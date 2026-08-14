Le Pixel 11 Pro Fold de Google : un pliable plus fin, plus lumineux et pensé pour l'IA Gemini

Le nouveau smartphone pliant Pixel 11 Pro Fold est arrivé au côté des Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. Il débarque après plusieurs mois de rumeurs et autres fuites le concernant ainsi que ces confrères plus conventionnels. Ainsi, selon la marque, le Pixel 11 Pro Fold est environ 10 % plus léger et près de 1 mm plus fin que son prédécesseur, le Pixel 10 Pro Fold. Une fois plié, l'appareil mesure 155,2 x 76 x 10,1 mm pour un poids de 239 grammes, contre 258 grammes et une épaisseur de 10,8 mm sur le modèle précédent. Déplié, son épaisseur tombe à 5 mm.

D'après le fabricant, ce nouveau pliable se dote d'une façade arrière en composite de fibre de verre présentée comme pratiquement incassable, associée à une charnière sans engrenage censée mieux protéger l'écran intérieur. L'écran extérieur bénéficie quant à lui d'un verre céramique renforcé, l'ensemble rendant l'appareil trois fois plus résistant que la génération précédente selon Google. La certification IP68 contre l'eau et la poussière est reconduite.

Sur le plan esthétique, la barre photo a été redessinée avec moins de métal apparent autour des optiques, et le boîtier accueille désormais deux teintes : Noir Volcanique et Olive. Nouveauté marquante, la fonction HiLight que Google lui-même avait teasé, intègre des LED autour du flash pour signaler discrètement des appels de contacts favoris ou l'activité de l'assistant Gemini, sans avoir à regarder l'écran.

Des écrans plus lumineux et une puce Tensor G6

L'écran extérieur passe de 6,4 à 6,5 pouces, tandis que la dalle interne conserve sa diagonale de 8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative. Selon Google, les deux écrans gagnent 20 % de luminosité par rapport à l'an dernier, culminant à 3 600 cd/m².

Le smartphone embarque la puce Tensor G6 associée à 16 Go de RAM, une configuration que le fabricant présente comme optimisée pour Gemini Intelligence. D'après phonearena, ce processeur apporterait 20 % de gain d'efficacité énergétique, 25 % de rapidité supplémentaire en navigation web et 15 % de chargement d'applications plus rapide.

La batterie de 4750 mAh permettrait de tenir plus de 24 heures, avec une charge filaire de 30 W atteignant 50% en 30 minutes environ, et une charge sans fil Qi2.2 jusqu'à 25 W, annoncée 20% plus rapide que sur le modèle précédent.

Côté photo, le module principal de 48 mégapixels est complété d'un ultra grand-angle de 10,5 mégapixels et d'un téléobjectif offrant un zoom optique x5, le tout épaulé par un super zoom numérique porté à x30. De nouvelles fonctions logicielles comme Capture magique ou les Styles photo personnalisables sont là pour améliorer l'expérience, selon Google.

Autre ajout notable, une fonction de transcription en langue des signes développée avec la communauté sourde et malentendante permet désormais d'afficher les traductions sur l'écran extérieur pendant que l'utilisateur signe face à la caméra frontale.

Face à la concurrence

Face au Galaxy Z Fold8 Ultra de Samsung, on remarque vite que le Pixel 11 pro Fold est moins fin et moins léger, mais doté d'un écran plus lumineux, d'une meilleure durabilité annoncée et de fonctions d'IA plus abouties, pour un tarif inférieur. Il est aussi plus lourd et plus épais que le Honor Magic V6 avec qui il devra rivaliser en photo, ce modèle du fabricant chinois tirant son épingle du jeu dans ce domaine. Globalement, on peut tout de même souligner que l'appareil stagne davantage qu'il n'innove par rapport à la génération précédente.

Disponibilité et prix

Le Pixel 11 pro Fold est disponible en précommande depuis le 12 août 2026, avec une mise en vente prévue le 20 août. En France, l'appareil est proposé en deux coloris, Olive et Noir Volcanique, à partir de 1999 euros pour la version 256 Go, 2129 euros pour 512 Go et 2389 euros pour 1 To. Ce tarif de lancement représente une hausse de 100 euros par rapport au Pixel 10 Pro Fold, une augmentation due à la crise mondiale des composants mémoire.

