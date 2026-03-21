Galaxy A17 à moins de 130 € : un rapport qualité-prix extrême sur Amazon

Samsung continue de dominer le segment de l'entrée de gamme avec des tarifs de plus en plus agressifs. Le Galaxy A17 4G s'affiche actuellement sur Amazon à seulement 130,47 €, un prix plancher pour un appareil neuf bénéficiant du savoir-faire et du suivi logiciel de la marque coréenne.

Rémi Deschamps - publié le 21/03/2026 à 17h45
Galaxy A17 à moins de 130 € : un rapport qualité-prix extrême sur Amazon

Malgré son petit prix, ce Samsung Galaxy A17 ne fait pas de concessions majeures sur l'essentiel. Il propose une expérience équilibrée pour les usages quotidiens, portée par un écran généreux et une autonomie solide.

 

Les points forts de cette configuration à 130 €

Le modèle proposé dispose de 128 Go de stockage interne, une capacité confortable pour conserver vos photos et applications sans saturation immédiate. 

Voici les caractéristiques clés  :

Écran6,7 pouces FHD+ (90 Hz)
Stockage / RAM128 Go / 4 Go
Batterie5000 mAh (charge 25W)
Capteur Photo50 MP avec stabilisation OIS

L'avis des clients : Avec une note moyenne de 4,5/5, les utilisateurs soulignent particulièrement la durabilité du produit et la qualité de l'interface Android, déjà mise à jour vers la version 16 pour certains acheteurs.

Nous avons pu tester au quotidien cet appareil, et nous pouvons certifier qu'il est idéal pour ceux qui n'ont pas une utilisation très poussée de leur smartphone, mais qui veulent le garder longtemps et pouvoir regarder des vidéos avec.

Pourquoi c'est un choix judicieux ?

Opter pour un Galaxy A17 à ce tarif permet d'accéder à un écosystème très fiable avec une garantie de mises à jour sur le long terme (jusqu'à 6 ans selon les derniers engagements du constructeur). 

C'est une solution idéale pour ceux qui recherchent un outil de communication efficace, doté d'un bel écran Super AMOLED pour le streaming, sans impacter lourdement leur budget.

Note : Le chargeur secteur n'est pas inclus dans la boîte d'origine, conformément aux nouvelles normes environnementales de Samsung.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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