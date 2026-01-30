Galaxy S25 Ultra : le meilleur smartphone 2025 voit son prix presque divisé par deux

Le Samsung Galaxy S25 Ultra fait partie des références premium les plus plébiscitées. Affiché à 764,89 € (au lieu d’un prix conseillé à 1 199 €), il bascule dans une zone de prix beaucoup plus digeste !

Ce n’est pas « divisé par deux » exactement, c'est vrai, mais on parle quand même de plusieurs centaines d'euros.

Autre bon point : l’annonce met en avant un vendeur Pro très bien noté et une livraison gratuite.

Si vous suivez les promos Rakuten en général, la page Promos Rakuten permet aussi de comparer rapidement les offres intéressantes du moment.

La fiche technique du Samsung Galaxy S25 Ultra

Sur le papier, c’est du « très haut de gamme » sans ambiguïté, et dans la pratique, ça l'est aussi ! Écran 6,9 pouces, 5G, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une configuration faite pour durer, que ce soit pour la photo/vidéo, le multitâche, le jeu ou un usage pro.

L’autre intérêt du S25 Ultra, c’est son côté « couteau suisse », avec un grand écran confortable, une grosse réserve de puissance, et une partie photo pensée pour couvrir tous les scénarios (du grand-angle au zoom, en passant par les portraits).

Si vous cherchez un smartphone « tout-en-un », il est là !

✅ Points forts Grosse baisse de prix

de prix 12 Go / 256 Go

Pack annoncé complet : étui + protection d’écran + chargeur rapide inclus ☑️ À prendre en compte Version internationale (USA)

Que vaut l’offre Rakuten à 764,89 € (et -30 € avec code) ?

Ce qui rend cette offre intéressante, ce n’est pas seulement la remise affichée. C’est le combo entre un Ultra très récent, une configuration 12/256 Go, un vendeur Pro très bien noté, et surtout un pack qui annonce des accessoires habituellement optionnels (étui, protection d’écran, chargeur rapide).

Le seul point à prendre sérieusement en considération, c’est la mention version internationale (USA). L’annonce indique une compatibilité avec les opérateurs français, ce qui est réellement le cas. Dans les faits, beaucoup d'utilisateurs apprécient l'import.