Photophones de vacances : 3 smartphones pour ramener de belles photos de votre été

Sur le plan du format, ces trois smartphones se destinent à des sacs différents. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est le plus grand du trio, avec 162,8 mm de haut pour 219 g, un gabarit qui accueille son bloc photo à quatre capteurs. Il se décline en Titane Bleu, Titane Noir, Titane Gris et Titane Argent.

Le Xiaomi 15 Ultra est le plus épais, à 9,4 mm pour 226 g, une masse assumée qui abrite son imposant module photo, dans des coloris Noir, Blanc et Argent. Le Google Pixel 9a joue au contraire la carte de la légèreté, avec 198 g et une hauteur de 152,8 mm qui en font le plus facile à glisser dans une poche, en Noir, Blanc, Iris ou Pivoine. Pour voyager léger, le Pixel 9a prend l'avantage, tandis que les deux autres misent sur un équipement photo plus étoffé.

Quels capteurs principaux et quel grand-angle en vacances ?

Pour le capteur principal, le Galaxy S25 Ultra affiche la définition la plus élevée avec ses 200 mégapixels (ƒ/1.7), qui laissent de la marge pour recadrer un paysage sans perdre en détail. Le Xiaomi 15 Ultra prend l'avantage en basse lumière grâce à son capteur de 50 mégapixels très ouvert (ƒ/1.6), qui capte davantage de lumière au crépuscule ou en intérieur. Le Pixel 9a suit avec un capteur de 48 mégapixels (ƒ/1.7) qui s'appuie surtout sur le traitement logiciel de Google pour tenir la comparaison malgré une fiche plus modeste.

Pour les vues d'ensemble, indispensables devant un monument ou un panorama, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra dominent avec un ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, qui conserve du détail jusque dans les coins. Le Pixel 9a ferme la marche sur ce point avec son ultra grand-angle de 13 mégapixels, suffisant pour un souvenir de groupe mais moins défini que ses deux rivaux. Sur la polyvalence des optiques, les deux modèles haut de gamme creusent l'écart.

Lequel offre le meilleur zoom, le meilleur traitement et la vidéo ?

Le zoom fait la plus grosse différence de cette sélection. Le Galaxy S25 Ultra passe devant avec deux téléobjectifs (un capteur de 50 mégapixels et un de 10 mégapixels), qui permettent de ramener un détail lointain, un animal ou une façade en hauteur, sans bouillie numérique. Le Xiaomi 15 Ultra suit de près avec son téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, taillé pour le zoom longue distance. Le Pixel 9a ferme la marche : privé de téléobjectif dédié, il recadre numériquement et s'en remet au traitement Google, correct sur des distances modérées mais vite limité au-delà.

Sur le traitement logiciel, le Pixel 9a se distingue justement par le savoir-faire de Google porté par sa puce Tensor G4, qui redresse l'exposition et les couleurs de façon très naturelle. Pour la vidéo, le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra prennent l'avantage avec la définition 8K et une bonne stabilisation, quand le Pixel 9a se limite à la 4K, un format déjà largement suffisant pour partager ses séquences de vacances.

Quelle autonomie et quelle recharge loin de la maison ?

En vacances, une prise n'est pas toujours à portée, et l'autonomie devient un vrai critère. Les trois modèles jouent au coude à coude sur la capacité, avec 5110 mAh pour le Xiaomi 15 Ultra, 5100 mAh pour le Pixel 9a et 5000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra, de quoi tenir une journée de visites appareil photo dégainé en continu. L'écart se fait surtout sur la gestion, où le Galaxy S25 Ultra propose un pilotage énergétique très fin qui préserve la batterie en veille.

Pour la recharge, le Xiaomi 15 Ultra domine nettement avec sa charge filaire de 90 W, qui remplit l'essentiel de la batterie le temps d'une pause déjeuner. Le Galaxy S25 Ultra suit avec 45 W et le Pixel 9a ferme la marche avec 24 W, plus lent à remettre d'aplomb, les trois acceptant en prime la recharge sans fil. En conclusion, le Galaxy S25 Ultra est le plus polyvalent pour photographier de tout, du panorama au zoom lointain, le Xiaomi 15 Ultra le plus convaincant pour la qualité d'image en basse lumière, et le Pixel 9a le plus malin pour voyager léger sans exploser son budget.