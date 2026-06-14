Zéro bloatware : 2 smartphones garantis sans applications préinstallées ni publicités

Le système est l’un des principaux arguments de ces deux smartphones. Le Google Pixel 10a fonctionne sous Android 16 dans une version directement intégrée et développée par Google. Le constructeur ne préinstalle pratiquement aucune application partenaire inutile et évite totalement les doublons logiciels souvent présents chez d’autres fabricants Android. On retrouve essentiellement les applications Google natives comme Gmail, Google Photos, Maps ou encore YouTube, sans boutique alternative, sans services promotionnels intrusifs ni notifications publicitaires intégrées au système.

En outre, Google garantit jusqu’à sept années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité, ce qui permet de conserver une expérience logicielle stable et propre sur le long terme.

De son côté, le Nothing Phone (3a) utilise Nothing OS 3 basé sur Android 16. L’interface développée par Nothing conserve elle aussi une philosophie minimaliste avec très peu d’applications préinstallées et aucune publicité système. Contrairement à certains constructeurs asiatiques qui multiplient les recommandations commerciales dans les menus ou les applications système, Nothing privilégie une interface légère, visuellement cohérente et particulièrement fluide. Les animations monochromes, les widgets épurés et les fonctions Glyph renforcent cette identité sans surcharger l’expérience utilisateur. Ainsi, ces deux modèles apparaissent aujourd’hui parmi les rares smartphones Android grand public à proposer un environnement logiciel réellement débarrassé du bloatware et des publicités intégrées.

Lequel est le plus beau ?

Après les considérations logicielles, voyons ce qu’il en est pour le design et les configurations techniques. Ainsi, le Google Pixel 10a adopte un design relativement sobre et compact avec un dos parfaitement plat et un module photo horizontal désormais totalement intégré au châssis. Google poursuit ainsi l’évolution de ses lignes en simplifiant fortement les contours de l’appareil. Les profils restent plats avec des angles légèrement arrondis afin d’améliorer la prise en main. Le smartphone est proposé en plusieurs coloris comprenant Obsidienne, Porcelaine, Hazel et Rose Pivoine.

De son côté, le Nothing Phone (3a) conserve l’identité visuelle très particulière de la marque avec un dos semi-transparent laissant apparaître plusieurs éléments internes stylisés ainsi que l’interface lumineuse Glyph. Le bloc photo est intégré dans une large zone horizontale relativement visible au centre supérieur de la coque arrière. Les tranches restent plates avec des coins adoucis.

Nothing commercialise principalement ce modèle en noir, blanc et bleu selon les marchés. Le Pixel 10a apparaît comme le plus compact du comparatif grâce à son écran de 6,3 pouces et à son poids contenu à 183 grammes.

Le Nothing Phone (3a) est sensiblement plus grand avec un poids plume maîtrisé sous les 190 grammes. Concernant la résistance, Google annonce une certification IP67 associée à un verre Gorilla Glass 7i, tandis que Nothing propose une certification IP65 contre les projections d’eau et la poussière. Le Pixel 10a semble donc davantage pensé pour une étanchéité quotidienne stricte, alors que le Phone (3a) privilégie avant tout son identité visuelle transparente très marquée.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Google Pixel 10a embarque le tout nouveau processeur Google Tensor G5 gravé en 3 nm par TSMC, accompagné de 8 Go de mémoire vive et de 128 ou 256 Go de stockage interne. Comme sur les précédentes générations Pixel, aucun emplacement microSD n’est proposé. Google privilégie ici les fonctions liées à l’intelligence artificielle locale via Gemini et au traitement logiciel plutôt que la puissance graphique brute.

Le Nothing Phone (3a) utilise pour sa part un Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 associé à 8 ou 12 Go de RAM selon les versions ainsi qu’à 128 ou 256 Go de stockage interne non extensible.

Sur le plan purement technique, le Snapdragon 7s Gen 3 offre des performances graphiques très stables dans les applications multitâches et dans certains jeux mobiles. En revanche, le Tensor G5 conserve des avantages majeurs dans les fonctions avancées de traitement photo computationnel, de reconnaissance vocale et dans plusieurs outils liés à l’intelligence artificielle intégrés directement à Android 15.

Le Nothing Phone (3a) apparaît donc comme le plus à l'aise pour les usages de puissance classique, tandis que le Pixel 10a mise avant tout sur l’intégration de l'IA et la stabilité générale de l’expérience Android pure.

