Disney+ : Quelques jours de plus pour profiter de l’offre à 1,99 € par mois

Un catalogue complet et varié pour toute la famille

Avec cette offre, Disney vous donnes l'accès à l'ensemble de son catalogue. Il faut savoir qu'en France, la plateforme s'est placée en troisième position des site de VOD streaming, juste derrière Netflix et Amazon Prime Video, et cela grâce au catalogue Disney+, riche et diversifié :

Les classiques intemporels de Disney et Pixar.

Les univers cultes de Star Wars et Marvel.

Les documentaires de National Geographic.

Les séries et films pour adultes de la section Star, qui comprend des productions des studios Fox comme Les Simpson, Alien, et Avatar.

Disney+ ne se limite pas à du contenu familiale, il propose des contenus pour tous les goûts, du divertissement léger aux grandes sagas épiques, en passant même par des films d'horreurs.

Une application optimisée pour votre smartphone

Pour rester dans le thème du smartphone, puisque c'est notre domaine d'expertise sur Les Mobiles, l’application Disney+ est parfaitement pensée pour une utilisation mobile. Voici ce qu’elle offre :

Téléchargement hors ligne pour profiter de vos contenus partout.

Paramètres de qualité vidéo ajustables selon vos besoins.

Mode plein écran qui sublime les contenus sur des écrans AMOLED ou OLED.

Jusqu’à 7 profils utilisateurs pour personnaliser l’expérience de chaque membre de la famille.

Un mode junior exempt de publicités, spécialement conçu pour les enfants.

À noter que certaines de ces fonctionnalités sont disponibles également sur PC ou TV Connectée.

Une offre flexible et sans engagement

Pour 1,99 € par mois, vous accédez à l’intégralité du catalogue, avec des publicités (sauf en mode junior). L’abonnement est sans engagement : vous pouvez résilier à tout moment. Après un an, il sera renouvelé automatiquement au tarif standard en vigueur, mais rien ne vous oblige à continuer !

Ne tardez pas, cette offre prolongée n’est disponible que pour quelques jours !