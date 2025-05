Galaxy S25 Ultra : une tablette offerte pour l’achat du mastodonte de Samsung

Depuis plusieurs années, un modèle semble constamment se hisser au sommet des classements des meilleurs smartphones : le Galaxy S Ultra de Samsung et ses différentes déclinaisons.

En 2025, le Galaxy S25 Ultra est de retour, un véritable titan qui succède à deux générations saluées par les experts et les analystes en nouvelles technologies. À ce jour, il semble être en bonne voie pour devenir le champion de 2025 parmi les smartphones #Android, et même au niveau mondial. Pour notre part, nous lui avons attribué la note maximale.

Une puissance brute impressionnante

Le Galaxy S25 Ultra est un véritable mastodonte. Il est équipé d'un écran gigantesque avec une dalle Dynamic AMOLED 2X d'une beauté saisissante. DxOMark lui a attribué la meilleure note, devançant ainsi le Google Pixel 9 Pro XL, qui tenait jusque-là la première place dans ce domaine.

Côté performance, le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm équipe ce modèle, avec une version spéciale « For Galaxy », signifiant que cette puce bénéficie de capacités accrues lorsqu'elle est associée au Galaxy de Samsung. Et en réalité, cette puce impressionne non seulement par sa puissance brute, mais aussi par ses capacités d'optimisation via l'IA.

Un processeur surpuissant, optimisé pour l’IA et le multitâche extrême, sans chauffe notable même en pleine charge.

La Qualcomm AI Engine, intégrée dans cette puce, a été couronnée « meilleure innovation IA » lors des Global Mobile Awards à Barcelone au Mobile World Congress, un honneur qu’elle a remporté deux années de suite.

En termes d’autonomie, ce modèle fait forte impression, même si sa charge rapide reste derrière certains concurrents chinois, elle surpasse celle de Google et Apple.

Une autonomie remarquable, mais la charge rapide pourrait être un peu plus rapide : un léger compromis à considérer.

Côté IA, si Apple semble encore en retard avec son Apple Intelligence qui vient tout juste d'arriver Samsung a déjà intégré des fonctionnalités IA très avancées, comme des retouches photo (« Meilleure Pose »), permettant de modifier l’expression du visage, d’ajuster le décor, ou même de remplacer une personne, le tout avec un réalisme frappant.

Et ce n’est que la partie visible de l’iceberg en ce qui concerne les capacités de l’IA sur les appareils Samsung.

Grâce à un savant mélange de Galaxy AI (Samsung), Gemini Nano (Google) et AI Engine (Qualcomm), le Galaxy S25 Ultra optimise une multitude de tâches avec une intelligence remarquable, pour une expérience fluide et ultra-intuitive.

Ce smartphone devient une véritable centrale technologique, capable de tout exécuter parfaitement.

Où acheter le Galaxy S25 Ultra ?

Si ce modèle vous intéresse, vous pouvez l’acheter directement chez Samsung, qui propose des options de financement très intéressantes, notamment la possibilité de payer en 24 fois. C’est, à notre avis, la meilleure offre actuellement disponible.

Paiement en 24 fois

150 € de bonus de reprise assuré sur vos anciens appareils

Offre de 6 mois de stockage en ligne avec Gemini Advanced et 2 To offerts (131 € de valeur)

et 2 To offerts (131 € de valeur) 10 % de réduction en commandant depuis l’application Samsung Shop

Une Galaxy Tab A9+ offerte (300 € de valeur)