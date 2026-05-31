Premier smartphone : 3 modèles performants et robustes parfaits pour les jeunes

Le design de ces trois smartphones montre des approches très différentes. Le Nothing CMF Phone 1 adopte une personnalité visuelle particulièrement originale avec sa coque arrière interchangeable et son système d'accessoires à visser. Son module photo est composé de deux capteurs intégrés dans la partie supérieure gauche du dos, chacun étant installé dans un cercle distinct. Les profils sont plats et les finitions colorées contribuent à renforcer son aspect moderne, le smartphone étant proposé en noir, orange, bleu clair et vert selon les marchés.

Le Samsung Galaxy A17 reste fidèle aux codes esthétiques de la gamme Galaxy A avec trois capteurs photo alignés verticalement directement sur la coque arrière. Son design privilégie la sobriété et l’efficacité, avec des tranches plates facilitant la prise en main et un dos robuste en polymère renforcé de fibre de verre. Plusieurs coloris classiques sont proposés, notamment noir, gris et bleu. De son côté, le Xiaomi Redmi Note 15 adopte un module photographique moderne. Les capteurs sont regroupés dans un îlot élégant tandis que les bordures restent plates. Le smartphone est disponible dans différentes finitions, dont noir, bleu et violet.

En matière de dimensions, le Redmi Note 15 est le plus imposant grâce à son grand écran de 6,77 pouces. Le Galaxy A17 le suit de près avec sa dalle de 6,7 pouces tandis que le CMF Phone 1 se montre le plus compact (6,67 pouces).

Avec un poids d'environ 192 grammes, le Galaxy A17 reste bien équilibré, tandis que le CMF Phone 1 pèse 197 grammes.

Concernant la résistance, le Nothing CMF Phone 1 bénéficie d’une certification IP52 contre les éclaboussures et la poussière. Le Redmi Note 15 propose une certification IP66 plus protectrice notamment face à l’immersion sous l’eau douce alors que le Galaxy A17 dispose d’une protection IP54 complétée par un verre Gorilla Glass Victus en façade. Ces niveaux de protection apportent une sécurité bienvenue pour un usage quotidien parfois mouvementé.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, ces trois smartphones disposent de plateformes adaptées à un usage polyvalent. Le Nothing CMF Phone 1 est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7300 gravé en 4 nm. Il est associé à 6 ou 8 Go de mémoire vive ainsi qu’à 128 ou 256 Go de stockage interne. Un emplacement microSD permet, en outre, d’augmenter facilement la capacité de stockage, un avantage appréciable pour les jeunes utilisateurs qui accumulent photos, vidéos et applications. Le Samsung Galaxy A17 utilise le processeur Exynos 1330, conçu pour offrir un bon compromis entre performances et autonomie. Selon les versions choisies, il est accompagné de 4 à 8 Go de RAM et de capacités de stockage allant jusqu’à 256 Go, avec également la possibilité d’ajouter une carte microSD jusqu'à 2 To.

Le Xiaomi Redmi Note 15 repose pour sa part sur un processeur Snapdragon 6 Gen 3 (ou Helio G100-Ultra selon les versions) associé à 8 Go de mémoire vive et à 128 ou 256 Go de stockage interne. Là encore, une extension microSD est proposée.

En matière de puissance brute, le Nothing CMF Phone 1 prend la première place grâce à son Dimensity 7300 qui offre une excellente fluidité dans les applications, les réseaux sociaux et même les jeux les plus populaires. Le Redmi Note 15 arrive ensuite avec un niveau de performances très proche.

Le Galaxy A17 complète ce classement avec des prestations suffisantes pour les usages courants mais légèrement moins ambitieuses dans les tâches graphiques 3D exigeantes. Pour un premier smartphone, les trois appareils restent néanmoins parfaitement adaptés aux besoins quotidiens.

L’écran constitue également un élément essentiel pour les jeunes utilisateurs qui consomment beaucoup de contenus multimédias. Le Nothing CMF Phone 1 dispose d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces affichant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Cette technologie garantit des couleurs riches, un contraste élevé et une excellente fluidité lors du défilement des interfaces.

Le Samsung Galaxy A17 embarque un superbe écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement fluide de 90 Hz. Le Xiaomi Redmi Note 15 utilise quant à lui une grande dalle AMOLED de 6,77 pouces compatible 120 Hz, capable de grimper à une très forte luminosité de 3200 cd/m².

