Photographier sans se ruiner : 3 smartphones à moins de 500 € qui misent tout sur l'appareil photo

Sur le plan du design, les trois modèles jouent des gabarits proches mais des personnalités différentes. Le Google Pixel 9a reste le plus compact du trio avec ses 152,8 mm de haut pour 198 g, une prise en main rassurante pour photographier d'une seule main. Son dos mat et sa barre photo pleine largeur se déclinent en Noir, Blanc, Iris et Pivoine.

Le Nothing Phone 3a Pro assume un format plus imposant (163,5 mm de haut, 211 g) et un dos transparent éclairé par les diodes Glyph, proposé en Noir et Gris. Le Samsung Galaxy A56 mise de son côté sur la finesse, avec seulement 7,4 mm d'épaisseur pour 198 g, en Noir, Rose, Gris et Vert. Côté résistance, le Pixel 9a prend l'avantage avec sa certification IP68, le Galaxy A56 suit en IP67, et le Nothing Phone 3a Pro ferme la marche en IP64, suffisant contre les projections mais moins rassurant sous une pluie soutenue.

Quel capteur principal et quel grand-angle pour les photos du quotidien ?

Pour la photo de tous les jours, le Google Pixel 9a prend l'avantage grâce à son capteur principal de 48 mégapixels ouvrant à ƒ/1.7, épaulé par le traitement d'image de la puce Tensor G4 qui gère très bien les contrastes difficiles et les couleurs. Le Nothing Phone 3a Pro suit de près avec un capteur de 50 mégapixels (ƒ/1.88) qui capte beaucoup de lumière, et le Samsung Galaxy A56 tient le rythme avec son capteur de 50 mégapixels (ƒ/1.8) au rendu fidèle. Les trois stabilisent leurs prises de vue, ce qui limite le flou de bougé en intérieur et en basse lumière.

Pour le grand-angle, utile pour les paysages et les photos de groupe, le Pixel 9a et le Galaxy A56 passent devant avec leur module de 13 mégapixels, plus défini que les 8 mégapixels du Nothing Phone 3a Pro. Ce dernier compense ailleurs, comme nous le verrons avec le zoom. Le Galaxy A56 ajoute un capteur macro de 5 mégapixels pour les gros plans rapprochés, quand le Pixel 9a préfère miser sur deux capteurs très aboutis plutôt que sur le nombre de modules.

Zoom et photo de nuit : lequel va le plus loin ?

C'est sur le zoom que les écarts se creusent. Le Nothing Phone 3a Pro domine nettement avec son téléobjectif périscopique de 50 mégapixels offrant un vrai zoom optique, une rareté sous les 500 euros, pour rapprocher un sujet sans perte de qualité. Le Google Pixel 9a et le Samsung Galaxy A56 se contentent d'un zoom numérique, correct sur les premiers niveaux d'agrandissement mais qui perd en détail au-delà. Pour rapprocher un sujet lointain comme une scène de concert ou un détail d'architecture, le Nothing prend une longueur d'avance.

Pour la photo de nuit, le rapport de force s'inverse. Le Pixel 9a reprend l'avantage grâce au mode Nuit de Google et à ses outils de retouche par intelligence artificielle, qui récupèrent des détails dans les scènes très sombres. Le Galaxy A56 suit avec le traitement Samsung et ses fonctions IA, efficace en basse lumière, tandis que le Nothing Phone 3a Pro reste solide sans atteindre tout à fait la même constance. Pour les selfies, le Nothing repasse en tête avec son capteur avant de 50 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le Pixel et 12 mégapixels pour le Samsung, un écart visible sur le niveau de détail.

Autonomie, recharge et prix : lequel offre le meilleur rapport qualité-prix ?

L'autonomie oppose trois approches. Le Google Pixel 9a embarque la plus grosse batterie du trio avec 5100 mAh, de quoi tenir une journée chargée en photos, mais sa recharge filaire plafonne à 24 W, la plus lente ici. Le Nothing Phone 3a Pro et le Samsung Galaxy A56 partagent une batterie de 5000 mAh, avec un avantage à la recharge pour le Nothing (50 W) qui récupère de l'énergie plus vite que le Samsung (45 W). Au quotidien, les trois passent la journée sans difficulté.

Reste le prix, décisif à ce budget. Le Samsung Galaxy A56 est le plus accessible, autour de 320 euros, ce qui en fait le meilleur rapport qualité-prix pour qui veut un photophone polyvalent sans se ruiner. Le Google Pixel 9a se situe autour de 399 euros et le Nothing Phone 3a Pro autour de 440 euros, un surcoût justifié par son zoom optique. En conclusion, le Pixel 9a est le plus fiable pour la photo de nuit et le quotidien, le Nothing Phone 3a Pro le plus polyvalent grâce à son téléobjectif, et le Galaxy A56 le plus accessible pour photographier sans se ruiner.