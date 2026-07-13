Pour jouer sans frustration : 3 smartphones à prix malin pensés pour le gaming mobile

Sur le plan du design, ces trois smartphones assument des gabarits pensés pour de longues sessions. L'Asus ROG Phone 9 est le plus imposant du trio, avec 163,8 mm de haut, 8,9 mm d'épaisseur et 227 g sur la balance. Ce format généreux laisse de la place pour dissiper la chaleur et offre une bonne prise en main en mode paysage. Il se décline en Noir et Blanc.

Le OnePlus 13 reste plus contenu, à 210 g pour 8,5 mm d'épaisseur, dans des coloris Noir, Blanc et Bleu. Le Nothing Phone 3a Pro affiche pour sa part 211 g pour 8,4 mm et un design distinctif propre à la marque, en Noir ou Gris. Les trois dépassent les 6,7 pouces de diagonale, un format large qui sert directement le confort de jeu, le ROG Phone 9 et le OnePlus 13 étant les plus armés pour tenir la cadence sur la durée.

Lequel est le plus puissant et le mieux refroidi ?

En puissance brute, le OnePlus 13 prend l'avantage avec sa puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite épaulée par le circuit graphique Adreno 830 et jusqu'à 24 Go de RAM, de quoi faire tourner les jeux les plus gourmands dans leurs réglages maximaux. Le ROG Phone 9 suit de très près avec le même Snapdragon 8 Elite et 12 Go de RAM, pour un niveau de performance quasi identique sur les titres 3D exigeants. Le Nothing Phone 3a Pro ferme la marche avec son Snapdragon 7s Gen3, calibré pour le jeu occasionnel et les titres populaires plutôt que pour les blockbusters en ultra.

Là où le classement s'inverse, c'est sur la tenue dans la durée. Le ROG Phone 9 est conçu dès le départ pour le jeu prolongé, et son châssis plus épais (8,9 mm) et plus lourd (227 g) lui donne de la marge pour évacuer la chaleur et limiter la baisse de régime au fil des parties. Le OnePlus 13 gère bien la montée en température dans un format plus fin, ce qui en fait un bon compromis entre performance et gabarit. Le Nothing Phone 3a Pro reste à l'aise sur des sessions courtes, mais montre ses limites sur les jeux les plus lourds maintenus longtemps.

Quel écran et quelle expérience audio pour jouer ?

Pour la fluidité, le ROG Phone 9 domine avec sa dalle AMOLED de 6,78 pouces poussée à 165 Hz, un taux de rafraîchissement qui rend les jeux de tir et de course visiblement plus nets en mouvement. Le OnePlus 13 suit avec un écran AMOLED de 6,82 pouces limité à 120 Hz, mais il prend l'avantage sur la définition grâce à sa résolution WQHD+ (1440 x 3168 pixels, 510 ppp), la plus détaillée du trio. Le Nothing Phone 3a Pro propose une dalle AMOLED de 6,77 pouces également à 120 Hz en définition Full HD+, un compromis cohérent avec son positionnement plus accessible.

Côté son, aucun des trois ne mise sur une prise jack : l'audio passe par le Bluetooth 5.4, dont la latence contenue aide à synchroniser le son avec l'image en jeu. Le OnePlus 13 et le ROG Phone 9 embarquent aussi le Wi-Fi 7, utile pour stabiliser la connexion en multijoueur en ligne, tandis que le Nothing Phone 3a Pro s'appuie sur le Wi-Fi 6. Pour jouer avec un casque sans fil, les trois offrent une base solide, avec un léger avantage aux deux flagships sur la partie réseau.

Quelle autonomie et quelle recharge pour enchaîner les parties ?

L'autonomie fait toute la différence sur de longues sessions. Le OnePlus 13 prend la tête avec sa batterie de 6000 mAh, la plus grosse du trio, capable d'encaisser plusieurs heures de jeu avant de réclamer une prise. Le ROG Phone 9 suit de près avec 5800 mAh, un réservoir taillé pour le jeu intensif. Le Nothing Phone 3a Pro ferme la marche avec 5000 mAh, suffisant pour une bonne journée d'usage mixte mais plus juste sur de très longues parties.

Pour la recharge, le OnePlus 13 domine encore avec sa charge filaire de 100 W, qui remet le smartphone d'aplomb en une poignée de minutes entre deux parties. Le ROG Phone 9 suit avec 65 W et le Nothing Phone 3a Pro avec 50 W, les trois acceptant en prime la recharge sans fil. En conclusion, le ROG Phone 9 est le plus taillé pour le jeu intensif et prolongé, le OnePlus 13 le plus polyvalent entre puissance, écran et autonomie, et le Nothing Phone 3a Pro le plus accessible pour jouer sans se ruiner.