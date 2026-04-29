French Days : Galaxy S25 Ultra à moins de 800 €, il va être difficile de faire un meilleur prix

C'est le coup d'envoi officiel des French Days 2026 ! En ce mercredi 29 avril, la chasse aux bonnes affaires est officiellement ouverte.

Rémi Deschamps - publié le 29/04/2026 à 12h15
Un smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra avec stylet sur un bureau, éclairage naturel, photographie de produit.

Chez LesMobiles, nous savons que le contexte est particulièrement tendu pour votre budget : entre l'inflation et la flambée du prix des composants, notamment la RAM qui fait s'envoler les tarifs des nouveautés, changer de smartphone devient un défi.

C’est pourquoi nos équipes vont se relayer chaque jour pour débusquer les pépites et vous guider au quotidien dans cette période charnière pour le pouvoir d'achat. 

Pour cette première journée, nous avons déniché une offre qui risque de ne pas tenir longtemps. Le Samsung Galaxy S25 Ultra, véritable fer de lance des mobiles Samsung, voit son prix s'effondrer sur Rakuten.

Initialement proposé au prix conseillé de 1 199,00 €, il s'affiche avec une remise immédiate de 37 %, tombant à 744,99 €. En utilisant le code promo WHIF, vous bénéficiez de 5 € de réduction supplémentaire, portant le prix final à 739,99 €, ce qui est toujours ça de pris !

 

Une réponse concrète à la hausse du prix des composants

En 2026, l'industrie fait face à une augmentation significative du coût de la mémoire vive (RAM), ce qui se répercute directement sur les étiquettes des nouveaux modèles. Dans ce contexte, se procurer un S25 Ultra à moins de 740 €, c'est un coût, mais l'appareio est conçu pour durer très longtemps. 

Vous profitez d'un appareil ultra-puissant, paré pour l'avenir, à un prix défiant toute concurrence.

Le bon plan cumulé : En plus de la remise immédiate, l'achat vous permet de récupérer 7,45 € offerts en Rakuten Points, de quoi financer une partie de vos futurs accessoires.

ÉlémentDétails de l'offre French Days
Prix de base1 199,00 €
Prix French Days744,99 € (-37%)
Prix final (avec code WHIF)739,99 €
VendeurWhifraise (Vendeur pro noté 4,6/5)

Édition internationale : ce qu'il faut retenir de l'import

Pour atteindre ce tarif agressif, il faut savoir qu'il s'agit d'une édition internationale (origine États-Unis). Le smartphone est totalement neuf, déverrouillé et entièrement compatible avec les opérateurs européens. Il supporte une Nano SIM physique ainsi qu'une eSIM.

À noter toutefois : l'adaptateur secteur n'est pas inclus dans la boîte, une pratique désormais courante chez Samsung pour réduire l'impact écologique. L'expédition est rapide et gratuite, assurée directement depuis les entrepôts Rakuten pour une tranquillité d'esprit maximale.

✅ Les points forts du deal

  • Le meilleur prix constaté depuis le lancement.
  • Écran et photo toujours au sommet en 2026.
  • Vendeur fiable avec plus de 1 000 ventes.

⚠️ Les points d'attention

  • Modèle import US.
  • Stocks limités pour cette première journée de French Days.
  • N'oubliez pas d'insérer le code WHIF au panier.

En résumé, si vous attendiez les French Days pour réaliser une grosse économie, cette offre est le signal que vous attendiez. C'est l'opportunité de s'offrir le meilleur de la technologie Android pour le prix d'un milieu de gamme.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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