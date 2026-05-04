Les iPhone 17 propulsent Apple vers de nouveaux records financiers

À retenir Apple a enregistré un chiffre d'affaires de 111,2 milliards de dollars au deuxième trimestre fiscal 2026.

au deuxième trimestre fiscal 2026. Les ventes des iPhone 17 ont généré près de 57 milliards de dollars de revenus, un record pour la marque.

ont généré près de de revenus, un record pour la marque. Le bénéfice net atteint 29,6 milliards de dollars, malgré des défis externes.

La famille iPhone 17 se vend bien et même très bien. Merci pour elle. En effet, selon Tim Cook qui passera Président exécutif du conseil d’administration d’Apple en septembre prochain, elle s'impose comme la plus vendue de l'histoire de la marque. Les revenus générés par les smartphones s'élèvent à près de 57 milliards de dollars sur ce trimestre de mars, un sommet jamais atteint auparavant.

Toujours d’après Apple, plusieurs atouts expliquent cette performance : un design qui séduit les consommateurs, des performances optimisées par la puce A19, une durabilité supérieure à celle des modèles précédents, et un appareil photo acclamé, avec une très bonne publicité (non voulue) des images prises par les astronautes d'Artemis II depuis l'espace.

Cette popularité se mesurerait aussi par un taux de satisfaction de 99% aux États-Unis, transformant les utilisateurs en promoteurs naturels. Par rapport à la génération iPhone 16, les ventes progressent nettement, notamment grâce à l'ajout de fonctionnalités comme une fréquence de rafraîchissement élevée sur les modèles de base, absente chez certains concurrents Android au même prix. Malgré le fait que la plupart des smartphones utilisant le système de Google offre un meilleur rapport qualité prix.

Une telle demande entraînant des ruptures

La demande, décrite comme hors normes par Apple, dépasse les capacités de production, entraînant des ruptures sur les puces A19 fournies par TSMC . En Chine, les ventes grimpent de 28%, surpassant les attentes malgré une concurrence locale accrue ; aux États-Unis et en Europe, l'iPhone 17 domine les classements, devançant Samsung sur les parts de marché premium.

Ce dynamisme se prolonge du trimestre précédent : au Q1 fiscal 2026, les iPhone ont rapporté 85,3 milliards de dollars, en hausse de 23%, avec des records dans tous les segments géographiques. Ainsi, Apple consolide sa position face à un marché mondial des smartphones en croissance modérée de 1,5% seulement.

Des résultats globaux qui dépassent les prévisions

Le chiffre d'affaires total de 111,2 milliards de dollars marque une progression de 17% sur un an, au-delà des 109,7 milliards anticipés par les analystes. Le bénéfice net atteint 29,6 milliards de dollars, synonyme d’une solidité financière de la firme malgré les défis externes. Les services contribuent avec 31 milliards de dollars, un record absolu, tandis que les Mac génèrent 8,4 milliards, portés par le MacBook Neo.

Comparée à 2025, où les iPhone 17 avaient déjà propulsé un record de 247 millions d'unités écoulées, cette trajectoire confirme un renouvellement extrêmement important.

Perspectives et transitions au sein d'Apple

Apple avance sur l'intelligence artificielle via des partenariats avec OpenAI et Google pour améliorer Siri, en priorisant la confidentialité, selon la marque. John Ternus succédera à Tim Cook, promettant une continuité dans la gestion rigoureuse. Cependant, les coûts croissants des puces mémoire pèsent sur les marges, particulièrement en Chine, obligeant à un équilibre entre prix et compétitivité.

