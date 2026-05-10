Faut-il craquer pour le reconditionné ou profiter des baisses de prix sur le neuf en mai 2026 ?

Nous avons sélectionné pour vous l’iPhone 13 reconditionné, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 9. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 10/05/2026 à 07h00
Samsung Galaxy S24 Ultra

Côté design, l’iPhone 13 reste le plus compact (146,7 mm de haut) et le plus léger (173 g). Il adopte des profils plats, un dos en verre et deux capteurs disposés en diagonale. Il existe en minuit, lumière stellaire, bleu, rose, vert et rouge. Le Google Pixel 9 est un peu plus grand et affiche désormais des tranches plates très modernes, avec deux capteurs logés dans une barre horizontale. Il est proposé en rose pivoine, vert amande, porcelaine et noir volcanique.

Le Galaxy S24 Ultra est le plus imposant avec son cadre en titane et ses capteurs alignés verticalement. Il existe en plusieurs finitions titane (gris, noir, violet, ambre, bleu, vert et orange). Les trois modèles sont certifiés IP68.

iPhone 13
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le Galaxy S24 Ultra domine avec son processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy et ses 12 Go de RAM. Le Pixel 9 suit avec sa puce Tensor G4 et 12 Go de RAM, optimisée pour l'IA. L’iPhone 13 s’appuie sur le chipset A15 Bionic avec 4 Go de RAM. En puissance pure, le S24 Ultra arrive en tête pour le jeu et le multitâche. 
Le Pixel 9 brille par ses fonctions intelligentes, tandis que l’iPhone 13, bien que fluide, commence à montrer ses limites face aux standards de 2026. Aucun ne permet d’étendre la mémoire via micro SD.

Concernant l’écran, le Galaxy S24 Ultra est le plus impressionnant : dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces (120 Hz) dotée du verre Gorilla Armor qui élimine la quasi-totalité des reflets. Le Pixel 9 propose un écran Actua de 6,3 pouces (120 Hz) avec une luminosité record de 2700 cd/m². L’iPhone 13 dispose d’une dalle OLED de 6,1 pouces, mais reste limité à 60 Hz et une luminosité plus modeste. Le S24 Ultra l'emporte pour l'immersion, le Pixel 9 pour la lisibilité, alors que l'iPhone 13 accuse un retard technologique sur la fluidité.

Google Pixel 9
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Galaxy S24 Ultra est le roi de la polyvalence avec son capteur de 200 mégapixels et son double téléobjectif (zoom optique 3x et 5x). Le Pixel 9 mise sur un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels, portés par un traitement logiciel exceptionnel. 
L’iPhone 13 propose deux capteurs de 12 mégapixels. Le S24 Ultra gagne sur le zoom, le Pixel 9 sur le rendu naturel et les retouches IA, tandis que l'iPhone 13 reste une valeur sûre pour des clichés simples et rapides.

En connectivité, le S24 Ultra et le Pixel 9 sont à la pointe avec la 5G, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. L’iPhone 13 se limite au Wi-Fi 6 et au Bluetooth 5.0, avec un port Lightning, là où ses concurrents sont en USB-C. Le S24 Ultra et le Pixel intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran (ultrasonique pour Samsung), tandis qu'Apple utilise Face ID.

Samsung Galaxy S24 Ultra
 

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Galaxy S24 Ultra (5000 mAh) et le Pixel 9 (4700 mAh) offrent d'excellentes endurances. L'iPhone 13 est plus modeste et sa batterie, en reconditionné, doit être vérifiée avec soin. Pour la recharge, le S24 Ultra accepte 45 W, le Pixel 9 monte à 27 W et l'iPhone 13 plafonne à 20 W. 
Les trois proposent la recharge sans fil, le Pixel 9 et l'iPhone 13 étant compatibles avec les accessoires magnétiques (Qi2 pour Google, MagSafe pour Apple). En conclusion, le S24 Ultra est le choix du luxe et de la puissance, le Pixel 9 celui de l'équilibre moderne, et l'iPhone 13 l'option économique pour entrer dans l'écosystème iOS.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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