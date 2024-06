Découvrez l’offre mobile Source 80 Go, un forfait responsable et solidaire à seulement 10 € par mois et sans engagement !

Devenez un utilisateur mobile responsable en prenant le forfait Source 80 Go pour seulement 10 € par mois sans engagement !

Proposé à seulement 10 € par mois, l’offre mobile 80 Go Source est une formule responsable et solidaire. Ce forfait a effectivement l’avantage d’éviter le gaspillage de data en transformant les gigas qui ne sont pas consommés en dons à des associations. Avec plus de 1 000 assos au choix à aider, vous pourrez ainsi soutenir une cause qui vous tient à cœur si vous prenez votre abonnement.

Vous êtes partant ? Attendez, nous n’avons pas encore dressé la liste complète des points forts ! Il faut notamment mentionner qu’il s’agit d’un forfait bloqué qui empêche tout dépassement de l’enveloppe internet allouée et rend impossibles les appels vers les numéros surtaxés. C’est donc parfait pour éviter la surfacturation mobile ! L’autre caractéristique importante à souligner, c’est le côté sans engagement de l’offre. Grâce à cela, vous pourrez combiner sérénité, flexibilité et liberté.

Le forfait mobile Source, c’est 80 Go d’Internet en 4G/4G+ et les communications à volonté sur le réseau Bouygues Telecom !

Fonctionnant sur l’excellent réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom, le forfait responsable et solidaire Source vous fera bénéficier des appels, des SMS et des MMS illimités, ainsi que d’une enveloppe data de 80 Go en France métropolitaine.

Mais ce n’est pas tout ! Cette offre sans engagement vous permettra également d’utiliser 10 Go d'Internet + les appels, les SMS et les MMS à volonté depuis :

les départements et régions d’outre-Mer (Guyane, Martinique, Réunion, Guadeloupe, Mayotte) ;

l’Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Tchéquie, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède).

Avec l’offre Source en poche, vous serez donc équipé pour rester connecté à l’intérieur et à l’extérieur des frontières hexagonales !

À noter : si vous souhaitez augmenter la quantité de gigas de votre abonnement mobile Source, des recharges sont proposées au prix de 2 € par tranche de 5 Go.

Faire une pause avec votre forfait mobile Source 80 Go, c’est possible !

Pour une raison ou une autre, il se peut que vous n’ayez pas besoin de votre forfait mobile Source 80 Go pendant un certain temps ? Si vous voulez éviter de résilier l’offre avant de la reprendre plus tard, une option moins contraignante sera à votre disposition : celle de mettre provisoirement votre abonnement sur pause.

En effet, si vous le désirez, il vous sera possible de suspendre l’ensemble des services (et donc la facturation) pour une durée de 1 à 4 mois. Durant cette période, vous pourrez réactiver votre ligne à tout moment. Si vous le faites après, il sera par contre nécessaire de souscrire à nouveau le forfait mobile Source.