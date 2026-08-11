Premier smartphone pour un ado : 3 modèles sûrs et solides pour des parents sereins

Sur le plan du design, le Google Pixel 9a reste le plus compact des trois, avec ses 152,8 mm de hauteur et ses 198 g qui tiennent bien dans une main d'adolescent. Son écran OLED de 6,3 pouces suffit largement pour les cours, les messages et les vidéos, sans encombrer une poche ou une trousse. Il se décline en noir, blanc, iris et pivoine.

Le Samsung Galaxy A36 voit plus grand avec sa dalle de 6,7 pouces, pratique pour lire et regarder des vidéos, tandis que le Fairphone 5 et ses 212 g assument un format plus épais au profit d'une conception démontable. Côté résistance, le Pixel 9a passe devant avec une certification IP68 qui le protège de la poussière et d'une immersion, le Galaxy A36 suit avec une norme IP67, et le Fairphone 5 se limite à une protection IP55 contre les projections.

Lequel rassure le plus les parents ?

Les trois tournent sous Android et acceptent Family Link, l'outil de Google qui permet de fixer un temps d'écran, de valider les applications installées et de localiser l'appareil depuis le téléphone d'un parent. Le Pixel 9a prend l'avantage sur ce terrain, car il reçoit ses mises à jour directement de Google, sans surcouche, ce qui accélère l'arrivée des correctifs de sécurité. Le Galaxy A36 ajoute l'espace Samsung Kids, un environnement fermé avec des applications triées, utile pour un plus jeune utilisateur. Le Fairphone 5 s'appuie sur un Android proche de celui de Google et se contente de Family Link.

Pour le déverrouillage, les trois combinent capteur d'empreintes et reconnaissance faciale, de quoi protéger simplement l'accès aux messages et aux comptes. Le Pixel 9a intègre en plus la puce de sécurité maison de Google, qui isole les données sensibles comme les codes et la biométrie, un cran de protection supplémentaire que le Galaxy A36 et le Fairphone 5 n'affichent pas aussi clairement.

Lequel encaisse le mieux les chocs du quotidien ?

Un premier smartphone finit souvent par tomber, et c'est là que le Fairphone 5 domine. Sa conception modulaire permet de remplacer soi-même l'écran, la batterie ou le port de charge avec un simple tournevis, ce qui lui vaut la meilleure note de réparabilité de la sélection. Sa batterie amovible se change quand elle fatigue, sans passer par un réparateur. Le Pixel 9a suit avec une réparabilité correcte et une bonne tenue aux chutes, alors que le Galaxy A36 ferme la marche sur ce critère et suppose plutôt des réparations en atelier.

L'étanchéité inverse toutefois le classement. Le Pixel 9a passe devant avec sa certification IP68, la plus élevée du trio face à l'eau et à la poussière, un vrai filet de sécurité contre un verre renversé ou une averse. Le Galaxy A36 suit avec sa norme IP67, très proche à l'usage, tandis que le Fairphone 5 se limite à l'IP55 et redoute davantage une immersion prolongée. Pour un usage un peu brusque, le Fairphone se répare quand le Pixel encaisse mieux les accidents liquides.

À quel prix, et suivi pendant combien de temps ?

Côté budget, le Galaxy A36 est le plus accessible, autour de 209,99 € chez un marchand partenaire, ce qui en fait une porte d'entrée raisonnable pour un premier téléphone. Le Pixel 9a se situe autour de 379 €, un cran au-dessus, mais avec un appareil photo et une puissance nettement supérieurs pour durer plus longtemps sans ramer. Le Fairphone 5 demande environ 569,99 €, le tarif le plus élevé, qui s'explique par sa fabrication responsable et sa réparabilité poussée.

La durée de suivi logiciel nuance ce classement. Le Galaxy A36 promet six années de mises à jour, le Fairphone 5 mise sur cinq ans de garantie et de suivi doublés d'une longévité matérielle, et le Pixel 9a bénéficie du suivi long et rapide des téléphones Google. Rapporté à la durée de vie réelle de l'appareil, l'écart de prix se resserre nettement. En conclusion, le Galaxy A36 est le plus abordable pour un premier smartphone, le Pixel 9a le plus rassurant pour la sécurité et les mises à jour, et le Fairphone 5 le plus durable pour éviter un rachat prématuré.