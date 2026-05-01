Galaxy A57 et A37 : ce sont les meilleurs milieu de gamme de leur génération ?

Le Samsung Galaxy A57 et son petit frère le Galaxy A37 représentent actuellement l'acmé, le pinacle de ce qui se fait dans le milieu de gamme et parmi les mobiles Samsung.

Entre écrans de haute qualité, autonomie solide et mises à jour pendant 6 ans, il va être très difficile de leur trouver de véritables concurrents dans ce segment.

80 € d'économie totale : le détail des remises

Actuellement, le Samsung Shop permet de réduire grandement la facture pour ces deux modèles en combinant une réduction immédiate au panier et une offre de remboursement différée. Voici comment se décompose l'offre pour ces deux appareils :

Réduction immédiate : en utilisant le code MYPHONE lors de la validation de votre panier, vous obtenez 30 € de remise directe. Cette offre est valable jusqu'au 21 mai 2026.

en utilisant le code lors de la validation de votre panier, vous obtenez 30 € de remise directe. Cette offre est valable jusqu'au 21 mai 2026. Offre de remboursement (ODR) : Samsung propose de vous rembourser également 50 € après votre achat. Ce dispositif concerne les produits achetés avant le 16 mai 2026.

Avantage Montant de la remise Type de réduction Code MYPHONE 30 € Immédiate au panier Offre de remboursement 50 € Différée (virement bancaire) Total cumulé 80 € Avantage client

Comment valider votre remboursement de 50 € ?

Pour bénéficier du remboursement différé, la procédure est simple. Une fois votre smartphone reçu, vous devrez vous rendre sur le site officiel des offres Samsung pour constituer votre dossier.

Munissez-vous de votre preuve d'achat et de votre code IMEI. Un compte Samsung est requis pour finaliser la demande.

Attention : cette proposition est limitée à une seule participation par foyer ou par professionnel. Les versions reconditionnées sont également exclues du dispositif, l'offre se concentrant exclusivement sur le matériel neuf.

Avec ce cumul de 80 €, vous obtenez un smartphone qui durera de nombreuses années grâce au suivi logiciel de la marque, et qui est taillé pour le long terme avec un processeur solide et une batterie durable et très autonome.