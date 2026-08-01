Galaxy S26 FE : une certification révèle 45 W de recharge filaire avant l'annonce officielle

À retenir Le Galaxy S26 FE pourrait supporter une recharge filaire de 45 W selon une certification.

pourrait supporter une recharge filaire de selon une certification. Deux profils électriques mentionnés : 15 V/3 A et 10 V/4,5 A , tous deux atteignant 45 W.

et , tous deux atteignant 45 W. Le lancement est attendu entre août et septembre 2026, mais aucune date précise n'est confirmée.

C'est la base de données de l'organisme de certification UL Demko — un organisme indépendant danois dont les dépôts sont publics et régulièrement scrutés par la presse spécialisée — qui lève le voile. Repérée par 91Mobiles, la fiche technique associée aux six références de modèles du Galaxy S26 FE (SM-S741B, SM-S741B/DS, SM-S741N, SM-S741U, SM-S741U1, SM-S741W) mentionne deux profils électriques : 15 V/3 A et 10 V/4,5 A. Les deux aboutissent à la même puissance maximale : 45 W. C'est la Super Fast Charging 2.0 de Samsung, la même norme qu'on trouve sur le Galaxy S26+.

À ce jour, Samsung n'a confirmé ni l'existence du téléphone, ni ses caractéristiques. Ceci dit, rappelons qu’il s'agit d'un dépôt réglementaire qui doit être fait avant toutes commercialisations d’un produit électronique doté d’une batterie. Parallèlement, le Wireless Power Consortium (WPC) avait certifié le S26 FE dès juin 2026 — avec photo de l'appareil à l'appui — confirmant l'existence du modèle et son nom. PhoneArena rapporte également, sur la base de cette même certification, une charge sans fil jusqu'à 25 W via la norme Qi2 version 2.2.1 (le Qi2 est la norme sans fil interopérable entre constructeurs).

Le FE fait mieux que le Galaxy S26 standard, moins bien que l'Ultra

Si cela se confirme, la hiérarchie de recharge de la gamme S26 est désormais assez claire : le Galaxy S26 standard plafonne à 25 W, le S26 FE et le S26+ atteignent 45 W, le S26 Ultra culmine à 60 W. Ce dernier, qui inaugure la Super Fast Charging 3.0 chez Samsung, charge sa batterie de 5 000 mAh en 42 minutes selon les mesures d'Android Authority, contre 54 minutes pour le S25 Ultra à 45 W. Sur le FE, dépasser le modèle d'entrée de gamme n'était pas acquis.

Le Galaxy S25 FE, référence directe de ce modèle, embarquait un processeur Exynos 2400, un écran AMOLED de 6,7 pouces et une batterie de 4 900 mAh ; il était vendu en France à partir de 749 € (pour la version 8+128 Go) lors de son annonce début septembre 2025. Pour le S26 FE, plusieurs passages sur Geekbench indiquent un Exynos 2500 avec 8 Go de RAM, mais une autre source — MySmartPrice — cite un Exynos 2600 avec 12 Go.

Les deux versions coexistent sans qu'aucune ne puisse être écartée. La capacité de la batterie fait également l'objet de versions divergentes entre 4 900 et 5 100 mAh, sans confirmation indépendante. Un rapport de chaîne d'approvisionnement évoque par ailleurs un écran OLED fabriqué par BOE — ce serait une première pour la gamme FE, Samsung ayant jusqu'ici utilisé ses propres dalles — mais cette information repose sur une source unique et n'a été confirmée ni par Samsung ni par un acteur industriel indépendant.

Ce que Samsung n'a pas dit

Aucune fuite crédible recoupée par plusieurs sources ne porte sur le prix du S26 FE. La date de lancement reste elle aussi non confirmée. Les rapports évoquent une fenêtre entre août et septembre 2026. Si Samsung reproduit le calendrier du S25 FE — annoncé à la veille de l'IFA de Berlin, environ huit mois après les Galaxy S26 présentés le 25 février 2026 — une présentation en septembre ou octobre 2026 serait cohérente. Aucune sortie française n'a été annoncée, mais le S25 FE était disponible en France dès son annonce ; rien n'indique que la stratégie de distribution changerait.