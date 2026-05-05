Galaxy S26 Ultra : dernière chance pour économiser 350 € sur le monstre de Samsung pendant les French Days

C'est le dernier jour pour profiter de l'offre la plus agressive de l'année sur le fleuron de Samsung. En cumulant remise immédiate, code promotionnel et bonus de reprise, le prix du Galaxy S26 Ultra chute de 350 €, sans compter la valeur de votre ancien smartphone. Une opportunité à saisir avant minuit.

Rémi Deschamps - publié le 05/05/2026 à 12h15
Main tenant quatre smartphones de couleurs différentes dans une galerie d'art, éclairage intérieur, photographie produit.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra est LA référence de 2026. Cependant, son prix de lancement peut freiner les plus enthousiastes d'entre nous. Jusqu'à ce soir, 5 mai inclus, le Samsung Shop réduit les prix des mobiles Samsung haut de gamme via une stratégie de cumul de promotions.

 

Comment cumuler les 350 € de réduction immédiate ?

Pour obtenir le prix le plus bas, il est nécessaire d'additionner trois avantages distincts mis en place par le constructeur. Voici la marche à suivre pour ne rien oublier au moment de la validation de votre panier :

  • 200 € de remise immédiate : cette réduction est appliquée automatiquement sur tous les modèles et coloris du Galaxy S26 Ultra jusqu'à ce soir.
  • 100 € avec le code MYPHONE : en ajoutant le code promo MYPHONE dans votre panier, une remise supplémentaire de 100 € est instantanément déduite du montant total.
  • 50 € de bonus reprise : en plus de la valeur réelle de votre ancien téléphone, Samsung ajoute une prime de 50 € sur votre rachat.
Avantage cumulableMontant de la remiseCondition
Remise immédiate200 €Automatique au panier
Code Promo MYPHONE100 €À saisir manuellement
Bonus de reprise50 € (en plus de la reprise)Pour tout vieil appareil rendu
Économie bonus totale350 €Fin ce soir à 23h59

Le bonus de reprise : une aubaine pour votre ancien mobile

Si vous possédez un ancien smartphone qui traîne dans vos tiroirs, c'est le moment de le ressortir. Le bonus de 50 € s'applique même si votre appareil est ancien, et s'ajoute au prix de la reprise qui peut aller jusqu'à 700 €.

 

Cette offre de bonus est également valable pour l'achat d'un Galaxy S26 ou d'un S26+, mais le cumul maximal de 350 € (incluant les remises immédiates spécifiques) reste l'exclusivité du modèle Ultra, véritable vitrine technologique de la marque.

✅ Pourquoi craquer aujourd'hui ?

  • Économie massive de 350 € garantie.
  • Le code MYPHONE expire ce soir.
  • Livraison gratuite et paiement en plusieurs fois.

⚠️ Les points de vigilance

  • Offre valable dans la limite des stocks.
  • N'oubliez pas de saisir le code au panier.
  • Dernier délai : 5 mai 2026 inclus.

Le Galaxy S26 Ultra : la « masterclass » technologique

Pourquoi un tel engouement ? Le S26 Ultra n'est pas seulement un smartphone puissant, c'est un outil littéralement ultra-complet grâce à son S Pen intégré et son nouvel écran antireflets encore plus performant que la version S25 Ultra.

Son capteur photo principal permet des clichés d'une précision presque inégalée, même en basse lumière, ce qui en fait le compagnon idéal des créateurs de contenu qui n'ont pas un iPhone 17 Pro Max.

Cet appareil est conçu pour durer au moins 7 ans grâce aux mises à jour garanties par Samsung. C'est sans doute le dernier moment de l'année pour s'équiper avant que les prix ne remontent dès demain matin.

L'avis de la rédaction : cela fait déjà plusieurs fois depuis le lancement du Galaxy S26 Ultra que Samsung réinjecte des promotions pour booster les ventes de son haut de gamme. On peut donc espérer que la firme nous proposera encore des avantages après ceux-ci, mais il est impossible de le savoir pour le moment.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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