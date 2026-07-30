Voici 3 smartphones à l'écran si puissant qu'ils ridiculisent un soleil de canicule

Sur le plan du design, les trois modèles proposent des formats bien distincts. Le Xiaomi 15 est le plus compact et le plus léger du trio, avec 152,3 mm de haut pour 189 g, ce qui le rend facile à tenir d'une main pour consulter un écran en marchant. Il se décline en de nombreux coloris, dont Noir, Blanc, Vert et Violet.

Le Motorola Edge 60 Pro mesure 161,2 mm pour 205 g et se présente en Bleu, Vert et Raisin, tandis que le OnePlus 13 ferme la marche côté gabarit avec 162,9 mm et 210 g, un embonpoint qui accompagne sa grande dalle. Les trois profitent d'une certification IP68 qui les met à l'abri de la poussière et d'une immersion temporaire, un point utile pour un usage en extérieur.

Lequel reste le plus lisible en plein soleil ?

Pour la lisibilité en extérieur, le Xiaomi 15 prend l'avantage grâce à sa dalle OLED LTPO qui atteint une luminosité record de 3200 nits, de quoi rester déchiffrable même sous un soleil direct.

Le OnePlus 13 suit de près avec son écran AMOLED LTPO 4.1, salué par la rédaction de LesMobiles, et surtout la définition la plus élevée du trio (1440 x 3168 pixels) qui garantit un texte parfaitement net en toutes circonstances.

Le Motorola Edge 60 Pro complète la sélection avec sa grande dalle pOLED de 6,79 pouces affichant une définition de 1200 x 2780 pixels, pensée pour offrir une large surface de lecture. Sur le pur pic de luminosité, le Xiaomi domine, quand le OnePlus mise sur la finesse d'affichage et le Motorola sur la générosité de la diagonale.

Quelle fluidité pour le défilement et les jeux ?

Pour la fluidité, le Motorola Edge 60 Pro passe devant avec son taux de rafraîchissement de 165 Hz, la valeur la plus élevée du trio, qui rend le défilement des pages et l'animation des jeux particulièrement doux à l'œil.

Le OnePlus 13 et le Xiaomi 15 répondent avec une dalle à 120 Hz de type LTPO, capable d'adapter automatiquement sa fréquence selon le contenu affiché.

Cette technologie LTPO fait descendre le rafraîchissement très bas sur une image fixe pour économiser de l'énergie, puis remonter à 120 Hz dès qu'on fait défiler l'écran. Le Motorola vise la fréquence maximale la plus haute, alors que le OnePlus et le Xiaomi cherchent le meilleur compromis entre fluidité et sobriété énergétique.

Quel confort visuel au fil de la journée ?

Le confort dépend aussi de l'autonomie, car un écran lumineux consomme. Le OnePlus 13 se distingue avec sa batterie de 6000 mAh, la plus généreuse du trio, qui alimente sa grande dalle sur une longue journée sans crainte, et sa recharge filaire de 100 W remet l'appareil d'aplomb en peu de temps.

Le Xiaomi 15 suit avec 5400 mAh et une recharge de 90 W, un bon équilibre pour un format compact que l'on garde volontiers en main.

Le Motorola Edge 60 Pro affiche une batterie de 4900 mAh mais tient une très bonne endurance mesurée par LesMobiles, épaulée par la recharge la plus rapide du trio à 140 W, pratique pour un plein express avant de sortir.

En conclusion, le Xiaomi 15 est le plus lisible en plein soleil dans un format compact, le OnePlus 13 le plus confortable pour lire et regarder des vidéos grâce à sa dalle définie et son autonomie, et le Motorola Edge 60 Pro le plus fluide pour qui recherche un défilement à 165 Hz.