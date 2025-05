Xiaomi 14T : Un prix que l’on ne peut pas refuser sur Amazon

Le Xiaomi 14T plait d’emblée quand on le prend en main par son design haut de gamme aux finitions impeccables. Bords incurvés, dos en verre mat très doux, châssis équilibré malgré un grand écran… Xiaomi montre ici toute sa maîtrise en matière deconception.

Mais ce qui dénote vraiment à l'utilisation c’est l’écran : un AMOLED 1.5K de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement LTPO à 144 Hz. C'est ce dernier points qui fait vraiment mouche. Le résultat est une sensation de fluidité tout à fait remarquable, que ce soit dans les jeux ou le scroll en navigation. 24 Hz de plus, mais qui font la différence !

Ajoutez à cela une luminosité maximale de 2600 nits, et vous obtenez un affichage de haut rang.

Performances XXL et recharge éclair

Le Xiaomi 14T propose le puissant processeur MediaTek Dimensity 9300+, épaulé par 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. Autant dire qu’il ne rigole pas : jeux, multitâche, applis lourdes… rien ne le ralentit actuellement.

L’autonomie suit très bien également : la batterie de 5000 mAh tient plus d’une journée et demie. Et la recharge 120W est un véritable atout : de 0 à 100 % en moins de 20 minutes. C’est deux fois plus rapide (voire même quatre) que chez bon nombre de concurrents comme Samsung, Apple, Google, etc.

Des photos signées Leica, et ça se voit !

Xiaomi s’associe à Leica pour la partie photo. Et cela fait mouche puisque le résultat est là !

50 Mpx principal f/1.6 : très bon piqué, excellent en basse lumière Téléobjectif 50 Mpx : zoom optique 3x + zoom numérique 30x bien maîtrisé Ultra grand-angle 12 Mpx : idéal pour paysages et scènes de groupe

Pour les amateurs de vidéo, le mode 8K à 30 fps avec stabilisation optique garantit un rendu fluide et pro. Concrètement, c’est un smartphone taillé pour les créateurs de contenu que nous pouvons recommandé sans problème si vous cherchez un haut de gamme abordable en alternative aux ténors du milieu beaucoup plus chers.

Le meilleur plan du moment : 375 € sur Amazon

Affiché à 653 € à sa sortie, le Xiaomi 14T est une vraie pépite avec la promo actuelle sur Amazon : seulement 375 € pour un modèle neuf, garanti, livré rapidement et payable en plusieurs fois.

Modèle neuf

Garantie constructeur

Paiement en plusieurs fois

Livraison rapide

Verdict : l’alternative futée au très haut de gamme

Puissant, élégant, rapide à recharger, très bon en photo… le Xiaomi 14T n’a pas grand-chose à envier aux ténors du marché, vendus souvent deux fois plus cher. À 375 €, il est une option de choix, même face au Xiaomi 15 Ultra.

Que vous veniez d’un Xiaomi plus ancien, d’un Samsung ou d’un iPhone, le Xiaomi 14T est une excellente porte d’entrée vers le haut de gamme Android en 2025.