Dernières heures : plus que quelques exemplaires pour économiser 600 € sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

Le compte à rebours a commencé ! Ce soir à minuit, l'une des offres les plus agressives de ce début d'année prendra fin sur la boutique officielle Samsung. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 31/03/2026 à 12h15
Dernières heures : plus que quelques exemplaires pour économiser 600 € sur le Samsung Galaxy S26 Ultra

Pour ceux qui attendent le moment idéal pour s'équiper du Galaxy S26 Ultra, il ne reste que quelques heures pour cumuler les remises et faire chuter la facture de 600 €.

Attention : ces avantages sont limités aux 3 000 premières commandes. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le compteur défile rapidement, car il reste moins de 12 h !

 

Code S26LIVE : l'activation immédiate de votre remise

Pour déclencher la première partie de la réduction, l'utilisation du code S26LIVE est impérative avant la validation de votre panier. Ce code cible particulièrement les versions disposant d'une grande capacité de stockage, permettant de s'offrir le modèle le plus musclé pour un tarif normalement réservé à l'entrée de gamme.

ModèleStockageRéduction immédiate (Code S26LIVE)
Galaxy S26 Ultra1 To- 500 €
Galaxy S26 Ultra512 Go- 350 €
Gamme S26 / S26+ / S26 Ultra256 Go / 512 GoJusqu'à - 250 €

Si vous avez besoin de mieux comprendre le Galaxy S26 Ultra avant de valider votre panier, notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra détaille pourquoi cet appareil a obtenu la note maximale de 5/5 !

Bonus PayPal : les 100 € finaux pour atteindre 600 € de baisse

L'astuce pour maximiser l'économie consiste à sélectionner PayPal comme mode de paiement lors de l'étape finale. Cette action ajoute une couche de réduction supplémentaire qui s'applique automatiquement sur la valeur la plus haute de votre commande.

  • 100 € déduits immédiatement pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra ou d'un ordinateur Galaxy Book6 (incluant les versions Pro et Ultra).
  • 50 € déduits immédiatement pour l'achat d'un Galaxy S26 ou d'un Galaxy S26+.

Un Galaxy S26 Ultra de 1 To passe de son prix initial à une tarification amputée de 600 € (500 € de code promo + 100 € de bonus PayPal). Notez toutefois que ce mode de paiement spécifique ne permet pas de bénéficier simultanément de l'offre de reprise de votre ancien matériel.

L'avis de la rédaction : Il ne vous reste qu'un peu moins de douze heures au moment d lz publication de cet article pour profiter de ce cumul.

L'offre est valable exclusivement jusqu'à ce soir, 31 mars à 23 h 59. Passé ce délai, le code S26LIVE et le bonus PayPal seront désactivés.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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