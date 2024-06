Forfait Sosh Extra 140 Go : une nouvelle offre exceptionnelle en France et à l’étranger

140 Go de data en France avec débit réduit au-delà !

Destiné avant tout aux mordus de datas, ce forfait SOSH contient une grosse enveloppe de data, avec 140 Go qui sont disponibles chaque mois sur le réseau d’Orange en France métropolitaine. Elu réseau numéro 1 en France, l’opérateur historique vous permet de profiter de vos données sans contrainte sur tout le territoire. De quoi surfer, streamer et télécharger en toute liberté pendant tout le mois. D’autant plus qu’une fois les 140 Go épuisés, vous conservez l’accès à Internet en débit réduit jusqu’à la fin du mois.

Une couverture internationale exceptionnelle pour vos voyages

L'un des principaux atouts de ce nouveau forfait SOSH spécial été réside dans son impressionnante couverture internationale. En plus de bénéficier de 35 Go de data à utiliser dans les pays d'Europe et les départements d'outre-mer français (hors Suisse et Andorre), vous profitez également de 35 Go supplémentaires dans 19 pays d'Afrique. Parmi ces destinations, on retrouve l'Algérie, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, la Tunisie, la République Démocratique du Congo, etc. Où que vous soyez, vous pouvez donc rester connecté sans vous soucier des frais d'itinérance exorbitants.

Communiquez sans limites en France et à l'international

Mais les avantages de ce forfait mobile ne s'arrêtent pas là ! Avec le Forfait SOSH 140Go Extra, vous bénéficiez également, tous les mois, de :

Les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine, vous permettant de rester en contact avec vos proches sans vous soucier de la facture.

5 heures d'appels depuis la France vers les mobiles Orange Africa dans 8 pays : Cameroun, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali, Maroc, République démocratique du Congo, Sénégal et Tunisie.

Simplicité et flexibilité au rendez-vous

Autre atout majeur du Forfait 140Go Extra de Sosh : l’absence totale d'engagement. Vous restez en effet libre de changer de forfait ou de résilier votre abonnement à tout moment, sans frais de résiliation. De plus, vous pouvez conserver gratuitement votre numéro de mobile actuel lorsque vous rejoignez Sosh, sans aucune démarche supplémentaire de votre part.

Un tarif fixe attractif à la clé

Avec la panoplie de services qu’il inclut, on pourrait penser que le Forfait Extra 140 Go 5G de Sosh revienne relativement cher. Mais il n’en est rien ! Vous pouvez en effet y souscrire pour seulement 20,99 €/mois ! Un tarif alléchant qui, en plus, ne change pas, ni après 6 mois ni même après 1 an.

Que vous soyez un globe-trotteur ou un accro aux datas, sautez donc dès maintenant sur cette opportunité pour faire un max d’économies.