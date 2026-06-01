Galaxy A37 et A57 5G : C'est deux mastodontes sont enfaite des milieu de gamme !

Pour ceux qui recherchent un smartphone qui propose un excellent équilibre entre technique et praticité (à prix doux si possible), ces deux nouveautés se révèlent particulièrement compétitives.

Les Galaxy A57 et A37 sont les nouvelles versions de smartphones arrivées dans le top 10 des ventes mondiales, et leur secret, c'est la longévité. Aujourd'hui, ce que le consommateur veut avant tout, c'est un smartphone durable. Durable car la marque le met à jour longtemps (ici 6 ans) et durable car ses composants tiendront effectivement le coup face aux nouveautés !

C'est le cas de ces deux smartphones qui proposent absolument toutes les dernières nouveautés Samsung, et des composants de qualité avec écran AMOLED, grosses batteries et bloc photo avec triple capteur intégré. L'essentiel de ce dont on a besoin aujourd'hui, et ce jusqu'à 2032 voire 2033 sans problème.

En passant par le site officiel ou l'application Samsung Shop, vous pouvez réduire la facture globale de manière significative sur ces deux smartphones parmi les plus récents du catalogue Samsung.

✅ Les points forts retenus Une baisse immédiate de 50 € sur les deux smartphones

sur les deux smartphones Jusqu'à 30 % de réduction sur les accessoires officiels

sur les accessoires officiels Des remises cumulables sur les montres et les écouteurs ⚠️ À observer Les modèles reconditionnés Premium sont exclus de l'offre

La remise de 50 € se termine le 21 juin 2026

Une baisse de prix immédiate de 50 € à saisir rapidement

L'explication de cette offre est simple en vérité, mais elle s'articule autour de deux choses différentes. Pour l'achat d'un Galaxy A37 5G ou d'un Galaxy A57 5G, peu importe le coloris ou la capacité de stockage choisie, vous bénéficiez de 50 € de réduction immédiate. Simple.

Cette première phase de l'opération est disponible du 29 mai au 21 juin 2026 inclus. La réduction s'applique directement dans votre panier lors de la validation. Attention toutefois, le constructeur précise bien que les téléphones issus de sa gamme reconditionnée Premium ne permettent pas de profiter de ce rabais.

Des remises prolongées sur les montres, écouteurs et accessoires

Le second volet de cette offre s'avère idéal pour ceux qui souhaitent créer un écosystème complet autour de leur nouveau téléphone. Samsung prolonge ses avantages actuels jusqu'au 21 juillet 2026 inclus pour l'achat de l'un de ces deux smartphones.

Vous obtenez ainsi 10 % de réduction immédiate au panier sur les écouteurs Galaxy Buds ainsi que sur les montres connectées Galaxy Watch, à l'exception des versions personnalisées de la Watch8.

Enfin, une réduction de 30 % s'applique également sur une large sélection de protections, de coques et de chargeurs durant votre parcours d'achat. Si vous achetez plusieurs accessoires, la promotion couvre l'ensemble de ces produits.

Ces offres se cumulent parfaitement avec les remises en cours sur les téléphones, ce qui permet de s'équiper de la tête aux pieds à un tarif très avantageux.