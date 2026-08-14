On a souvent le réflexe de viser un haut de gamme à 800 ou 900 €. Pourtant, pour la plupart des usages du quotidien, un bon milieu de gamme suffit largement, et le Galaxy A56 en est un bon exemple. À 318 € chez Amazon, il passe sous la barre des 320 €, et c'est le tarif le plus bas que nous ayons relevé chez les enseignes que nous suivons, quand la moyenne du marché tourne plutôt autour de 335 €.

Un équipement complet pour le prix

Le A56 mise sur un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, agréable pour lire, naviguer et regarder des vidéos. À l'intérieur, la puce Exynos 1580 et 8 Go de mémoire vive assurent une navigation fluide en usage courant, sans viser les jeux les plus gourmands.

Sa batterie de 5 000 mAh lui donne une bonne endurance, avec plus de 44 heures relevées sur notre protocole d'autonomie, et la charge 45 W permet de refaire le plein rapidement. L'appareil est certifié IP67, donc protégé contre la poussière et les immersions courtes. Côté photo, le capteur principal de 50 mégapixels couvre sans difficulté les besoins de tous les jours. Dans notre test, le A56 obtient la note de 4/5.

Six ans de mises à jour, le vrai argument

L'atout le plus solide du A56 tient dans son suivi logiciel. Samsung promet six ans de mises à jour, ce qui repousse la fin de support autour de 2031. Pour un téléphone acheté aujourd'hui à ce tarif, cela signifie un appareil qui reste à jour et sécurisé pendant plusieurs années, là où beaucoup de concurrents au même prix s'arrêtent bien plus tôt. Rapporté à la durée d'usage réelle, le calcul penche nettement en sa faveur.

Restent quelques réserves, pour être honnête. Ce n'est pas un appareil taillé pour le jeu vidéo le plus exigeant, et sa réparabilité, notée C, reste perfectible. À ce prix, l'offre porte a priori sur la version 128 Go, donc pensez à confirmer la capacité de stockage et le coloris au moment de commander.

Faut-il l'acheter ?

À notre avis, le A56 à ce tarif est une valeur sûre pour qui cherche un smartphone équilibré sans dépasser un budget raisonnable. Vous renoncez à la puissance brute d'un haut de gamme, mais vous gagnez un écran confortable, une bonne autonomie et un suivi logiciel long. Si vous hésitez encore, vous pouvez comparer les autres références de notre catalogue des smartphones Samsung.

C'est le prix le plus bas que nous relevons en ce moment chez les enseignes que nous suivons, mais ce type d'offre peut évoluer vite, alors vérifiez le tarif affiché et la version proposée avant de valider votre commande.