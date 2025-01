Dernier jour, Disney+ à 1,99 € par mois, un vrai bon plan qu’on risque de ne pas revoir de sitôt

L'abonnement dont nous parlons aujourd'hui donne accès à l’intégralité du catalogue Disney+, qui inclut des univers emblématiques comme Marvel, Star Wars, Pixar, et bien sûr les grands classiques Disney. Vous y trouverez également des contenus de la Fox, tels que les franchises Alien et Les Simpson, et pleins d’autres productions !

Quelle est l’offre du moment ?

C’est donc la dernière journée pour souscrire à Disney+ à 1,99 € par mois et découvrir une offre qui marie contenu riche et application optimisée pour votre smartphone. L’abonnement inclut des publicités, mais le mode Junior reste entièrement sans publicité, un vrai plus pour une expérience sereine avec les enfants.

Au-delà des 12 mois de promotion, l’abonnement sera renouvelé au tarif standard, avec la possibilité de résilier à tout moment, car le tout est sans engagement.

Sur smartphone, cela donne quoi ?

Disney+ n’est pas seulement riche en contenu, son application est également un modèle d’ergonomie, pensée pour les smartphones Android et iOS.

L’application permet de télécharger vos films et séries pour un visionnage hors ligne, et les utilisateurs peuvent créer jusqu'à sept profils personnalisés, ce qui permet à chaque membre de la famille d’avoir ses propres recommandations.

Les amateurs de streaming apprécieront également la fonction d'ajustement automatique de la qualité vidéo en fonction de leur connexion Internet, pour éviter tout ralentissement. Et si vous aimez les grands écrans, la fonction d’élargissement de l’image à l’écran entier sur smartphone est un vrai atout !