Fan de Nothing ? 3 smartphones de la marque et lequel est fait pour vous

Sur le plan du design, les trois modèles cultivent la même signature transparente et lumineuse de la marque. Le Nothing Phone (3) se distingue par sa façade arrière et sa matrice de points lumineux Glyph Matrix, dans un gabarit de 162,5 mm de haut pour 204 g, en Blanc ou Noir. C'est le plus abouti du trio sur la finition.

Le Nothing Phone (3a) Pro reprend le langage de la marque dans un format plus imposant (163,5 mm, 211 g) en Noir ou Gris, tandis que le CMF Phone 2 Pro est le plus léger des trois avec 185 g et se décline en quatre coloris, dont un Orange affirmé. Côté protection, l'écart est net : le Phone (3) est certifié IP68 contre l'eau et la poussière, le Phone (3a) Pro se limite à l'IP64 et le CMF Phone 2 Pro à l'IP54, une résistance aux projections plus modeste à garder en tête.

Lequel est le plus puissant au quotidien ?

Pour la puissance, le Nothing Phone (3) prend l'avantage avec son processeur Snapdragon 8s Gen 4, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM, une configuration taillée pour les jeux exigeants et le multitâche lourd sans ralentissement.

Le Nothing Phone (3a) Pro suit avec un Snapdragon 7s Gen 3 et 12 Go de RAM, un ensemble confortable pour la navigation, les applications sociales et la photo, un cran en dessous sur les jeux les plus gourmands. Le CMF Phone 2 Pro ferme la marche avec sa puce MediaTek Dimensity 7300 Pro et 8 Go de RAM, suffisante pour un usage courant fluide mais moins à l'aise en jeu intensif.

Les trois modèles tournent sous Android avec l'interface maison Nothing OS, réputée épurée et cohérente avec l'esthétique de la marque. L'écart de puissance se ressent surtout sur les applications lourdes et le jeu : le Phone (3) offre la plus grande marge pour durer, le Phone (3a) Pro le meilleur compromis entre budget et confort, et le CMF Phone 2 Pro la porte d'entrée la plus abordable dans l'univers Nothing.

Quel modèle prend les meilleures photos ?

En photo, la hiérarchie se resserre car les trois embarquent un capteur principal de 50 mégapixels. Le Nothing Phone (3) passe devant avec un triple module composé de trois capteurs de 50 mégapixels, dont un ultra grand-angle et un téléobjectif, pour la sélection la plus polyvalente entre paysages, portraits et scènes rapprochées.

Le Nothing Phone (3a) Pro se distingue par son téléobjectif de 50 mégapixels qui autorise un vrai zoom optique, un atout rare à son positionnement, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le CMF Phone 2 Pro tient bien son rang avec son capteur principal de 50 mégapixels et un zoom optique 2x, une polyvalence appréciable pour son prix, même si son ultra grand-angle de 8 mégapixels reste plus limité en basse lumière.

Pour les selfies et la visio, le Phone (3) et le Phone (3a) Pro montent à 50 mégapixels en façade, contre 16 mégapixels pour le CMF. Le Phone (3) reste la référence photo du trio, le Phone (3a) Pro la meilleure option pour qui veut du zoom, et le CMF le choix le plus malin en entrée de gamme.

Quelle autonomie, quelle recharge et pour quel budget ?

L'autonomie sépare peu les trois modèles sur le papier. Le Nothing Phone (3) embarque une batterie de 5150 mAh et affiche l'endurance annoncée la plus élevée, avec une recharge filaire très rapide de 100 W qui remplit l'appareil en un temps réduit.

Le Nothing Phone (3a) Pro et le CMF Phone 2 Pro partagent une batterie de 5000 mAh, mais se distinguent sur la recharge : 50 W pour le Phone (3a) Pro, 33 W pour le CMF Phone 2 Pro, soit un rechargement plus posé sur ce dernier.

Le CMF Phone 2 Pro glisse un dernier argument pratique, la prise casque de 3,5 mm, absente des deux autres et utile pour brancher un casque filaire sans adaptateur.

En conclusion, le Nothing Phone (3) est le plus complet pour qui veut le meilleur de la marque, le Nothing Phone (3a) Pro le plus astucieux pour la photo au zoom sans se ruiner, et le CMF Phone 2 Pro le plus accessible pour entrer chez Nothing avec l'essentiel.