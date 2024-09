Galaxy S24 FE : Lancement surprise du très attendu haut de gamme à petit prix de Samsung

Samsung n’avait pas donné de date pour l’arrivé de son Samsung Galaxy S24 FE, très attendu par les connaisseurs. C’est maintenant chose faite puisque l’appareil est arrivé hier à 17 h sur le site de Samsung, et cela, en toute discrétion… Discrétion que n’aura pas attendu longtemps avant de faire les gros titres !

Comme à chaque fois, la sortie d'une version FE, pour Fan Edition, est un événement. Il s'agit d’un haut de gamme qui propose à plus petit prix les fonctionnalités essentielles de la gamme S premium du constructeur. On peut ainsi dire qu’il s’agit d’une nouvelle version optimisée du Galaxy S24.

FIche technique du Galaxy S24 FE

Écran : 6,7 pouces, Dynamic AMOLED 2X (2340x1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Exynos 2400e

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go, 256 Go

Caméra arrière : Triple capteur : 50 MP principale, 12 MP, ultra grand-angle, 8 MP

Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Galaxy S24 FE propose des améliorations par rapport à la version S23 FE : sa batterie est légèrement plus puissante ; son écran un peu plus grand ; et surtout, il possède un processeur plus récent et plus puissant, l’Exynos 2400e.

Cela fait du Galaxy S24 FE un excellent haut de gamme polyvalent, avec un écran magnifique en Dynamic Amoled 2X, l’une des technologies les plus avancées du marché. Que ce soit pour jouer, travailler, regarder des vidéos ou tout autres activités, le Galaxy S24 FE est idéal, d’autant plus que vous pouvez le connecter aux services de Samsung, créant un écosystème pratique et harmonieux.

Quelle promo pour le lancement du Galaxy S24 FE ?

Le Galaxy S24 FE est disponible dès à présent sur le site de Samsung avec jusqu’à 70 € de bonus reprise en plus du montant habituel sur votre ancien smartphone, ou appareil ; vous pouvez accéder à une remise de 10 % en passant par l’application de Samsung, et vous pouvez bénéficier de 30 % de réduction sur des accessoires pour cet appareil ou sur une Galaxy Watch 7, une montre connectée.