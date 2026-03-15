Galaxy S26 : on l'a cherché le moins cher possible et les écarts de prix peuvent surprendre (on vous explique)

À retenir : Pour environ 900 €, vous pouvez soit repartir avec la version 256 Go officielle du Galaxy S26, soit doubler votre stockage à 512 Go via l'import. On vous explique comment choisir entre Rakuten, Amazon et le Samsung Store.

Propulsé par le nouveau processeur Exynos 2600 et tournant sous Android 16, le Galaxy S26 mise sur Galaxy AI pour transformer l'expérience utilisateur.

Les évolutions sont un peu timides par rapport au S25, mais pour ceux qui sautent le pas depuis un modèle plus ancien, le gap technologique est indéniable et l'achat peut vraiment valoir le coup.

1. L'offre Rakuten, le record du 512 Go sous les 910 €

C'est la surprise de ce comparatif. Sur Rakuten, nous pouvons déjà trouver le Galaxy S26 en version 512 Go (le double du stockage standard) pour 902,88 €, soit presque 100 € de moins que la version 256 Go de ROM.

Le gros plus : 512 Go de stockage pour un prix inférieur au 256 Go officiel.

512 Go de stockage pour un prix inférieur au 256 Go officiel. Le point de vigilance : Il s'agit d'une version internationale (HK/TW). Bien que compatible avec les réseaux français, elle peut présenter des délais de livraison plus longs (5 à 12 jours) et des applications parfois incompatibles par défaut.

2. L'offre Amazon, ou la sécurité d'une version FR

Si l'import vous fait peur, Amazon propose la version FR officielle à 989,99 € pour 256 Go. Ici, pas de mauvaise surprise sur l'origine du produit. Samsung inclut même un chargeur secteur 25W dans ce pack spécifique, un petit geste devenu rare.

✅ Pourquoi choisir Amazon ? Expédié par Amazon ( livraison demain )

) Garantie et SAV simplifiés en France

Chargeur 25W inclus dans le pack

Version 100% optimisée réseaux FR ⚠️ Les bémols Stockage limité à 256 Go pour ce prix

Facture plus salée que l'import (+87 €)

3. Le Samsung Store pour des bonus et de la reprise

Affiché au prix public de 999,00 €, le store officiel semble le plus cher au premier abord. Pourtant, c'est ici que vous pouvez réaliser la meilleure affaire possible si vous avez un ancien smartphone à faire reprendre ou plusieurs appareils à acheter (écouteurs, montre, etc.)

Bonus de reprise : Samsung propose un bonus de reprise (jusqu'à 50 € ajoutés à la valeur de votre ancien mobile).

Samsung propose un bonus de reprise (jusqu'à à la valeur de votre ancien mobile). Remise sur l'écosystème : C'est le seul endroit où vous pouvez coupler votre achat avec des Buds4 ou une Watch8 à prix cassé dès le panier grâce à 30 % de remise.

Tableau comparatif : Quel S26 pour votre budget ?

Critère Rakuten (Import) Amazon (Pack FR) Samsung Store Prix 902,88 € 989,99 € 999,00 € Stockage 512 Go 256 Go 256 Go Livraison 5 à 12 jours 24h (Prime) 2 à 3 jours Le « Petit + » Prix imbattable Chargeur inclus Bonus Reprise / Remise Accessoires

Le choix dépendra de votre profil :

Le technophile averti se tournera vers Rakuten pour le stockage. L'utilisateur pressé préférera Amazon pour la livraison dès demain matin. Enfin, celui qui possède un ancien Galaxy à revendre fera sa meilleure affaire directement chez Samsung grâce au bonus de reprise et pourra compléter son panier avec la remise de 30 %.