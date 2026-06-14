iPhone 15 Pro : En très bon état et reconditionné en France, il passe sous les 550 €

L'iPhone 15 Pro est actuellement disponible pour moins de 550 €, reconditionné en France avec une garantie de 30 mois et il est même possible de le financer en 4 fois sans frais via PayPal.

Un reconditionnement français avec 30 mois de garantie

L'iPhone 15 Pro dont nous parlons aujourd'hui provient directement des ateliers de l'expert français CertiDeal. Chaque appareil est entièrement sourcé, ce qui garantit la traçabilité du produit depuis son premier propriétaire.

Les techniciens appliquent une série de tests réglementaires pour valider l'état de l'ensemble des composants électroniques.

Pour sécuriser cet achat, le smartphone est accompagné d'une garantie commerciale d'une durée de 30 mois, mieux que le neuf. De plus, l'acheteur dispose d'une période de 30 jours pour changer d'avis (formule satisfait ou remboursé).

Pour en savoir plus sur les exigences de CertiDeal en matière de reconditionnement, vous pouvez lire notre article où nous allons à la rencontre de Laure Cohen, la cofondatrice de CertiDeal.

Gestion de la batterie et facilités de paiement

Sur le plan technique, CertiDeal intègre par défaut une batterie dont la capacité maximale est contractuellement garantie au-dessus de 80 % de sa charge d'origine. Lors de la commande, le site offre cependant la possibilité de choisir, en option, une batterie affichant une capacité supérieure à 90 % ou de faire installer une batterie neuve.

Laure Cohen nous disait que très souvent les acheteurs préfèrent le pack batterie neuve plus grade « Très bon état ». Toutefois, il faut rappeler que le grade est purement esthétique, le fonctionnement de l'appareil est de toute façon 100 % opérationnel.

Pour faciliter le règlement, la plateforme en ligne permet de sélectionner un paiement échelonné en 4 fois sans frais par le biais du service PayPal, permettant d'étaler le coût total de l'appareil sans frais supplémentaires.