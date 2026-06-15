Pollution numérique : 3 smartphones pour reprendre le contrôle de sa santé numérique

Le Nothing Phone (3) adopte un design particulièrement identifiable avec son dos semi-transparent et son interface lumineuse Glyph placée sous la coque arrière. Le bloc photo est intégré dans une organisation géométrique relativement visible, fidèle à l’identité visuelle développée par la marque depuis ses débuts. Les profils restent plats avec des bordures en aluminium légèrement arrondies. Le smartphone est proposé en noir et blanc selon les marchés.

Le Google Pixel 10a affiche une approche beaucoup plus sobre avec un dos mat et un module photo horizontal parfaitement intégré dans le châssis. Google privilégie des lignes simples et discrètes ainsi qu’un format relativement compact adapté à une utilisation à une main. Les coloris passent par les finitions Obsidian, Lavender, Fog et Berry.

De son côté, le CMF Phone 2 Pro conserve une conception originale avec un dos démontable permettant de fixer plusieurs accessoires modulaires. Son bloc photo circulaire reste relativement discret et les tranches sont plates afin de faciliter la prise en main. Le smartphone est commercialisé en orange, noir et gris clair selon les régions.

Le Pixel 10a est le plus compact et le plus léger du comparatif avec environ 183 grammes, tandis que le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus imposant en raison de son grand écran et de son châssis premium. Concernant la résistance, le Pixel 10a bénéficie d’une certification IP68, le Nothing Phone (3) d’une certification IP68 également, alors que le CMF Phone 2 Pro se limite à une protection IP54 contre les projections d’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Nothing Phone (3) embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 associé à 12 ou 16 Go de mémoire vive ainsi qu’à 256 ou 512 Go de stockage interne. Il s’agit clairement du modèle le plus puissant du comparatif, capable de gérer facilement le multitâche avancé, les jeux mobiles exigeants et les traitements liés à l’intelligence artificielle.

Le Google Pixel 10a utilise pour sa part un processeur Google Tensor G4 accompagné de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Google privilégie davantage les fonctions logicielles et l’optimisation énergétique que les performances graphiques pures. Enfin, le CMF Phone 2 Pro repose sur une puce MediaTek Dimensity 7300 Pro associée à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage extensible via microSD.

En matière de puissance, le Nothing Phone (3) domine donc nettement grâce à sa plateforme très proche du haut de gamme premium. Le Pixel 10a arrive ensuite grâce à ses optimisations liées à Android et à l’intelligence artificielle, tandis que le CMF Phone 2 Pro vise surtout un usage fluide et simple au quotidien.

Concernant l’affichage, le Nothing Phone (3) dispose d’une dalle AMOLED LTPO de 6,7 pouces avec une fréquence adaptative de 1 à 120 Hz et une luminosité très élevée. Le Pixel 10a utilise un écran pOLED de 6,3 pouces limité à 120 Hz mais particulièrement bien calibré. Le CMF Phone 2 Pro embarque quant à lui une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant également 120 Hz. Le Pixel conserve l’avantage pour la lisibilité et la compacité, tandis que le Nothing Phone (3) propose l’expérience multimédia la plus immersive.

L’aspect logiciel constitue néanmoins le véritable cœur de ce comparatif consacré à la santé numérique. Le Google Pixel 10a fonctionne sous Android 16 dans une version extrêmement épurée directement développée par Google. Le smartphone intègre nativement les outils Bien-être numérique permettant de limiter le temps passé sur certaines applications, de programmer des périodes sans notifications ou encore d’activer des modes de concentration réduisant les distractions.

Aucun bloatware ni publicité système intrusive n’est présent. De son côté, le Nothing Phone (3) utilise Nothing OS 3 basé sur Android 16 avec une philosophie volontairement minimaliste. L’interface monochrome, les widgets simplifiés et les animations discrètes cherchent à limiter la surcharge cognitive provoquée par les interfaces Android traditionnelles.

Nothing propose également plusieurs fonctions destinées à réduire les interruptions numériques, notamment des modes monochromes avancés et des systèmes de notifications plus sobres via l’interface Glyph.

Enfin, le CMF Phone 2 Pro reprend une version simplifiée de Nothing OS avec très peu d’applications préinstallées et une interface particulièrement légère. Le smartphone privilégie une expérience simple et rapide sans doublons logiciels ni services promotionnels agressifs. Ainsi, ces trois modèles apparaissent aujourd’hui parmi les rares smartphones Android cherchant réellement à réduire la pollution numérique plutôt qu’à encourager une consommation permanente de contenus et de notifications.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Nothing Phone (3) dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels ainsi que d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. À l’avant, il embarque un capteur selfie de 32 mégapixels. Le Google Pixel 10a conserve une approche plus simple avec un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur frontal de 13 mégapixels.

Malgré cette fiche technique plus modeste, Google continue de miser sur son traitement logiciel particulièrement performant pour les portraits et les scènes nocturnes. Le CMF Phone 2 Pro utilise un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur secondaire destiné à la profondeur. Le capteur selfie atteint 16 mégapixels. En pratique, le Nothing Phone (3) apparaît comme le plus polyvalent grâce à son téléobjectif dédié et à son traitement HDR avancé.

Le Pixel 10a reste néanmoins très cohérent pour la photographie quotidienne grâce à sa colorimétrie particulièrement naturelle. Concernant la connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Bluetooth moderne ainsi que le Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 6E selon les versions. Aucun ne conserve de prise audio jack. Le CMF Phone 2 Pro reste le seul à proposer un emplacement microSD selon certaines versions régionales. Les lecteurs d’empreintes digitales sont intégrés sous l’écran sur les trois appareils. Nothing conserve également son interface Glyph lumineuse sur le Phone (3), même si celle-ci cherche davantage à rationaliser les notifications qu’à multiplier les distractions visuelles.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Nothing Phone (3) embarque une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide filaire de 65 W ainsi qu’une recharge sans fil de 15 W. Grâce à sa dalle LTPO capable d’adapter dynamiquement sa fréquence de rafraîchissement, le smartphone parvient à limiter sa consommation énergétique lorsque l’utilisateur consulte des contenus statiques ou lit simplement des messages.

Le Google Pixel 10a dispose d’une batterie de 5100 mAh compatible avec une recharge filaire comprise entre 23 et 30 W ainsi qu’une recharge sans fil Qi de 10 W. Google privilégie ici l’optimisation logicielle et l’endurance globale plutôt que la vitesse de recharge pure. Le CMF Phone 2 Pro utilise quant à lui une batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide de 45 W, sans recharge sans fil. En pratique, le Pixel 10a pourrait proposer l’autonomie la plus stable grâce à la sobriété de son système et à sa gestion très agressive des processus en arrière-plan.

Le Nothing Phone (3) conserve toutefois un avantage en matière de polyvalence grâce à sa recharge plus rapide et à sa dalle LTPO. Le CMF Phone 2 Pro privilégie pour sa part un excellent rapport entre simplicité logicielle, autonomie solide et coût plus contenu.

Ces trois smartphones démontrent finalement qu’il existe aujourd’hui une véritable demande pour des appareils cherchant non pas à multiplier les distractions numériques, mais plutôt à proposer une expérience plus maîtrisée, plus sobre et mieux adaptée à un usage quotidien équilibré.

