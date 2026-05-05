Premier smartphone : 3 modèles robustes et abordables pour rassurer les parents sans frustrer les ados CMF Phone 2, Samsung Galaxy A17, Poco F8 Pro

Vous souhaitez offrir un smartphone robuste et abordable pour rassurer les parents sans frustrer les ados. Nous avons sélectionné pour vous les CMF Phone 2 Pro, Samsung Galaxy A17 5G et Poco F8 Pro. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Nous avons comparé leurs caractéristiques afin que vous puissiez y voir plus clair et sélectionner le vôtre.

Sylvain Pichot - publié le 05/05/2026 à 07h00
CMF Phone 2 Pro

Le CMF Phone 2 Pro adopte un design très identifiable et modulaire, avec des capteurs photo disposés séparément au dos et une finition texturée en blanc, vert clair, orange ou noir. Son profil est plat et il mise sur une personnalisation unique. Le Samsung Galaxy A17 5G joue une carte plus épurée : ses trois capteurs sont alignés individuellement à la verticale, sans bloc, avec un châssis plat et des couleurs noir, gris et bleu. 
Le POCO F8 Pro, disponible en noir, argent et bleu, intègre ses capteurs dans un bloc photo rectangulaire plus affirmé.

Le plus compact est le Poco F8 Pro, tandis que le Galaxy A17 5G et le CMF sont plus grands. Le plus léger est le CMF Phone 2 Pro, tandis que le Poco F8 Pro pèse environ 199 g. Côté résistance, le Poco F8 Pro prend l’avantage avec une certification IP68, contre IP54 pour le Galaxy A17 5G et le CMF Phone 2 Pro.

Samsung Galaxy A17 5G
 

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, le Poco F8 Pro domine nettement avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, associé à 12 Go de RAM. Son stockage UFS 4.1 le place largement au-dessus des deux autres. Le CMF Phone 2 Pro utilise un MediaTek Dimensity 7300 Pro, avec 8 Go de RAM et un stockage extensible par micro SD, un point rassurant pour un adolescent. 
Le Samsung Galaxy A17 5G repose sur une puce octocœur efficace, avec 4 à 6 Go de RAM et un port micro SD jusqu’à 2 To. Ainsi, le Poco F8 Pro est le plus puissant pour le jeu, suivi du CMF pour l'équilibre, puis du Galaxy A17 pour les usages quotidiens.

Pour l’écran, le Poco F8 Pro est le plus précis avec sa dalle AMOLED de 6,59 pouces (120 Hz) montant à 3500 cd/m². Le CMF Phone 2 Pro propose un grand écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz, très lumineux (3000 cd/m²), idéal pour les réseaux sociaux. Le Samsung Galaxy A17 5G ne démérite plus avec sa dalle Super AMOLED de 6,7 pouces passant enfin au 120 Hz. En comparaison, le Poco mène sur la définition, le CMF sur le confort visuel, tandis que le Galaxy A17 offre la superbe colorimétrie propre à Samsung.

CMF Phone 2 Pro
 

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Poco F8 Pro est le mieux armé avec un capteur principal de 50 Mégapixels (OIS) et un téléobjectif de 50 Mégapixels. Le CMF Phone 2 Pro propose une configuration plus simple mais efficace avec un capteur principal de 50 Mégapixels et un capteur de profondeur pour les portraits. Le Samsung Galaxy A17 5G reste polyvalent avec son capteur principal de 50 Mégapixels (OIS), son ultra grand-angle de 5 Mégapixels et son module macro. Pour les portraits et les zooms, le Poco l'emporte, tandis que le Galaxy A17 se démarque par sa stabilisation optique rassurante pour les vidéos.

En connectivité, le Poco F8 Pro est le plus complet avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 et un émetteur infrarouge. Le CMF Phone 2 Pro et le Galaxy A17 5G supportent la 5G, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.4 (ou 5.3). Tous trois intègrent désormais leur lecteur d’empreintes sous l’écran, offrant une expérience moderne et rapide pour déverrouiller l'appareil.

POCO F8 Pro
 

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, le Poco F8 Pro part avec le meilleur potentiel grâce à sa batterie de 6210 mAh. Le CMF Phone 2 Pro et le Samsung Galaxy A17 5G embarquent chacun une batterie de 5000 mAh, largement suffisante pour une journée scolaire complète. Pour la recharge, le Poco F8 Pro écrase la concurrence avec 100 W en filaire.

Le CMF Phone 2 Pro et le Galaxy A17 5G s'alignent désormais sur une recharge plus rapide de 45 W (ou 25 W pour le Samsung selon les chargeurs utilisés). Aucun des trois ne propose de recharge sans fil. En résumé, le Poco F8 Pro est le choix de la performance, le CMF Phone 2 Pro celui de l'originalité, et le Galaxy A17 5G le choix de la fiabilité logicielle.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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