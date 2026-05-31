Le smartphone reconditionné s'impose durablement dans les foyers français

À retenir En 2026, 22% des smartphones en France sont reconditionnés.

des smartphones en France sont reconditionnés. Le marché du reconditionné pèse 1,2 milliard d'euros en France.

en France. Le prix est le principal critère d'achat, cité par 71% des consommateurs.

des consommateurs. Apple domine le marché, avec 100% des smartphones reconditionnés les plus vendus en 2025 étant des iPhones.

des smartphones reconditionnés les plus vendus en 2025 étant des iPhones. Le label RecQ garantit la qualité des produits reconditionnés en Europe.

Le reconditionné est un marché à prendre de plus en plus en considération. En effet, le chemin parcouru est assez remarquable. En 2018, seulement 7% des smartphones utilisés en France étaient des appareils d'occasion. En 2026, ce taux atteint 22%, d'après le baromètre annuel mené par Kantar pour le compte de Recommerce, l'un des principaux acteurs européens du reconditionnement high-tech. En l'espace de quelques années, ce qui relevait d'un comportement marginal est devenu une pratique courante, et ce, dans toutes les catégories de population.

Ce glissement n'est pas le fruit du hasard. En effet, rappelons qu’entre 2020 et 2022, la croissance du marché a été particulièrement soutenue, portée par la crise économique liée à la pandémie et par la hausse généralisée du prix des smartphones neufs. Depuis, le secteur s'est stabilisé et consolidé, avec environ 3 millions d'appareils reconditionnés écoulés chaque année sur le territoire français, pour un poids économique estimé à 1,2 milliard d'euros. Le marché représente désormais 22% des ventes totales de smartphones en France, selon une étude Kantar.

Le prix, moteur principal d'un choix rationnel

Les motivations des acheteurs sont sans appel. Selon le baromètre 2026 de Recommerce et Kantar, 71% des personnes interrogées citent le prix comme premier moteur d'achat d'un mobile d'occasion. En achetant un appareil reconditionné, les consommateurs réalisent en moyenne une économie de 40% par rapport au prix d'un modèle neuf équivalent. Cette différence de prix est d'autant plus intéressante dans un contexte où les tarifs des smartphones haut de gamme neufs ont franchi des seuils toujours plus élevés ces dernières années à plus de 1000 euros.

L'argument environnemental, bien que présent, passe au second plan. Il est cité par 38% des acheteurs comme motivation d'achat, un taux légèrement en retrait par rapport aux années précédentes, au profit du critère économique. Cela dit, ce recul relatif ne signifie pas un désintérêt pour l'écologie. En effet, il reflète davantage l'urgence financière qui s'est accentuée pour de nombreux ménages.

Par ailleurs, un phénomène notable est associé à la croissance des achats de reconditionnés : la revente des anciens appareils. Revendre son smartphone rapporte désormais en moyenne 170 euros aux consommateurs français, un montant en hausse de 10% en un an, selon l'Indice de la Reprise Recommerce 2025. Dans ce contexte, 37% des Français déclarent revendre leur ancien appareil pour financer l'achat du suivant.

Apple iPhone 13

Apple et Samsung dominent le marché de l'occasion

Sur le plan des marques, Apple écrase la concurrence dans le segment du reconditionné. Selon le baromètre Easy Cash de février 2026, le top 10 des smartphones reconditionnés les plus vendus en France en 2025 est composé à 100% de modèles iPhone. L'iPhone 13 a pris la tête du classement, détrônant l'iPhone 11 qui occupait la première place depuis plusieurs années. L'iPhone 12 complète le podium, séduisant les acheteurs grâce à sa compatibilité 5G et à son design moderne.

Derrière Apple, Samsung représentait 17,5% de l'ensemble des reprises sur les plateformes spécialisées en 2025. La marque coréenne bénéficie d'un large catalogue et d'une bonne valeur résiduelle sur ses modèles milieu de gamme, ce qui lui assure une place solide dans le paysage du reconditionné. D'autres acteurs comme Huawei ou Motorola restent présents, mais dans des proportions nettement moindres.

Un label pour certifié les smartphones reconditionnés

Le label RecQ, aboutissement de 10 ans de travail mené par RCube (Réparer, Reconditionner, Réutiliser) labellise 4 millions de produits vendus dans plus de 20 pays. Il est le seul label qualité du reconditionné, vérifié par un tiers de confiance en Europe, à garantir aux consommateurs la qualité du produit en lui-même et son impact sociétal positif (environnemental, fiscal, sanitaire).

Plus de 40 acteurs sont labellisés et font confiance au label RecQ dont Orange. Avec RecQ, l’objectif est de devenir le lien de confiance entre l’acheteur et le produit reconditionné. Une condition indispensable à la massification du marché européen de l’occasion.

Depuis 2019, DEKRA Certification est associé à la démarche lancée il y a 10 ans par RCube. RecQ évalue non seulement des smartphones mais également des ordinateurs, des vélos ainsi que du gros électroménager.

Une nouvelle génération d'acheteurs connectée à l'occasion

Le marché du reconditionné n'est plus l'apanage des consommateurs les plus contraints financièrement. 56% des adolescents des foyers français sont désormais équipés d'un smartphone reconditionné, selon le baromètre 2026. Chez les 16-34 ans, près de 60% envisagent d'acheter un smartphone d'occasion lors de leur prochain renouvellement.

Plus encore, c'est l'ensemble de la société qui intègre progressivement cette logique. Pour la première fois en 2026, un Français sur deux a déjà acheté un téléphone de seconde main, un chiffre qui a doublé depuis 2019. Parmi eux, plus de la moitié ont déjà acquis un appareil reconditionné pour leurs enfants.

Cette évolution s'accompagne d'exigences croissantes de la part des consommateurs. La méfiance historique envers les appareils d'occasion s'estompe, mais à condition que les garanties soient au rendez-vous : 80% des utilisateurs exigent désormais une certification formelle d'effacement des données avant tout achat. Les acteurs du secteur, qu'il s'agisse de Back Market, Recommerce, Certideal ou d'enseignes physiques, ont largement investi ce terrain pour rassurer leurs clients.