Garder son smartphone plusieurs années : 3 modèles vraiment taillés pour durer

Sur le plan du format, les trois modèles assument des philosophies bien distinctes. Le Fairphone 6 revendique une conception pensée pour être ouverte et réparée, dans un châssis de 156,5 mm de haut pour 193 g, décliné en Blanc, Noir et Vert. Son dos n'est pas un simple habillage esthétique, il donne accès aux composants, ce qui change beaucoup de choses pour la durée de vie de l'appareil.

Le Pixel 10 reprend la barre photo horizontale de Google, avec 152,8 mm de haut pour 204 g, en Noir, Gris, Vert ou Bleu. Le Samsung Galaxy S26 est le plus compact et le plus léger du trio, 149,6 mm pour seulement 167 g, disponible en Noir, Blanc, Violet et Cyan. Côté résistance à l'eau et à la poussière, le Pixel 10 et le Galaxy S26 prennent l'avantage avec leur certification IP68, tandis que le Fairphone 6 se limite à une norme IP55, suffisante contre les projections mais moins protectrice face à une immersion.

Lequel est le plus facile à réparer ?

La facilité de réparation est le premier critère quand on veut garder un téléphone longtemps. Le Fairphone 6 domine nettement avec un indice de réparabilité noté A, le meilleur du trio : ses modules se démontent et se remplacent, ce qui prolonge la durée de vie sans forcément passer par un atelier. Le Pixel 10 suit avec un indice B, un bon score qui facilite le remplacement de l'écran ou de la batterie chez un réparateur. Le Galaxy S26 ferme la marche avec un indice C, correct mais qui suppose de recourir davantage au service après-vente.

Le Fairphone 6 prend aussi l'avantage sur le stockage : il accepte une carte mémoire pour étendre ses 256 Go, là où le Pixel 10 et le Galaxy S26 restent fermés à toute extension. Sur la sobriété énergétique, le Fairphone 6 et le Galaxy S26 affichent une classe A, gage d'une consommation maîtrisée qui limite la fatigue de la batterie dans le temps, quand le Pixel 10 se contente d'une classe B. Pour qui veut réparer et faire évoluer son mobile plutôt que le remplacer, le Fairphone 6 est clairement le mieux armé.

Combien d'années resteront-ils à jour ?

La durée des mises à jour décide du moment où un smartphone devient vraiment dépassé. Le Samsung Galaxy S26 prend l'avantage avec un suivi logiciel annoncé sur 7 ans, qui le maintiendra à jour côté Android et correctifs de sécurité jusqu'au début des années 2030. Le Pixel 10, livré sous Android 16, bénéficie de la politique de suivi long de Google, avec en prime les nouvelles fonctions déployées en priorité sur les Pixel. Le Fairphone 6 tourne sous Android 15 et s'appuie sur l'engagement de longévité logicielle qui fait la réputation de la marque.

Cette durée de suivi a un effet très concret : des applications qui restent compatibles, des correctifs réguliers et une revente facilitée plusieurs années après l'achat. Le Galaxy S26 et le Pixel 10 offrent le suivi le plus long et le plus cadré, ce qui rassure sur un usage de cinq ans ou plus. Le Fairphone 6 mise sur la même logique de durée, en la combinant à sa réparabilité pour éviter le remplacement prématuré, une cohérence qui parle aux profils soucieux de leur impact.

Une batterie et des performances qui tiennent dans le temps ?

Une batterie qui vieillit mal condamne un smartphone avant l'heure. Le Samsung Galaxy S26 prend l'avantage sur l'endurance dans le temps avec une batterie certifiée pour 1200 cycles de charge, soit environ 20 % au-delà des 1000 cycles du Pixel 10 et du Fairphone 6 avant une perte de capacité notable. En capacité brute, c'est le Pixel 10 qui mène avec 4970 mAh et une recharge de 30 W complétée par le sans-fil Qi2, devant le Fairphone 6 (4415 mAh, 30 W) et le Galaxy S26 (4300 mAh, 25 W). À l'usage, le Fairphone 6 affiche pourtant la meilleure autonomie mesurée du trio, près de 54 heures contre 51 heures pour le Galaxy S26 et 49 heures pour le Pixel 10, preuve qu'une bonne gestion énergétique compte autant que les milliampères-heures.

Côté puissance, le Galaxy S26 et son processeur Exynos 2600 gravé en 2 nm gardent une marge confortable pour encaisser plusieurs années de mises à jour sans ralentir. Le Pixel 10 et sa puce Tensor G5 en 3 nm misent surtout sur l'intelligence artificielle et le traitement photo, tandis que le Fairphone 6 et son Snapdragon 7s Gen 3 visent un usage quotidien fluide plutôt que les jeux les plus exigeants. À l'achat, le Fairphone 6 est aussi le plus accessible, autour de 520 euros, contre près de 600 euros pour le Pixel 10 et 610 euros pour le Galaxy S26. En conclusion, le Fairphone 6 est le plus réparable pour qui veut garder son mobile sans le remplacer, le Galaxy S26 le plus endurant sur la durée de vie de la batterie, et le Pixel 10 le plus équilibré entre suivi logiciel et polyvalence.