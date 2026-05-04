Les iPhone 17 propulsent Apple vers de nouveaux records financiers

Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 111,2 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal 2026, selon la marque, grâce à une demande exceptionnelle pour la gamme iPhone 17.

Sylvain Pichot - publié le 04/05/2026 à 15h30
iPhone 17 Pro et Pro Max

À retenir

  • Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 111,2 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal 2026.
  • Les ventes des iPhone 17 ont généré près de 57 milliards de dollars de revenus, un record pour la marque.
  • Le bénéfice net atteint 29,6 milliards de dollars, malgré des défis externes.

La famille iPhone 17 se vend bien et même très bien. Merci pour elle. En effet, selon Tim Cook qui passera Président exécutif du conseil d’administration d’Apple en septembre prochain, elle s'impose comme la plus vendue de l'histoire de la marque. Les revenus générés par les smartphones s'élèvent à près de 57 milliards de dollars sur ce trimestre de mars, un sommet jamais atteint auparavant. 
Toujours d’après Apple, plusieurs atouts expliquent cette performance : un design qui séduit les consommateurs, des performances optimisées par la puce A19, une durabilité supérieure à celle des modèles précédents, et un appareil photo acclamé, avec une très bonne publicité (non voulue) des images prises par les astronautes d'Artemis II depuis l'espace.

Cette popularité se mesurerait aussi par un taux de satisfaction de 99% aux États-Unis, transformant les utilisateurs en promoteurs naturels. Par rapport à la génération iPhone 16, les ventes progressent nettement, notamment grâce à l'ajout de fonctionnalités comme une fréquence de rafraîchissement élevée sur les modèles de base, absente chez certains concurrents Android au même prix. Malgré le fait que la plupart des smartphones utilisant le système de Google offre un meilleur rapport qualité prix.

Apple iPhone 17 Pro Max

Une telle demande entraînant des ruptures

La demande, décrite comme hors normes par Apple, dépasse les capacités de production, entraînant des ruptures sur les puces A19 fournies par TSMC . En Chine, les ventes grimpent de 28%, surpassant les attentes malgré une concurrence locale accrue ; aux États-Unis et en Europe, l'iPhone 17 domine les classements, devançant Samsung sur les parts de marché premium.
Ce dynamisme se prolonge du trimestre précédent : au Q1 fiscal 2026, les iPhone ont rapporté 85,3 milliards de dollars, en hausse de 23%, avec des records dans tous les segments géographiques. Ainsi, Apple consolide sa position face à un marché mondial des smartphones en croissance modérée de 1,5% seulement.

Des résultats globaux qui dépassent les prévisions

Le chiffre d'affaires total de 111,2 milliards de dollars marque une progression de 17% sur un an, au-delà des 109,7 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice net atteint 29,6 milliards de dollars, synonyme d’une solidité financière de la firme malgré les défis externes. Les services contribuent avec 31 milliards de dollars, un record absolu, tandis que les Mac génèrent 8,4 milliards, portés par le MacBook Neo.
Comparée à 2025, où les iPhone 17 avaient déjà propulsé un record de 247 millions d'unités écoulées, cette trajectoire confirme un renouvellement extrêmement important.

Perspectives et transitions au sein d'Apple

Apple avance sur l'intelligence artificielle via des partenariats avec OpenAI et Google pour améliorer Siri, en priorisant la confidentialité, selon la marque. John Ternus succédera à Tim Cook, promettant une continuité dans la gestion rigoureuse. Cependant, les coûts croissants des puces mémoire pèsent sur les marges, particulièrement en Chine, obligeant à un équilibre entre prix et compétitivité.
 

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Google Pixel 10a
Guide d'achat

L'IA au quotidien : ces 3 smartphones abordables intègrent enfin les fonctions intelligentes qui font gagner du temps

04/05/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Marre des écrans géants ? Voici les 3 derniers smartphones compacts qui n'oublient pas d’être puissant

03/05/2026
TCL NXTPaper 70 Pro
Test

Test du TCL NXTPaper 70 Pro : le smartphone qui veut ménager vos yeux

02/05/2026
POCO F8 Pro
Guide d'achat

Budget étudiant : notre sélection de smartphones endurants et rapides pour réviser (et décompresser)

02/05/2026