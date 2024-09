Dernières heures des French Days : Ce Xiaomi avec 8Go de RAM et écran Amoled descend sous les 200 € sur Amazon !

Xiaomi est l’un des constructeurs de smartphones qui compte, et si la marque n’a pas encore réussi à vraiment déstabiliser Apple et Samsung qui se tiennent toujours en maîtres et possesseurs du top des ventes de smartphones, Xiaomi est en revanche l’un des rares à pouvoir l’atteindre durablement ces prochaines années, et notamment avec la gamme Redmi Note qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque nous allons parler du Xiaomi Redmi Note 13 Pro.

On peut d’ailleurs se demander si la sortie inopinée et surprise du Samsung Galaxy S24 FE le même jour que celui du lancement annoncée à l’avance des Xiaomi 14T et 14 T Pro de Xiaomi, n’était pas une tentative d'éclipser un concurrent !

La fiche technique du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Écran : AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz

AMOLED de 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels 120 Hz Processeur : Mediatek Helio G99-Ultra

Mediatek Helio G99-Ultra RAM : 8 Go de mémoire vive extensibles

8 Go de mémoire vive extensibles Stockage : 256 Go de stockage interne

256 Go de stockage interne Appareil photo arrière : Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels

: Triple capteur photo 200+8+2 mégapixels Appareil photo avant : Capteur frontal 16 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels Batterie : 5000 mAh

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone de milieu de gamme plutôt robuste et puissant qui se compare à un smartphone comme le Galaxy A35 5G de Samsung. Il propose un magnifique écran Amoled, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo de qualité. Un véritable appareil de milieu de gamme, très loin des standards du bas de gamme, et même plutôt s'accointant avec le haut de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est disponible pour moins de 200 € !

C’est sur Amazon que vous pouvez retrouver en ce moment le Xiaomi Redmi Note 13 Pro pour 199 €, un prix absolument convaincant pour cet appareil qui en a dans le ventre, d’autant plus qu’il est de la dernière génération de Redmi Note et a donc moins d’un an. Amazon permet en plus de vous le faire payer jusqu’en 4 fois.