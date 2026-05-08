Ces smartphones qui vous aident à décrocher des réseaux

Sur le plan du design, ces trois modèles affichent des identités très différentes. Le Nothing Phone (3a) reprend l’esthétique transparente propre à la marque, avec son interface lumineuse Glyph et un module photo centralisé. Il est proposé en noir et blanc avec un profil plat.

Le Google Pixel 10a propose une pilule caractéristique de Google, s'étirant horizontalement au dos. Il adopte des lignes douces et arrondies, avec des coloris comme Lavande, Brume et Obsidienne. Le Fairphone 6 mise sur une conception modulaire unique avec un dos démontable par l'utilisateur. Il est disponible en noir, vert et en version transparente, affichant un design utilitaire robuste.

En termes de dimensions, le Pixel 10a est le plus compact, suivi du Nothing Phone (3a), tandis que le Fairphone 6 est le plus imposant. Côté résistance, le Fairphone 6 dispose d'une certification IP58 et d'une réparabilité inédite, tandis que le Pixel 10a et le Nothing proposent une certification IP68 ou IP54 pour le Nothing selon les versions.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, le Google Pixel 10a s’appuie sur la nouvelle puce Tensor G5, associée au coprocesseur Titan M3 et à 8 Go de RAM. Cette configuration est la première à être totalement optimisée par Google pour l'IA générative. Le Nothing Phone (3a) embarque un processeur Snapdragon de série 7, avec 8 ou 12 Go de RAM, offrant une excellente fluidité logicielle.

Le Fairphone 6 utilise une puce Qualcomm de milieu de gamme performante, avec 8 Go de RAM et un port micro SD, atout majeur pour la durabilité.

En comparant ces modèles, le Pixel 10a mène grâce à l'intelligence de sa puce, suivi du Nothing Phone (3a) pour sa nervosité, puis du Fairphone 6, conçu pour durer dix ans plutôt que pour battre des records de vitesse.

Concernant l’écran, le Nothing Phone (3a) propose une superbe dalle AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz montant à 3000 cd/m². Le Google Pixel 10a dispose d’un écran Actua OLED de 6,1 pouces, également en 120 Hz, très lisible en plein soleil. De son côté, le Fairphone 6 intègre une dalle OLED de 6,46 pouces passant enfin au 120 Hz pour une expérience moderne.

Tous les écrans sont plats, rendant la pose de protections plus facile. Le Nothing Phone (3a) gagne sur l'immersion, le Pixel 10a sur la précision, tandis que le Fairphone 6 offre un écran facilement remplaçable par l'utilisateur en cas de casse.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, le Google Pixel 10a domine par son traitement logiciel : il utilise un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Nothing Phone (3a) propose un duo de 50 mégapixels (principal et ultra grand-angle) très équilibré. Quant au Fairphone 6, sachez qu’il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le Pixel 10a offre les meilleurs résultats automatiques, suivi du Nothing pour sa polyvalence matérielle, puis du Fairphone 6 qui assure l'essentiel avec une qualité très correcte pour le quotidien.

En connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G avec des modems optimisés pour l'accroche réseau. Le Pixel 10a prend l’avantage avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. Le Nothing Phone (3a) supporte le Wi-Fi 6E, tandis que le Fairphone 6 reste sur le Wi-Fi 6. Le lecteur d’empreintes est sous l’écran pour le Pixel et le Nothing, alors que le Fairphone 6 privilégie un capteur latéral intégré au bouton, plus simple à réparer.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le plan de l’autonomie, le Nothing Phone (3a) et le Fairphone 6 embarquent des batteries de 5000 mAh. L’avantage du Fairphone est que sa batterie peut être changée en quelques secondes sans outils. Le Pixel 10a tourne autour de 4600 mAh mais profite de l'efficience du Tensor G5. Pour la recharge, le Nothing Phone (3a) et le Pixel 10a s'alignent sur du 45 W en filaire.

Le Fairphone 6 supporte environ 30 W. Le Pixel 10a se distingue par sa compatibilité avec la recharge sans fil Qi2. En conclusion, le Nothing Phone (3a) est le plus complet pour le divertissement, le Fairphone 6 le champion de l'éthique et de la durabilité, tandis que le Pixel 10a est le choix de l'intelligence et de l'accroche réseau.

