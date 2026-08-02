Galaxy S25 Ultra : Voici où le dégoter sous la barre des 650 €

L'arrivée du Galaxy S26 Ultra sur le marché relègue naturellement la génération précédente au second plan des ventes. Comme le soulignait notre test du Samsung Galaxy S25 Ultra, ce modèle propose des prestations techniques d'un niveau très élevé et même avec son successeur sur les étalages, il n'en reste pas moins l'un des tout meilleurs appareils sur le marché.

L'offre concerne une version internationale (très probablement d'origine américaine). Si le téléphone fonctionne parfaitement sur l'ensemble des réseaux 5G français, certaines applications spécifiques ou services bancaires locaux peuvent ne pas s'exécuter normalement.

Toutefois, l'écart de prix très important compensant largement cette contrainte, le tout est d'en être conscient avant l'achat.

Les atouts du Galaxy S25 Ultra

Le Samsung Galaxy S25 Ultra intègre la puce Snapdragon 8 Elite for Samsung, la plus puissante sortie en 2025. Elle sera capable d'absorber les évolutions d'Android sans aucun problème, et puisque Samsung propose 7 ans de mises à jour (il en reste donc 6), c'est important, car cela veut dire que tout au long de sa vie, cet appareil sera réellement à la hauteur !

Côté affichage, l'écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces de ce Galaxy se démarque grâce à un traitement antireflet Gorilla Armor 2, qui améliore le confort visuel en réduisant fortement les reflets en environnement lumineux par rapport aux dalles plus conventionnelles.

Quant au bloc photo, il écarte les capteurs secondaires peu exploitables au profit d'une configuration ultra polyvalente. Le capteur principal propose pas moins de 200 Mpx ouvrant à f/1,7 avec stabilisation optique pour capturer une grande quantité de lumière en basse luminosité.

Il propose également un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x, un périscope de 50 Mpx avec zoom optique 5x, et un capteur ultra grand-angle de 50 Mpx avec un champ de 120 degrés.

Avec ça, vous avez là une vraie diversité, contrairement aux smartphones qui proposent des capteurs secondaires parfois trop justes qui obligent quasi systématiquement à rester sur le principal au risque de perdre trop de qualité.

Que vaut l'offre de Cdiscount ?

Ce modèle convient parfaitement aux utilisateurs qui recherchent un écran géant magnifique et un appareil photo ultra complet avec zoom optique.