C'est l'avenir : 2 smartphones pensés pour dire au revoir aux coques de protection

Le Honor 600 adopte un design particulièrement travaillé avec une coque monobloc et un module photo horizontal occupant une large partie supérieure du dos de l’appareil. Cette organisation rappelle certaines tendances actuellement visibles sur le marché premium tout en permettant une meilleure intégration des capteurs dans le châssis. Les profils du smartphone restent légèrement plats avec des angles adoucis. Honor propose plusieurs finitions selon les marchés, notamment noir, blanc doré et orange.

Le constructeur met surtout l’accent sur la robustesse avec des certifications IP68, IP69 et IP69K contre l’eau et la poussière, un niveau particulièrement élevé pour cette catégorie de prix.

Le Motorola Edge 70 adopte pour sa part une approche différente avec un châssis extrêmement fin de seulement 5,99 mm d’épaisseur. Son bloc photo vertical reste relativement discret et intégré à la coque arrière, tandis que les profils sont davantage incurvés afin de renforcer la sensation de finesse en main. Motorola commercialise ce modèle en vert foncé, vert clair et gris foncé selon les régions. Le smartphone bénéficie lui aussi d’une certification IP68/IP69 ainsi que d’une conformité MIL-STD-810H destinée à renforcer sa résistance aux contraintes quotidiennes.

Le Motorola Edge 70 apparaît comme le plus léger avec seulement 159 grammes, contre environ 185 grammes pour le Honor 600.

En revanche, le Honor 600 conserve un format légèrement plus compact grâce à son écran de 6,57 pouces contre 6,67 pouces pour le modèle Motorola.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Honor 600 utilise un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 gravé en 4 nm, accompagné selon les versions de 8 ou 12 Go de mémoire vive ainsi que de 256 ou 512 Go de stockage interne. Le Motorola Edge 70 repose également sur un Snapdragon 7 Gen 4, mais Motorola associe principalement cette puce à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage. Aucun des deux smartphones ne permet toutefois d’étendre la mémoire via une carte microSD, ce qui confirme leur positionnement davantage orienté vers la finesse de conception que vers la modularité.

En matière de performances pures, les deux appareils évoluent donc dans une catégorie relativement proche puisque leurs plateformes techniques sont quasiment identiques. Néanmoins, le Motorola Edge 70 conserve un léger avantage dans certaines tâches multitâches grâce à sa mémoire LPDDR5X et à son optimisation logicielle orientée vers la fluidité. Le Honor 600 reste cependant parfaitement adapté aux usages avancés comme la photographie computationnelle, les réseaux sociaux, le streaming vidéo ou encore certains jeux mobiles exigeants.

Aucun des deux modèles ne cherche à concurrencer les smartphones ultra haut de gamme équipés des processeurs les plus puissants du marché, mais leurs performances apparaissent largement suffisantes pour un usage intensif au quotidien. Motorola privilégie surtout l’équilibre entre finesse et rapidité générale, tandis que Honor insiste davantage sur les fonctions liées à l’intelligence artificielle intégrées à son interface MagicOS 10 basée sur Android 16.

Concernant l’affichage, le Honor 600 dispose d’une d’une dalle AMOLED de 6,57 pouces affichant une définition de 2728 x 1264 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran reste légèrement incurvé sur les bords selon les marchés. De son côté, le Motorola Edge 70 utilise une dalle P-OLED de 6,67 pouces affichant une définition Super HD de 2712 x 1220 pixels avec une fréquence de 120 Hz. Motorola met en avant une compatibilité HDR10+ ainsi qu’une luminosité pouvant dépasser les 4500 nits selon certaines mesures. Le Edge 70 conserve lui aussi des bordures incurvées afin de renforcer son aspect haut de gamme et son profil ultrafin.

Les deux smartphones proposent donc des écrans particulièrement lumineux et fluides donc parfaitement adaptés aux contenus multimédias modernes. Le Honor 600 apparaît performant sur le plan de la luminosité maximale théorique, tandis que le Motorola Edge 70 privilégie davantage le confort visuel et l’immersion grâce à son châssis très fin de 5,99 mm et à ses bordures extrêmement réduites. En matière de qualité globale d’affichage, les deux appareils se situent à un niveau très proche, même si le Motorola conserve un avantage ergonomique grâce à sa finesse inhabituelle sur le marché actuel.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor 600 embarque un capteur principal de 200 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Honor mise fortement sur le traitement logiciel et les fonctions liées à l’intelligence artificielle afin d’automatiquement optimiser les scènes nocturnes, les portraits ou encore les retouches. À l’avant, le smartphone utilise un capteur selfie de 50 mégapixels.

Le Motorola Edge 70 adopte une approche différente avec une configuration composée d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS), d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un capteur de lumière 3-en-1 dédié. Motorola cherche ainsi à proposer une polyvalence fluide entre photo principale et ultra grand-angle. Le capteur frontal atteint également 50 mégapixels.

En pratique, le Honor 600 apparaît comme le plus efficace dans les scènes fortement détaillées et les prises de vue nocturnes grâce à son capteur principal de très haute définition de 200 mégapixels. Le Motorola Edge 70 propose quant à lui des couleurs naturelles validées Pantone et une stabilisation vidéo particulièrement homogène. Concernant la connectivité, les deux smartphones prennent en charge la 5G, le Bluetooth 5.4 ainsi que le Wi-Fi 6E double bande. Aucun ne dispose de prise audio jack 3,5 mm ni de lecteur microSD.

Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran sur les deux appareils, ce qui reste cohérent avec leur positionnement premium.

Dans l’ensemble, ces deux smartphones privilégient une approche moderne et minimaliste de la connectivité afin de favoriser la finesse et la résistance du châssis.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Honor 600 intègre une batterie particulièrement généreuse de 6400 mAh, intégrée de manière très dense au cœur de sa structure. Le smartphone prend en charge une recharge rapide filaire de 80 W. Grâce à cette capacité élevée et à l’efficacité énergétique du Snapdragon 7 Gen 4 sous MagicOS 10, le Honor 600 offre l’une des meilleures autonomies de sa catégorie, notamment pour les utilisateurs consommant beaucoup de contenus vidéo ou de navigation mobile.

Le Motorola Edge 70 utilise une batterie en silicium-carbone de 4800 mAh afin de conserver son profil ultrafin. Motorola compense néanmoins cette capacité par une recharge rapide de 68 W ainsi qu’une compatibilité avec la recharge sans fil 15 W, une fonction absente du modèle Honor.

L’autonomie réelle dépend évidemment des usages, de la luminosité de l’écran ou encore de l’utilisation de la 5G, mais le Honor 600 conserve un avantage sur la durée d’utilisation pure grâce à sa batterie plus importante de 6400 mAh.

