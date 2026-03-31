Dernières heures : plus que quelques exemplaires pour économiser 600 € sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

Pour ceux qui attendent le moment idéal pour s'équiper du Galaxy S26 Ultra, il ne reste que quelques heures pour cumuler les remises et faire chuter la facture de 600 €.

Attention : ces avantages sont limités aux 3 000 premières commandes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le compteur défile rapidement, car il reste moins de 12 h !

Code S26LIVE : l'activation immédiate de votre remise

Pour déclencher la première partie de la réduction, l'utilisation du code S26LIVE est impérative avant la validation de votre panier. Ce code cible particulièrement les versions disposant d'une grande capacité de stockage, permettant de s'offrir le modèle le plus musclé pour un tarif normalement réservé à l'entrée de gamme.

Modèle Stockage Réduction immédiate (Code S26LIVE) Galaxy S26 Ultra 1 To - 500 € Galaxy S26 Ultra 512 Go - 350 € Gamme S26 / S26+ / S26 Ultra 256 Go / 512 Go Jusqu'à - 250 €

Si vous avez besoin de mieux comprendre le Galaxy S26 Ultra avant de valider votre panier, notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra détaille pourquoi cet appareil a obtenu la note maximale de 5/5 !

Bonus PayPal : les 100 € finaux pour atteindre 600 € de baisse

L'astuce pour maximiser l'économie consiste à sélectionner PayPal comme mode de paiement lors de l'étape finale. Cette action ajoute une couche de réduction supplémentaire qui s'applique automatiquement sur la valeur la plus haute de votre commande.

100 € déduits immédiatement pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un ordinateur Galaxy Book6 (incluant les versions Pro et Ultra).

pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un ordinateur Galaxy Book6 (incluant les versions Pro et Ultra). 50 € déduits immédiatement pour l'achat d'un Galaxy S26 ou d'un Galaxy S26+.

Un Galaxy S26 Ultra de 1 To passe de son prix initial à une tarification amputée de 600 € (500 € de code promo + 100 € de bonus PayPal). Notez toutefois que ce mode de paiement spécifique ne permet pas de bénéficier simultanément de l'offre de reprise de votre ancien matériel.

L'avis de la rédaction : Il ne vous reste qu'un peu moins de douze heures au moment d lz publication de cet article pour profiter de ce cumul.

L'offre est valable exclusivement jusqu'à ce soir, 31 mars à 23 h 59. Passé ce délai, le code S26LIVE et le bonus PayPal seront désactivés.