Envie d'un Google Pixel ? 3 stratégies pour choisir le bon selon votre budget

Suite à la sortie de la nouvelle gamme les générations précédentes deviennent très intéressantes. En particulier le Pixel 9a, le 10 et le 10 Pro.



Sur le plan du design, les trois Pixel partagent le même ADN et un gabarit étonnamment proche. Le Google Pixel 9a est le plus léger du trio avec 198 g pour 152,8 mm de haut, un dos mat et une barre photo pleine largeur, en Noir, Blanc, Iris et Pivoine. Il tient facilement en main pour un usage à un seul pouce.

Le Pixel 10 (204 g) et le Pixel 10 Pro (207 g) reprennent exactement le même format de 152,8 mm de haut et le même écran de 6,3 pouces, avec la barre photo pleine largeur en aluminium. Le Pixel 10 se décline en Noir, Gris, Vert et Bleu, le Pixel 10 Pro en Noir, Beige, Gris et Vert. Les trois modèles sont certifiés IP68, donc protégés contre la poussière et l'immersion temporaire, et proposent la recharge sans fil. Autrement dit, vous gardez le même encombrement quel que soit le modèle choisi.

Que gagne-t-on en photo en montant en gamme ?

La photo est le vrai critère qui sépare les trois Pixel. Le Pixel 9a s'appuie sur un capteur principal de 48 mégapixels (ƒ/1.7) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, mais il n'a pas de téléobjectif : son zoom reste numérique, correct de près mais en perte de détail à distance. Le Pixel 10 franchit le pas décisif en ajoutant un vrai téléobjectif avec zoom optique 5x, idéal pour rapprocher un sujet sans dégrader l'image. Le Pixel 10 Pro pousse le curseur avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels épaulé par le traitement par intelligence artificielle de Google, la référence du trio pour les scènes difficiles.

L'écart se retrouve à l'avant et en vidéo. Pour les selfies, le Pixel 10 Pro prend nettement l'avantage avec son capteur de 42 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le Pixel 9a et 10 mégapixels pour le Pixel 10, un gain visible sur le niveau de détail. Côté vidéo, le Pixel 9a et le Pixel 10 filment en 4K, tandis que le Pixel 10 Pro monte jusqu'à la 8K pour ceux qui veulent la plus grande marge de recadrage au montage.

Puissance et intelligence : quelles différences au quotidien ?

Sous le capot, le Pixel 9a embarque la puce Tensor G4 de la génération précédente avec 8 Go de mémoire vive, largement suffisante pour la navigation, les photos et les applications courantes. Le Pixel 10 passe au Tensor G5 gravé en 3 nm et à 12 Go de mémoire, ce qui fluidifie le multitâche et les traitements photo. Le Pixel 10 Pro reprend ce Tensor G5 mais grimpe à 16 Go de mémoire, une réserve utile pour faire tourner les fonctions d'intelligence artificielle en local sans ralentissement.

Sur le logiciel, les trois modèles partagent l'expérience Pixel épurée, les fonctions d'intelligence artificielle de Google et surtout un suivi de mises à jour sur plusieurs années, un vrai argument de longévité. C'est le Pixel 10 Pro qui exploite le mieux les outils d'IA les plus lourds grâce à sa mémoire supérieure, quand le Pixel 9a se concentre sur les fonctions essentielles et le Pixel 10 offre le meilleur compromis entre puissance et prix.

Écran, autonomie et prix : lequel choisir selon votre budget ?

Les trois Pixel affichent une dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, fluide et bien définie, mais le Pixel 10 Pro se distingue par une luminosité montant jusqu'à 3300 nits pour rester parfaitement lisible en plein soleil. Pour l'autonomie, le Pixel 9a dispose de la plus grosse batterie du trio avec 5100 mAh, de quoi tenir une journée bien remplie, mais sa recharge filaire plafonne à 24 W. Le Pixel 10 (4970 mAh) et le Pixel 10 Pro (4870 mAh) rechargent un peu plus vite à 30 W et profitent de la recharge sans fil Qi2 Pixelsnap qui se cale magnétiquement.

Reste le prix, qui dessine trois stratégies claires. Le Pixel 9a est le ticket d'entrée, autour de 399 euros, pour découvrir l'expérience Pixel sans se ruiner. Le Pixel 10 se situe autour de 649 euros et débloque le téléobjectif optique et le Tensor G5. Le Pixel 10 Pro, autour de 749 euros, s'adresse à ceux qui veulent le meilleur de la photo et de l'IA. En conclusion, le Pixel 9a est le plus malin pour accéder à un Pixel à petit prix, le Pixel 10 le plus équilibré grâce à son zoom optique et son Tensor G5, et le Pixel 10 Pro le plus complet pour la photo et l'intelligence artificielle si le budget suit.