Forfait Le Splendide de Youprice : Le maxi forfait de l’été à prix mini sur le réseau Orange !

130 Go de data pour répondre à tous les besoins

Avec le forfait Le Splendide de Youprice, vous disposez chaque mois d’une enveloppe de données allant jusqu'à 130 Go en haut débit. Avec une telle quantité de données, vous pouvez naviguer, streamer et télécharger sans vous soucier des limitations. Et si jamais vous dépassez votre enveloppe, pas de panique ! Votre débit sera simplement réduit, et vous pourrez recharger des gigas supplémentaires directement depuis votre espace client. Les données offertes sont utilisables sur le réseau Orange, dont la qualité n’est plus à démontrer.

Grâce à cette collaboration, vous bénéficierez d'une couverture réseau exceptionnelle dans toute la France métropolitaine en 4G/4G+. Mieux, pour 5€ par mois de plus, vous pouvez activer l’option 5G pour profiter de débits de connexion extrêmement rapides. Que vous soyez en milieu urbain ou en zone rurale, vous pourrez profiter d'une connexion stable et rapide pour toutes vos activités en ligne.

Cette offre est aussi valable sur le réseau SFR au même prix.

Les appels et SMS illimités en France métropolitaine

En plus de cette généreuse enveloppe de données, le forfait pas cher de Youprice vous offre des appels et des SMS/MMS illimités vers les numéros français en métropole. Que vous souhaitiez garder le contact avec vos proches ou que vous soyez tout simplement à la recherche d'une tranquillité d'esprit, cette option vous permettra communiquer sans vous soucier des frais supplémentaires.

Une offre flexible pour l'UE et les DOM

Les voyages dans l'Union européenne ou les départements d'outre-mer ne sont plus un souci avec ce forfait. Vous bénéficiez en effet d'une enveloppe de 14 Go par mois, puisée dans votre enveloppe globale, ainsi que d'appels et de SMS/MMS illimités vers la France métropolitaine depuis ces zones. Votre connexion vous suit donc partout, sans frais supplémentaires exorbitants.

Un forfait à prix vraiment canon

Jusqu’au 24 juin (inclus), le forfait Le Splendide de Youprice est en promo et coûte seulement 9,99 €/mois pour une utilisation en 4G/4G+ sur le réseau Orange. Ce prix est sans engagement et ne change pas, même après plusieurs mois.

Si vous souhaitez profiter de la 5G, un supplément de 5 € vous sera facturé ; ce qui vous reviendra donc à 14,99 €/mois. A ce prix, Le Splendide est le forfait 5G le moins cher du marché sur le réseau Orange ! Alors ne perdez surtout pas de temps.