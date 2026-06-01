Moins de 200 € : 3 smartphones abordables qui offrent (enfin) un vrai confort au quotidien

Le design de ces trois smartphones illustre parfaitement la montée en gamme observée sur ce segment tarifaire. Le Xiaomi Redmi Note 15 adopte un module photo rectangulaire placé dans l’angle supérieur gauche de la coque arrière. Les différents capteurs sont regroupés dans un bloc relativement discret tandis que les bordures restent plates afin de favoriser la prise en main. Plusieurs coloris sont proposés selon les marchés, notamment noir, bleu et blanc.

Le Samsung Galaxy A26 reprend les codes esthétiques désormais familiers de la marque avec trois capteurs photo alignés verticalement directement intégrés dans le dos de l’appareil. Son design sobre privilégie l’élégance et la simplicité. Il est disponible dans plusieurs teintes comprenant généralement noir, blanc et vert clair.

De son côté, le Motorola Moto G85 mise sur une présentation plus raffinée avec un module photographique rectangulaire aux contours arrondis placé dans l’angle supérieur gauche. Certaines finitions bénéficient même de matériaux inspirés du cuir végétal. Les coloris proposés incluent notamment bleu, gris et vert.

Le Redmi Note 15 est le plus grand de cette sélection grâce à son écran de 6,77 pouces, tandis que le Moto G85 se montre légèrement plus compact malgré une diagonale confortable de 6,67 pouces. Avec un poids avoisinant les 171 grammes, le Motorola Moto G85 figure parmi les plus légers, alors que le Galaxy A26 (6,5 pouces) est le plus compact de la bande.

Concernant la résistance, le Samsung Galaxy A26 bénéficie d’une certification IP67 qui lui permet de résister temporairement à une immersion dans l’eau. Le Redmi Note 15 dispose pour sa part d’une certification IP66 contre la poussière et aussi l’immersion, tandis que le Moto G85 bénéficie d’une protection seulement contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, ces trois smartphones proposent des configurations équilibrées adaptées à la majorité des usages courants. Le Xiaomi Redmi Note 15 embarque un processeur MediaTek de dernière génération conçu pour offrir un bon compromis entre performances et consommation énergétique. Il est généralement associé à 8 Go de mémoire vive ainsi qu’à 128 ou 256 Go de stockage interne. Un emplacement microSD permet d’augmenter facilement cette capacité.

Le Samsung Galaxy A26 utilise un processeur Samsung Exynos de milieu de gamme accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage. Lui aussi conserve la possibilité d’ajouter une carte microSD, ce qui demeure un avantage appréciable dans cette catégorie de prix. Le Motorola Moto G85 repose sur le Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive selon les versions et à des capacités de stockage pouvant atteindre 256 Go.

En matière de puissance pure, le Moto G85 prend une légère avance grâce à son excellente optimisation et à ses généreuses quantités de mémoire vive. Le Redmi Note 15 arrive en deuxième position avec des performances très équilibrées pour les applications du quotidien, les réseaux sociaux et le multimédia.

Le Galaxy A26 complète ce classement avec une puissance suffisante pour un usage courant mais légèrement inférieure à celle de ses concurrents dans les tâches les plus exigeantes. Pour la majorité des utilisateurs, notez que ces différences resteront néanmoins peu perceptibles pour un usage classique.

Les écrans constituent l’un des principaux points forts de cette sélection. Le Xiaomi Redmi Note 15 dispose d’une dalle AMOLED de 6,77 pouces compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette combinaison garantit une excellente fluidité ainsi qu’un contraste élevé doublé d’une luminosité éclatante en pointe.

Le Samsung Galaxy A26 adopte une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces affichant une fréquence de 120 Hz. Sa luminosité élevée facilite l’utilisation en extérieur tandis que les couleurs restent particulièrement agréables. Le Motorola Moto G85 utilise pour sa part une dalle pOLED de 6,67 pouces compatible 120 Hz. Son principal avantage réside dans ses bordures très fines et dans son excellente qualité d’affichage. Contrairement aux deux autres modèles qui privilégient des écrans plats, le Moto G85 adopte une dalle légèrement incurvée sur les côtés.