Le Google Pixel 10a utilise un écran Actua OLED LTPO de 6,3 pouces affichant une définition de 2424 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement adaptative et dynamique de 120 Hz. Google annonce également une luminosité maximale pouvant atteindre environ 3000 cd/m², selon la marque, en pointe avec les contenus HDR compatibles. L’écran reste totalement plat, ce qui favorise une bonne prise en main et limite les erreurs tactiles sur les bordures. Le Nothing Phone (3a) embarque quant à lui une dalle AMOLED flexible de 6,77 pouces affichant une définition de 2392 x 1080 pixels avec une fréquence de 120 Hz.

Nothing met surtout l’accent sur la fluidité de l’interface et sur l’intégration esthétique de Nothing OS avec ses animations monochromes et ses widgets minimalistes. Les deux smartphones proposent donc des écrans modernes et très fluides, mais leurs philosophies diffèrent nettement.

Le Pixel 10a privilégie un format plus compact et plus facilement utilisable à une main, tandis que le Nothing Phone (3a) cherche davantage à offrir une expérience multimédia immersive grâce à sa grande diagonale.

En matière de qualité globale d’affichage, le Pixel 10a conserve un léger avantage grâce à sa calibration colorimétrique de référence et sa technologie LTPO, mais le Nothing Phone (3a) reste particulièrement agréable pour le visionnage vidéo et les jeux mobiles grâce à sa surface d’affichage plus généreuse et sa forte luminosité en pointe.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Google Pixel 10a dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Google conserve ici une configuration double très maîtrisée, fortement optimisée par son traitement logiciel. Le smartphone embarque également un capteur selfie de 13 mégapixels. Comme souvent chez Google, l’accent est mis sur le traitement HDR, la précision des visages et les performances en basse luminosité plutôt que sur la multiplication des capteurs secondaires.

Le Nothing Phone (3a) adopte une configuration épurée et très homogène s'appuyant sur deux capteurs de 50 mégapixels (un module principal stabilisé OIS et un objectif ultra grand-angle performant). À l’avant, le smartphone utilise un capteur selfie de 32 mégapixels. En pratique, le Pixel 10a apparaît comme le modèle le plus redoutable pour la photographie quotidienne instantanée grâce à la puissance des algorithmes computationnels de Google (Gomme magique, anti-flou, vision de nuit). Le Nothing Phone (3a) propose quant à lui une excellente netteté d'image globale grâce à la haute définition de son duo de 50 mégapixels.

Concernant la connectivité, le Pixel 10a se détache nettement en bénéficiant de la compatibilité avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 apportés par sa puce de dernière génération, tandis que le Nothing Phone (3a) s'appuie sur le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Aucun ne dispose de prise audio jack ni de lecteur microSD. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran de manière transparente sur les deux appareils.

Nothing conserve cependant l’avantage d’une interface Glyph originale permettant d’utiliser des notifications lumineuses personnalisées directement au dos du smartphone. Google répond plutôt avec plusieurs fonctions exclusives d’intelligence artificielle et une politique de mises à jour particulièrement longue pouvant atteindre sept années de support logiciel et de sécurité.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Google Pixel 10a embarque une batterie optimisée de 5100 mAh qui profite d'une nette mise à jour technologique en acceptant désormais une recharge rapide filaire de 45 W ainsi qu’une recharge sans fil magnétique au nouveau standard universel Qi2. Grâce à la sobriété architecturale du Tensor G5 et à une gestion logicielle particulièrement fine de la consommation énergétique, le smartphone propose une autonomie très solide au quotidien. Le Nothing Phone (3a) utilise pour sa part une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide filaire de 50 W. Nothing privilégie ici des temps de recharge filaire courts, même si le smartphone ne propose pas de recharge sans fil.

En pratique, les deux appareils affichent des niveaux d’endurance relativement proches, mais leurs approches diffèrent sensiblement. Le Pixel 10a mise avant tout sur la polyvalence de sa charge Qi2 et sa stabilité énergétique à long terme, tandis que le Nothing Phone (3a) cherche davantage à offrir un compromis entre grande surface d’affichage et design transparent.

Finalement, le Google Pixel 10a apparaît comme le choix le plus cohérent si vous êtes vraiment à la recherche d’une expérience Android totalement épurée, moderne et durable, tandis que le Nothing Phone (3a) séduira davantage ceux qui souhaitent conserver une interface minimaliste tout en profitant d’un design beaucoup plus original.