Les trois modèles disposent d’écrans plats, ce qui facilite leur prise en main et réduit les risques de manipulation involontaire sur les bords tout en simplifiant la pose d'un verre trempé.

En matière de qualité globale, le Nothing CMF Phone 1 et le Redmi Note 15 se partagent la tête pour leur fluidité à 120 Hz et la luminosité éclatante du modèle de Xiaomi. Le Galaxy A17 complète le classement avec un écran AMOLED très agréable et contrasté au quotidien, mais limité à 90 Hz. Dans tous les cas, les trois appareils offrent un niveau de confort largement suffisant pour regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou utiliser les réseaux sociaux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie occupe désormais une place centrale, notamment auprès des jeunes utilisateurs. Le Nothing CMF Phone 1 est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels chargé de la majorité des prises de vue ainsi que d’un capteur secondaire de 2 mégapixels dédié à la profondeur. À l’avant, une caméra selfie de 16 mégapixels permet de réaliser des autoportraits et des appels vidéo. Le Samsung Galaxy A17 dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels (avec stabilisation optique OIS), accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels ainsi que d’un capteur macro de 2 mégapixels. Sa caméra frontale affiche une définition de 13 mégapixels.

Le Xiaomi Redmi Note 15 adopte une configuration très définie avec un capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) et un module ultra grand-angle de 8 mégapixels. Une caméra selfie de 16 mégapixels complète l’ensemble.

En matière de qualité photographique, le Redmi Note 15 prend une longueur d'avance grâce à la très haute définition de son capteur principal de 108 mégapixels et à la polyvalence de son ultra grand-angle. Le Nothing CMF Phone 1 et le Galaxy A17 suivent avec des résultats très satisfaisants en bonne lumière, le Samsung offrant une bonne régularité grâce à sa stabilisation optique. Pour un premier smartphone, les trois modèles offrent un niveau de qualité largement supérieur à ce que proposaient les appareils de cette gamme il y a seulement quelques années.

Concernant la connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G, le Bluetooth ainsi que le NFC pour les paiements sans contact. Le Nothing CMF Phone 1 dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3, tandis que le Redmi Note 15 propose également une connectivité moderne avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4. Le Galaxy A17 se montre lui aussi à jour avec le support de la 5G, du NFC et du Bluetooth 5.3.

Aucun de ces modèles ne dispose d’un émetteur infrarouge sur les versions européennes courantes, à l'exception du Redmi Note 15 qui conserve parfois ce capteur selon les configurations de la marque. Le lecteur d’empreintes digitales du CMF Phone 1 est installé sous l’écran, tout comme celui du Redmi Note 15. Le Galaxy A17 privilégie quant à lui un capteur intégré de manière ergonomique au bouton de mise en veille sur la tranche latérale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue un critère particulièrement important pour un premier smartphone. Le Nothing CMF Phone 1 est équipé d’une batterie de 5000 mAh capable d’assurer facilement une journée et demie d’utilisation, voire davantage selon les usages. Son processeur Dimensity 7300 contribue à limiter la consommation énergétique tout en conservant une excellente fluidité.

Le Samsung Galaxy A17 dispose lui aussi d’une batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir confortablement une journée complète et même d'atteindre les deux jours en usage modéré grâce à l'efficience de l'Exynos. Le Xiaomi Redmi Note 15 se détache sur ce point en intégrant une batterie Silicium-Carbone massive de 5520 mAh offrant la plus grosse autonomie de ce comparatif.

Dans la pratique, on peut dire que le Redmi Note 15 mène la danse en endurance brute. Concernant la recharge, le Redmi Note 15 prend la première place avec sa charge rapide de 45 W. Le CMF Phone 1 propose une recharge rapide efficace de 33 W tandis que le Galaxy A17 se situe à 25 W. Aucun de ces trois smartphones ne propose de recharge sans fil.

Au final, pour un jeune utilisateur à la recherche d’un premier smartphone, le Nothing CMF Phone 1 apparaît comme le choix le plus équilibré et original grâce à son interface épurée, sa modularité ludique et ses performances solides. Le Xiaomi Redmi Note 15 constitue une excellente alternative pour ceux qui privilégient la photographie à 108 mégapixels et l'autonomie maximale, tandis que le Samsung Galaxy A17 demeure un choix rassurant, hautement résistant aux chocs grâce au verre Victus et à son interface One UI claire.

