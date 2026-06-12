Faut-il craquer pour un pliable ? 3 modèles passés au crible

Sur le plan du format, ces trois pliables ne jouent pas dans la même catégorie. Le Samsung Galaxy Z Fold7 adopte le format livre, qui s'ouvre sur une grande dalle intérieure. Replié, il mesure 158,4 mm de haut pour 8,9 mm d'épaisseur et 215 g, dans un châssis affiné disponible en Bleu, Noir et Gris.

Le Honor Magic V5 reprend ce même format livre dans un gabarit comparable (156,8 mm de haut, 8,8 mm d'épaisseur pliée, 217 g), proposé en Noir, Blanc, Or et Rouge. Le Motorola Razr 60 Ultra mise au contraire sur le format clapet, plus compact une fois replié mais plus épais (15,7 mm), pour 199 g, avec des coloris Mountain Trail, Rio Red, Scarab et Cabaret. Côté résistance, le Honor Magic V5 se distingue avec sa double certification IP68 et IP69, là où le Galaxy Z Fold7 et le Razr 60 Ultra s'en tiennent à l'indice IP48.

Charnière et robustesse : peut-on s'en servir sans crainte ?

La crainte numéro un face à un pliable reste la durabilité. Sur ce terrain, le Honor Magic V5 prend l'avantage avec sa double certification IP68 et IP69 : il tolère la poussière, l'immersion temporaire et même les jets d'eau à haute pression.

Le Samsung Galaxy Z Fold7 et le Motorola Razr 60 Ultra se contentent d'un indice IP48, qui les protège de l'eau mais les laisse plus exposés à la poussière fine au niveau de la charnière. Pour un usage en extérieur ou en déplacement, le Honor offre donc la plus grande tranquillité.

La charnière conditionne aussi la finesse une fois l'appareil replié. Les deux formats livre, le Galaxy Z Fold7 (8,9 mm) et le Honor Magic V5 (8,8 mm), sont les plus plats pliés et se glissent comme un smartphone un peu épais dans une poche.

Le Motorola Razr 60 Ultra, au format clapet, est plus épais une fois fermé (15,7 mm) mais se replie sur une empreinte bien plus courte, ce qui le rend le plus discret à transporter. Le choix se joue ici entre un bloc fin et large ou un galet compact.

Combien d'écrans et lequel pour le multitâche ?

Le format livre prend tout son sens pour le multitâche. Le Samsung Galaxy Z Fold7 ouvre sur ses deux larges écrans AMOLED et permet d'afficher plusieurs applications côte à côte, comme une petite tablette. Le Honor Magic V5 suit la même logique avec son double affichage de très haute qualité, taillé pour lire et écrire en parallèle.

Le Motorola Razr 60 Ultra déplie pour sa part un seul grand écran LTPO AMOLED de 7 pouces poussé à 165 Hz, le plus fluide du trio, mais sans le mode deux applications confortable des formats livre.

L'écran de couverture change aussi l'usage au quotidien.

Le Galaxy Z Fold7 propose une façade de 6,5 pouces à 120 Hz, utilisable comme un téléphone classique sans déplier. Le Motorola Razr 60 Ultra se distingue par son écran externe intelligent, sur lequel on lance directement des applications et l'appareil photo. Le Honor Magic V5 mise davantage sur la qualité de ses deux dalles que sur les fonctions de sa façade. Pour travailler sur plusieurs fenêtres, les formats livre passent devant ; pour consulter l'essentiel d'une seule main, le clapet de Motorola reste le plus pratique.

Autonomie et photo : lequel tient et lequel cadre le mieux ?

L'autonomie creuse l'écart. Le Honor Magic V5 domine nettement avec sa batterie de 6100 mAh, de loin la plus grosse, et une charge rapide de 66 W. Le Motorola Razr 60 Ultra suit avec 4700 mAh, une charge filaire de 68 W (la plus rapide du trio) et la recharge sans fil.

Le Samsung Galaxy Z Fold7 ferme la marche avec 4400 mAh et une charge de 25 W, plus lente, qui demande d'anticiper les journées chargées. Pour passer une longue journée sans repasser par la prise, le Honor est le plus rassurant.

En photo, le Samsung Galaxy Z Fold7 prend la tête grâce à son capteur principal de 200 mégapixels, complété par un ultra grand-angle et un téléobjectif, avec une vidéo jusqu'en 8K pour le détail et le recadrage.

Le Honor Magic V5 répond avec un trio de capteurs (50, 64 et 20 mégapixels) polyvalent en zoom comme en grand-angle. Le Motorola Razr 60 Ultra mise sur ses deux capteurs de 50 mégapixels et son capteur frontal de 50 mégapixels, qui cadre nettement les selfies et les vidéos depuis l'écran externe. En conclusion, le Samsung Galaxy Z Fold7 est le plus complet pour le multitâche et la photo, le Honor Magic V5 le plus rassurant pour la robustesse et l'autonomie, et le Motorola Razr 60 Ultra le plus pratique pour qui veut un pliable compact et fluide qui se glisse partout.