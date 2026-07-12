Nos meilleures recommandations reconditionné pour les soldes

Sur le plan du format, ces trois iPhone offrent des gabarits distincts. L'iPhone 13 est le plus compact et le plus léger (146,7 mm de haut, 173 g), avec son écran de 6,1 pouces, un choix pratique pour une utilisation à une main, décliné en Bleu, Vert, Noir, Rose et Rouge. Sa connectique reste au format Lightning, à prévoir si vous possédez déjà des câbles USB-C.

L'iPhone 14 Pro conserve un format de 6,1 pouces mais gagne en robustesse avec une certification IP68 et un poids de 206 g, dans des teintes Noir, Argent, Or et Violet. L'iPhone 15 Plus vise le grand écran avec sa dalle de 6,7 pouces pour 201 g, et passe au port USB-C, plus universel pour la recharge. Lui aussi profite d'une certification IP68 contre l'eau et la poussière.

Quel iPhone reconditionné pour quel usage ?

En reconditionné, l'iPhone 13 offre le ticket d'entrée le plus bas du trio, tout en restant fluide au quotidien grâce à sa puce A15 Bionic. Il convient si vous cherchez un iPhone fiable pour les usages courants comme la messagerie, la navigation et la photo occasionnelle, sans viser le haut de gamme.

L'iPhone 15 Plus se place au milieu, avec sa grande dalle et sa puce A16 Bionic, pour qui veut de l'espace d'affichage sans payer le tarif d'un modèle Pro.

L'iPhone 14 Pro prend l'avantage pour qui veut l'expérience la plus premium à prix reconditionné, avec son écran ProMotion à 120 Hz et son téléobjectif. Sur le rapport qualité-prix, l'iPhone 13 reste le plus accessible, l'iPhone 15 Plus le plus équilibré pour le multimédia, et l'iPhone 14 Pro le plus proche d'un flagship pour une facture allégée.

Écran et autonomie : lequel pour un usage intensif ?

Sur l'écran, l'iPhone 14 Pro domine avec sa dalle Super Retina XDR à 120 Hz, plus fluide pour le défilement et les jeux, quand l'iPhone 13 et l'iPhone 15 Plus restent à 60 Hz. L'iPhone 15 Plus compense par sa diagonale de 6,7 pouces, la plus grande du trio, agréable pour les vidéos et la lecture. L'iPhone 13, avec ses 6,1 pouces à 60 Hz, vise l'essentiel et la compacité.

Pour l'autonomie, l'iPhone 15 Plus prend nettement la tête avec sa batterie de 4912 mAh, de quoi tenir une journée chargée sans recharge. L'iPhone 13 (3240 mAh) et l'iPhone 14 Pro (3200 mAh) offrent une endurance plus mesurée, suffisante pour un usage standard mais à recharger le soir. Les trois se rechargent à 20 W en filaire, un niveau modeste au regard des standards actuels mais cohérent avec leur génération.

Photo, puissance et longévité logicielle

Côté photo, l'iPhone 14 Pro se distingue avec son capteur principal de 48 mégapixels et son téléobjectif, absent des deux autres, ce qui lui donne plus de souplesse au cadrage. L'iPhone 15 Plus embarque aussi un capteur de 48 mégapixels mais sans zoom optique dédié, tandis que l'iPhone 13 s'appuie sur son double module de 12 mégapixels, efficace en plein jour. Pour la photo, le 14 Pro garde l'avantage, suivi du 15 Plus, puis du 13.

En reconditionné, la question de la longévité compte autant que la fiche technique. Les puces A15 Bionic de l'iPhone 13 et A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 15 Plus restent performantes et continuent de recevoir les mises à jour d'iOS, ce qui sécurise l'achat sur plusieurs années.

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En conclusion, l'iPhone 13 est le plus économique pour un usage simple, l'iPhone 15 Plus le plus confortable pour le multimédia et l'autonomie, et l'iPhone 14 Pro le plus complet pour qui veut le meilleur de la photo et de l'écran à prix reconditionné.