Créer pour les réseaux : 3 smartphones taillés pour la vidéo verticale

Sur le plan du design, les trois modèles adoptent des gabarits proches mais des personnalités distinctes. L'iPhone 17 Pro reste le plus compact du trio (150 mm de haut, 71,9 mm de large) pour 204 g, avec un châssis proposé en Argent, Orange cosmique et Bleu intense. Son format ramassé se tient facilement d'une main pendant un tournage prolongé.

Le Pixel 10 mesure 152,8 mm de haut pour 204 g lui aussi, décliné en Noir, Gris, Vert et Bleu. Le Nothing Phone (3) mise de son côté sur un dos transparent signé Glyph Matrix et sur le plus grand écran du groupe (6,67 pouces), pour un gabarit de 162,5 mm et 204 g en Blanc ou Noir. Les trois partagent la certification IP68, qui les protège de la pluie et de la poussière lors d'un tournage en extérieur.

Lequel filme le mieux au quotidien ?

Pour le capteur principal, l'iPhone 17 Pro prend l'avantage grâce à son bloc de trois modules 48 mégapixels (ouverture ƒ/1,78 à l'arrière) qui filment tous en 4K, une homogénéité qui évite les ruptures de piqué quand on passe du grand-angle au téléobjectif en pleine séquence. Le Nothing Phone (3) suit de près avec ses trois capteurs 50 mégapixels (principal à ƒ/1,69), assez lumineux pour tourner en intérieur sans faire grimper le bruit numérique. Le Pixel 10 s'appuie sur un principal 48 mégapixels épaulé d'un ultra grand-angle et d'un téléobjectif, et compense un capteur moins défini par le traitement logiciel du Tensor G5, qui lisse les basses lumières.

La stabilisation est intégrée sur les trois, un point clé pour filmer à main levée sans trépied. Le Pixel 10 passe devant sur le rapproché grâce à son zoom optique 5x prolongé jusqu'à 20x en numérique, pratique pour cadrer un détail sans avancer vers le sujet. L'iPhone 17 Pro conserve le flux de travail vidéo le plus abouti pour enchaîner captation et export, quand le Nothing Phone (3) filme lui aussi en 4K et vise avant tout les créateurs qui se lancent sans vouloir sacrifier la luminosité.

Quel appareil pour se filmer et varier les plans ?

Pour la caméra frontale, le Nothing Phone (3) prend nettement l'avantage avec son capteur avant de 50 mégapixels, la définition la plus élevée du trio, qui conserve du détail sur les plans face-caméra publiés en format vertical pleine résolution. L'iPhone 17 Pro suit avec un module avant de 18 mégapixels pensé pour un rendu de peau naturel en visio comme en vlog. Le Pixel 10 ferme la marche avec 10 mégapixels à l'avant, suffisants pour des plans nets mais plus limités dès qu'on recadre fortement dans l'image.

Côté variété de plans, le trio couvre le grand-angle et le rapproché, mais chacun a son point fort. Le Pixel 10 se distingue par son téléobjectif 5x qui isole un sujet sans bouger, l'iPhone 17 Pro par ses trois focales 48 mégapixels homogènes qui gardent la même qualité d'un plan à l'autre, et le Nothing Phone (3) par son grand écran LTPO de 6,67 pouces à 120 Hz, le plus généreux pour vérifier le cadrage et faire un premier tri des rushes directement sur l'appareil.

Autonomie, recharge et stockage : lequel tient une journée de tournage ?

En tournage, l'autonomie et la vitesse de recharge font la différence entre une journée complète et une pause forcée. Le Nothing Phone (3) est le plus endurant avec sa batterie de 5150 mAh, et surtout le plus rapide à remplir grâce à sa charge 100 W qui récupère l'essentiel le temps d'un café. Le Pixel 10 suit avec 4970 mAh et une charge filaire de 30 W complétée par le sans-fil Qi2 Pixelsnap, pratique pour reposer l'appareil entre deux prises. L'iPhone 17 Pro ferme la marche sur la capacité (4252 mAh) mais reste taillé pour la journée grâce à la gestion énergétique d'iOS 26 et à la recharge sans fil.

Le stockage compte tout autant, car la vidéo 4K remplit vite la mémoire. L'iPhone 17 Pro monte jusqu'à 1 To, le Nothing Phone (3) plafonne à 512 Go et le Pixel 10 à 256 Go, un écart à garder en tête selon le volume de rushes que vous accumulez. En conclusion, l'iPhone 17 Pro est le plus complet pour un montage exigeant et un gros volume de fichiers, le Nothing Phone (3) le plus à l'aise pour se filmer et enchaîner les tournages sans câble, et le Pixel 10 le plus malin pour varier les cadrages grâce à son zoom et à son traitement d'image.