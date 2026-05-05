Galaxy S26 Ultra : dernière chance pour économiser 350 € sur le monstre de Samsung pendant les French Days

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est LA référence de 2026. Cependant, son prix de lancement peut freiner les plus enthousiastes d'entre nous. Jusqu'à ce soir, 5 mai inclus, le Samsung Shop réduit les prix des mobiles Samsung haut de gamme via une stratégie de cumul de promotions.

Comment cumuler les 350 € de réduction immédiate ?

Pour obtenir le prix le plus bas, il est nécessaire d'additionner trois avantages distincts mis en place par le constructeur. Voici la marche à suivre pour ne rien oublier au moment de la validation de votre panier :

200 € de remise immédiate : cette réduction est appliquée automatiquement sur tous les modèles et coloris du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir.

cette réduction est appliquée automatiquement sur tous les modèles et coloris du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir. 100 € avec le code MYPHONE : en ajoutant le code promo MYPHONE dans votre panier, une remise supplémentaire de 100 € est instantanément déduite du montant total.

en ajoutant le code promo dans votre panier, une remise supplémentaire de 100 € est instantanément déduite du montant total. 50 € de bonus reprise : en plus de la valeur réelle de votre ancien téléphone, Samsung ajoute une prime de 50 € sur votre rachat.

Avantage cumulable Montant de la remise Condition Remise immédiate 200 € Automatique au panier Code Promo MYPHONE 100 € À saisir manuellement Bonus de reprise 50 € (en plus de la reprise) Pour tout vieil appareil rendu Économie bonus totale 350 € Fin ce soir à 23h59

Le bonus de reprise : une aubaine pour votre ancien mobile

Si vous possédez un ancien smartphone qui traîne dans vos tiroirs, c'est le moment de le ressortir. Le bonus de 50 € s'applique même si votre appareil est ancien, et s'ajoute au prix de la reprise qui peut aller jusqu'à 700 €.

Cette offre de bonus est également valable pour l'achat d'un Galaxy S26 ou d'un S26+, mais le cumul maximal de 350 € (incluant les remises immédiates spécifiques) reste l'exclusivité du modèle Ultra, véritable vitrine technologique de la marque.

✅ Pourquoi craquer aujourd'hui ? Économie massive de 350 € garantie.

Le code MYPHONE expire ce soir.

expire ce soir. Livraison gratuite et paiement en plusieurs fois. ⚠️ Les points de vigilance Offre valable dans la limite des stocks.

N'oubliez pas de saisir le code au panier.

Dernier délai : 5 mai 2026 inclus.

Le Galaxy S26 Ultra : la « masterclass » technologique

Pourquoi un tel engouement ? Le S26 Ultra n'est pas seulement un smartphone puissant, c'est un outil littéralement ultra-complet grâce à son S Pen intégré et son nouvel écran antireflets encore plus performant que la version S25 Ultra.

Son capteur photo principal permet des clichés d'une précision presque inégalée, même en basse lumière, ce qui en fait le compagnon idéal des créateurs de contenu qui n'ont pas un iPhone 17 Pro Max.

Cet appareil est conçu pour durer au moins 7 ans grâce aux mises à jour garanties par Samsung. C'est sans doute le dernier moment de l'année pour s'équiper avant que les prix ne remontent dès demain matin.