En matière de qualité globale, le Motorola Moto G85 prend la première place grâce à sa technologie pOLED incurvée particulièrement réussie et à son excellente calibration. Le Samsung Galaxy A26 arrive ensuite grâce à son affichage lumineux, contrasté et très bien calibré. Le Redmi Note 15 complète ce classement avec une dalle AMOLED géante et très performante qui conserve un remarquable niveau de qualité pour son prix.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue désormais un argument important même sur les smartphones les plus accessibles. Le Xiaomi Redmi Note 15 embarque un puissant capteur principal de 108 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) destiné à la majorité des prises de vue. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels ainsi que d’un capteur macro selon les versions commercialisées. Une caméra frontale assure les selfies et les appels vidéo.

Le Samsung Galaxy A26 adopte une configuration relativement proche avec un capteur principal de 50 mégapixels lui aussi stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle et un capteur macro. Sa caméra frontale affiche généralement une définition de 13 mégapixels. Le Motorola Moto G85 utilise également un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement (OIS) accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels est intégrée dans un poinçon central.

Dans la pratique, le Redmi Note 15 et le Moto G85 prennent la tête grâce à leur excellent piqué, le modèle de Xiaomi offrant une capacité de recadrage unique grâce à ses 108 mégapixels, tandis que le Moto G85 brille par son traitement d’image équilibré et son capteur frontal supérieur. Le Galaxy A26 complète ce classement avec une qualité photographique satisfaisante pour un usage quotidien et les réseaux sociaux, stabilisée avec efficacité.

En matière de connectivité, les trois smartphones prennent en charge la 5G ainsi que le Bluetooth et le NFC pour les paiements sans contact. Le Redmi Note 15 propose le Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6 selon les versions, tout en se démarquant de ses rivaux en conservant son traditionnel émetteur infrarouge, idéal pour contrôler les appareils de la maison. Le Galaxy A26 progresse techniquement en intégrant le Wi-Fi 6 accompagné d’une connectivité complète pour les usages quotidiens.

Le Motorola Moto G85 prend en charge le Wi-Fi 5 et le Bluetooth. Les lecteurs d’empreintes digitales sont idéalement placés sous l’écran sur les trois appareils, le Galaxy A26 abandonnant définitivement le capteur latéral de l'ancienne génération pour cette solution plus discrète et moderne. Aucun des trois smartphones ne propose de prise audio jack 3,5 mm.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie représente l’un des critères les plus importants pour un smartphone destiné à un usage quotidien. Le Xiaomi Redmi Note 15 prend une longueur d'avance en embarquant une batterie Silicium-Carbone massive de 5520 mAh lui permettant d’assurer facilement deux jours d’utilisation courante. Le Samsung Galaxy A26 dispose d’une batterie de 5000 mAh et profite d’une gestion énergétique efficace sous One UI qui lui permet de franchir sans encombre la journée et demie de travail.

Le Motorola Moto G85 adopte lui aussi une batterie de 5000 mAh mais bénéficie d’un processeur particulièrement économe en énergie.

Dans la pratique, le Redmi Note 15 apparaît comme le plus endurant de cette sélection en autonomie brute grâce à sa capacité accrue. Il est suivi de près par le Moto G85 puis par le Galaxy A26.

Concernant la recharge, le Redmi Note 15 prend l’avantage avec une puissance de 45 W qui lui permet de faire rapidement le plein d'énergie. Le Moto G85 propose une recharge rapide efficace de 30 W tandis que le Galaxy A26 ferme la marche à 25 W. Aucun de ces trois appareils ne prend en charge la recharge sans fil.

Au final, pour moins de 200 €, le Motorola Moto G85 apparaît comme le smartphone offrant un excellent confort d’utilisation grâce à son écran pOLED incurvé et son excellente prise en main. Le Samsung Galaxy A26 constitue l'alternative de la sécurité pour les utilisateurs recherchant la meilleure étanchéité (IP67), tandis que le Xiaomi Redmi Note 15 s’impose comme le monstre technique du lot grâce à son capteur de 108 mégapixels, sa batterie géante de 5520 mAh et sa recharge à 45 W.

