À ce prix, le Redmi Note 15 Pro se place parmi les milieux de gamme les plus complets du moment. Xiaomi a l'habitude de proposer beaucoup des smartphones avec une sacrée fiche technique pour un prix contenu et ce Redmi Note 15 Pro ne fait pas exception. Le voir avec ce niveau de prix, c'est clairement la bonne affaire du moment que ce soit pour offrir à votre ado comme premier smartphone ou même pour vous !

Ce que vous obtenez pour ce tarif

Le Redmi Note 15 Pro ne fait pas l'impasse sur l'essentiel, et va même plus loin que ce qu'on attend à ce niveau de prix.

Écran : une dalle AMOLED de 6,83 pouces rafraîchie à 120 Hz, agréable au quotidien comme pour les vidéos.

une dalle AMOLED de 6,83 pouces rafraîchie à 120 Hz, agréable au quotidien comme pour les vidéos. Photo : un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1.7 et stabilisé, de quoi soigner les clichés de jour comme en basse lumière.

un capteur principal de 200 mégapixels ouvrant à f/1.7 et stabilisé, de quoi soigner les clichés de jour comme en basse lumière. Autonomie : une batterie de 6 580 mAh , nettement au-dessus de la moyenne, associée à une charge rapide 45 W et à la charge sans fil, rare à ce tarif.

une batterie de , nettement au-dessus de la moyenne, associée à une charge rapide 45 W et à la charge sans fil, rare à ce tarif. Robustesse : la certification IP68, qui protège contre la poussière et l'immersion, avec 256 Go de stockage de série.

Pourquoi il est à ce prix

Rien de compliqué ici, pas de code ni de cumul à activer. Le prix s'applique directement, et l'écart avec le reste du marché vient surtout de la concurrence entre marchands. Rakuten et Amazon positionnent le Redmi Note 15 Pro autour de 236 €, quand Boulanger le propose encore à 339 €, pour un prix médian constaté autour de 289 €. La bonne affaire est donc bien réelle, sans être un prix cassé sorti de nulle part.

Un réflexe utile avant de valider. Chez Rakuten, ce type d'offre passe parfois par un vendeur de la place de marché, donc vérifiez sa note et les conditions de garantie. Vous pouvez aussi comparer les autres modèles de la marque dans notre catalogue des smartphones Xiaomi avant de vous décider.

Faut-il craquer ?

Si vous cherchez un smartphone endurant, bien équipé en photo et taillé pour tenir la journée sans souci, le Redmi Note 15 Pro à ce tarif est un très bon choix. Il conviendra particulièrement à ceux qui filment, photographient beaucoup ou détestent recharger en milieu de journée. En revanche, si vous visez les performances brutes d'un mobile de jeu ou l'écosystème d'un haut de gamme, ce n'est pas là qu'il faut regarder.

Pensez simplement à vérifier le vendeur et la version proposée au moment de votre commande, car ce type d'offre peut évoluer d'une enseigne à l'autre.