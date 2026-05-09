Séries et films : les meilleurs écrans pour voyager cet été sans dépenser plus de 350 euros

Le POCO X8 Pro adopte un design à profils plats, avec un bloc photo arrière rectangulaire regroupant trois capteurs dans une organisation moderne. Le Samsung Galaxy A37 conserve une présentation plus sobre, avec ses trois capteurs photo alignés individuellement au dos, sans module massif, et un châssis affiné.

Il est disponible en lavande, vert foncé, graphite et blanc. Le Redmi Note 15 Pro+ propose, lui, un format généreux avec un bloc photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche, intégrant ses capteurs de manière proéminente. Il existe en noir, blanc, bleu et marron. Le POCO X8 Pro est le plus maniable (6,6 pouces), tandis que le Redmi Note 15 Pro+ et le Galaxy A37 offrent de grandes surfaces d'affichage (6,67 et 6,7 pouces).

Le Galaxy A37 pèse 196 g, contre environ 208 g pour le Redmi. Pour voyager sereinement, les trois bénéficient d’une certification IP68, idéale contre les accidents de vacances.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le POCO X8 Pro prend l’avantage avec son processeur MediaTek Dimensity 8400 (ou Dimensity 9300+ selon les arrivages), associé à 8 ou 12 Go de RAM et jusqu'à 512 Go de stockage UFS 4.1. Le Redmi Note 15 Pro+ utilise un Snapdragon 7s Gen 4, très efficace pour la gestion thermique.

Le Samsung Galaxy A37 repose sur l'Exynos 1580 et présente l'avantage majeur d'offrir une extension par carte micro SD, parfaite pour embarquer toute sa vidéothèque. Ainsi, le POCO X8 Pro est le plus puissant pour le jeu et le multitâche. Le Redmi Note 15 Pro+ suit de près, tandis que le Galaxy A37 ferme la marche tout en restant parfaitement fluide pour le streaming 4K.

Pour l’écran, le Redmi Note 15 Pro+ est le plus immersif avec sa dalle AMOLED CrystalRes (1,5K) de 6,67 pouces, ses 120 Hz et sa luminosité de 3200 cd/m². Le POCO X8 Pro répond avec une dalle AMOLED de 6,6 pouces montant à 3500 cd/m², avec support Dolby Vision et HDR10+. Le Samsung Galaxy A37 propose un écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ avec Vision Booster.

En comparaison, le Redmi Note 15 Pro+ offre le meilleur piqué d'image, le POCO X8 Pro la meilleure luminosité sous le soleil d'été, et le Galaxy A37 le meilleur confort visuel grâce aux contrastes légendaires de Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Redmi Note 15 Pro+ impressionne avec son capteur principal de 200 mégapixels (OIS), permettant de recadrer ses photos de voyage sans perte. Le POCO X8 Pro s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX) très performant en basse lumière.

Le Samsung Galaxy A37 propose un triple module équilibré de 50 mégapixels (OIS). Le Redmi gagne sur la définition pure, le POCO sur la rapidité de mise au point, et le Galaxy A37 sur la fidélité des couleurs quotidiennes.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le POCO X8 Pro et le Redmi Note 15 Pro+ proposent le Wi-Fi 6E (ou Wi-Fi 7), le Bluetooth 5.4 et un émetteur infrarouge. Le Samsung Galaxy A37 dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.4. Aucun n'a de prise jack, et tous intègrent un lecteur d'empreintes sous l'écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, le POCO X8 Pro et le Redmi Note 15 Pro+ dominent les débats avec leurs batteries haute densité de 6500 mAh, contre 5000 mAh pour le Samsung. En voyage, cet écart est crucial pour enchaîner les épisodes sans chercher une prise. Pour la recharge, le POCO et le Redmi acceptent jusqu’à 100 W en filaire (charge complète en moins de 30 min).

Le Galaxy A37 se limite à 45 W, ce qui reste correct mais demande plus de patience. En conclusion, le POCO X8 Pro est le plus rapide, le Redmi Note 15 Pro+ le plus immersif, et le Galaxy A37 le plus pratique pour son stockage extensible.