Voici 3 iPhone pas chers pour accéder à l'écosystème Apple à prix juste

Sur le plan du design, les trois iPhone partagent le même ADN mais pas le même gabarit. L'iPhone 17 est le plus grand des trois avec sa dalle de 6,3 pouces (149,6 mm de haut) pour 177 g, décliné en Noir, Blanc, Brume, Sauge et Lavande. C'est aussi le plus récent des trois profils.

L'iPhone 16 revient à un format 6,1 pouces (147,6 mm, 170 g) et cinq coloris vifs, du Noir au Rose. L'iPhone 16e reprend cette diagonale de 6,1 pouces en descendant à 167 g, mais se limite à deux teintes sobres, Noir et Blanc. Les trois modèles partagent la certification IP68, qui les protège de la poussière et d'une immersion temporaire dans l'eau.

Quelle puissance et combien d'années de mises à jour ?

Pour la puissance, l'iPhone 17 prend l'avantage avec sa puce A19, qui encaisse les jeux 3D et le montage vidéo sans ralentir, épaulée par 8 Go de RAM. L'iPhone 16 suit avec la puce A18, largement suffisante pour la navigation, les réseaux sociaux et la photo au quotidien.

L'iPhone 16e ferme la marche avec la même génération A18 dotée d'un GPU à 4 cœurs, un cran en dessous sur les jeux les plus gourmands mais parfaitement fluide sur les usages courants. Dans les faits, les trois restent rapides pendant plusieurs années.

C'est justement là que se joue la stratégie budget. Apple assure un suivi logiciel long à toute sa gamme, si bien que l'iPhone 16e reçoit les mêmes mises à jour iOS et de sécurité que l'iPhone 17 pendant longtemps. Acheter le modèle le moins cher ne signifie donc pas être laissé de côté plus tôt. La durée de vie logicielle est proche d'un modèle à l'autre, ce qui rend l'entrée de gamme d'autant plus rentable sur la durée.

Que gagne-t-on sur l'écran et la photo en montant en gamme ?

Sur l'écran, l'iPhone 17 se distingue par sa technologie ProMotion qui grimpe jusqu'à 120 Hz, pour un défilement et des animations plus fluides que sur le reste de la sélection. L'iPhone 16 conserve une dalle Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces à 60 Hz, très propre en couleurs mais moins fluide dans les transitions.

L'iPhone 16e s'appuie sur la même diagonale OLED de 6,1 pouces, avec une définition légèrement en retrait. Pour un usage de lecture et de vidéo, les trois écrans restent excellents ; c'est surtout la fluidité qui sépare le 17 des deux autres.

En photo, l'iPhone 17 passe devant grâce à son système repensé, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un second module de 48 mégapixels et une caméra avant de 18 mégapixels pour des selfies plus larges. L'iPhone 16 suit de près avec un double module 48 mégapixels épaulé d'un ultra grand-angle et d'un zoom optique. L'iPhone 16e mise sur un unique capteur de 48 mégapixels, très bon en pleine lumière mais privé d'ultra grand-angle, ce qui limite les photos de paysage ou de groupe. La polyvalence photo progresse donc nettement à mesure que l'on monte en gamme.

Quelle autonomie et quelle valeur à la revente ?

L'autonomie réserve une surprise. L'iPhone 16 embarque la plus grosse batterie du trio avec 4700 mAh, mais c'est l'iPhone 17 et l'iPhone 16e qui affichent l'autonomie annoncée la plus élevée, à 41 heures, contre 37 heures pour l'iPhone 16, grâce à l'optimisation de leurs puces.

Côté recharge, l'iPhone 17 et l'iPhone 16e montent à 25 W, l'iPhone 16 à 20 W, et les trois acceptent la recharge sans fil pour se poser sur un socle le soir.

Reste la valeur dans le temps. Les iPhone conservent une bonne cote à la revente, ce qui allège le coût réel de la stratégie choisie au moment de revendre pour repasser à un modèle plus récent. L'écosystème, lui, est identique sur les trois : mêmes services, même continuité avec un Mac ou un iPad.

En conclusion, l'iPhone 17 est le plus pérenne pour qui veut la meilleure fiche technique du moment, l'iPhone 16 le meilleur compromis entre prix et équipement complet, et l'iPhone 16e le plus accessible pour entrer chez Apple sans faire déraper son budget.