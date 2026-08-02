Voici les trois meilleurs smartphones du moment pour le Gaming en Août 2026

Sur le plan du design, les trois modèles assument un gabarit généreux, logique pour tenir un grand écran et une grosse batterie. L'Asus ROG Phone 9 affiche 227 g pour 163,8 mm de haut, en Noir ou Blanc, avec l'esthétique gaming assumée de la gamme. Le Nubia RedMagic 10 Pro est le plus lourd du trio avec 229 g, décliné en Gris, Argent et Noir.

Le Xiaomi POCO F7 Pro reste le plus contenu avec 206 g pour 160,3 mm, en Noir, Bleu ou Argent, ce qui en fait le plus polyvalent à garder en poche au quotidien. Bonne nouvelle, les trois modèles partagent la certification IP68, une résistance à l'eau et à la poussière rare sur ce segment gaming, souvent négligée par la concurrence.

Lequel est le plus puissant et gère le mieux la chaleur ?

Pour la puissance brute, l'Asus ROG Phone 9 et le Nubia RedMagic 10 Pro prennent la tête avec la même puce Qualcomm Snapdragon 8 Elite, la plus performante du trio pour faire tourner les jeux les plus lourds en réglages maximaux. Le Xiaomi POCO F7 Pro suit avec un Snapdragon 8 Gen 3, un cran en dessous mais toujours capable de gérer les jeux populaires en haute qualité. Le ROG Phone 9 et le RedMagic 10 Pro montent jusqu'à respectivement 12 et 24 Go de RAM, de quoi garder plusieurs jeux en mémoire sans rechargement.

Le refroidissement fait la vraie différence en session longue. Le Nubia RedMagic 10 Pro passe devant grâce à son ventilateur actif intégré couplé à une chambre à vapeur, une combinaison qui évacue la chaleur pour maintenir les performances au fil des parties. L'Asus ROG Phone 9 suit avec son architecture de dissipation maison, très efficace pour limiter la baisse de régime. Le POCO F7 Pro s'appuie sur un refroidissement passif classique, correct pour des sessions modérées mais plus vite limité quand la température grimpe.

Quel écran pour le jeu et quel confort visuel ?

Pour l'écran, l'Asus ROG Phone 9 prend l'avantage sur la fluidité pure avec sa dalle AMOLED de 6,78 pouces rafraîchie jusqu'à 165 Hz, le taux le plus élevé du trio pour un rendu très fluide dans les jeux compatibles. Le Nubia RedMagic 10 Pro suit avec une grande dalle AMOLED de 6,85 pouces en définition QHD à 144 Hz, la plus fine du trio, idéale pour profiter du détail sur les gros titres. Le Xiaomi POCO F7 Pro adopte un écran OLED de 6,67 pouces en 2K à 120 Hz, un très bon compromis entre finesse d'image et fluidité.

Au-delà du chiffre de rafraîchissement, la grande diagonale des trois modèles offre une surface de jeu confortable et une bonne place pour les commandes tactiles. Le RedMagic 10 Pro et le ROG Phone 9, conçus d'abord pour le jeu, misent sur une restitution sonore travaillée pour l'immersion. Le POCO F7 Pro, plus généraliste, reste agréable mais se destine autant au quotidien qu'aux longues sessions de jeu.

Quelle autonomie et quelle recharge pour enchaîner les parties ?

L'autonomie est décisive quand on joue longtemps. Le Nubia RedMagic 10 Pro écrase la concurrence sur ce point avec son imposante batterie de 7050 mAh, la plus grosse du trio, qui autorise de très longues sessions loin d'une prise, le tout avec une recharge filaire de 100 W pour repartir vite. Le Xiaomi POCO F7 Pro suit avec 6000 mAh et une recharge de 90 W, un duo qui explique son autonomie annoncée élevée. L'Asus ROG Phone 9 ferme la marche en capacité pure avec 5800 mAh et une recharge de 65 W, mais il ajoute la recharge sans fil, absente des deux autres.

Ce dernier point compte pour qui recharge souvent son téléphone sur un socle entre deux parties.

En conclusion, le Nubia RedMagic 10 Pro est le plus endurant pour les marathons de jeu, l'Asus ROG Phone 9 le plus complet pour un joueur exigeant qui veut la fluidité maximale et la recharge sans fil, et le Xiaomi POCO F7 Pro le plus équilibré pour jouer sérieusement sans faire exploser son budget.