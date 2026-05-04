L'IA au quotidien : ces 3 smartphones abordables intègrent enfin les fonctions intelligentes qui font gagner du temps

Côté design, les trois modèles adoptent des lignes très différentes. Le Google Pixel 10a reprend l’organisation horizontale propre aux Pixel, avec deux capteurs arrière intégrés dans une barre photo traversante, une face arrière en composite mat et un cadre en aluminium satiné. Ses profils sont plutôt plats, avec des coins arrondis pour améliorer la prise en main. Il existe en Lavande, Rouge Framboise, Brume et Noir Volcanique.

Le Samsung Galaxy A57 présente, lui, un dos en verre brillant avec un îlot photo vertical translucide regroupant trois capteurs. Son profil est plat et très fin, avec seulement 6,9 mm d’épaisseur, et il est proposé en Bleu, Gris, Bleu clair et Lavande. Le Xiaomi 17 conserve un format compact, avec un bloc photo arrière carré placé dans l’angle supérieur gauche, trois capteurs Leica et des tranches plates. Il est disponible en Alpine Pink, Ice Blue, Black et Venture Green.

Le plus petit est le Xiaomi 17, tandis que le plus grand est le Galaxy A57. Le plus léger est le Samsung avec 179 g, devant le Pixel 10a à 183 g, alors que le Xiaomi 17 est le plus lourd avec 191 g. Enfin, les trois modèles sont certifiés IP68 contre l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Pour les performances, le Xiaomi 17 prend nettement l’avantage avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, une puce haut de gamme de dernière génération, associée à 12 Go de RAM et à 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.1. Il ne permet pas d’ajouter une carte micro SD. Ensuite vient le Google Pixel 10a, équipé du nouveau Google Tensor G5 avec coprocesseur de sécurité Titan M3 (ou M2), 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, sans extension micro SD.

Le Samsung Galaxy A57 utilise pour sa part le Samsung Exynos 1680, accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, là encore sans extension micro SD. Ainsi, pour la puissance brute, le Xiaomi 17 arrive en tête, notamment pour les jeux et les traitements IA lourds. Le Pixel 10a suit grâce à l'efficacité du Tensor G5 et à ses fonctions Gemini nativement intégrées. Le Galaxy A57 ferme la marche, mais reste cohérent pour les usages courants et la retouche assistée.

Concernant les écrans, le Xiaomi 17 propose la fiche la plus ambitieuse avec une dalle CrystalRes OLED plate de 6,3 pouces, une définition de 2656 x 1220 pixels, un rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et un pic de luminosité à 3500 nits. Le Google Pixel 10a dispose d’un écran Actua pOLED de 6,3 pouces (120 Hz) avec une luminosité maximale de 3000 nits.

Le Samsung Galaxy A57 mise sur une grande dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces à 120 Hz avec Vision Booster. En matière de qualité d’affichage, le Xiaomi 17 est le plus complet grâce à sa définition supérieure et son rafraîchissement adaptatif. Le Pixel 10a suit de près, très équilibré. Le Galaxy A57 est le plus confortable pour ceux qui privilégient une grande diagonale.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photo, le Xiaomi 17 est le plus polyvalent avec trois capteurs Leica de 50 mégapixels : un grand-angle stabilisé, un téléobjectif et un ultra grand-angle. Le Google Pixel 10a adopte une configuration plus simple mais redoutable grâce au traitement Google : un capteur principal de 48 mégapixels (OIS) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A57 combine un capteur de 50 mégapixels (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Le Xiaomi 17 domine grâce à son zoom optique dédié, tandis que le Pixel 10a excelle en retouche IA (Magic Editor).

Côté connectivité, le Xiaomi 17 est le plus moderne avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, le NFC et un émetteur infrarouge. Le Google Pixel 10a et le Samsung Galaxy A57 proposent la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 6.0. Aucun des trois ne possède de prise jack, et tous intègrent un lecteur d’empreintes sous l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Sur le papier, le Xiaomi 17 offre une densité impressionnante avec une batterie de 5400 mAh (technologie Silicium-Carbone), devançant légèrement le Google Pixel 10a (5100 mAh) et le Samsung Galaxy A57 (5000 mAh). Pour la recharge, le Xiaomi 17 écrase la concurrence avec l'HyperCharge 100 W et la charge sans fil 50 W.

Le Google Pixel 10a progresse avec un support filaire de 45 W et la recharge sans fil Qi. Le Samsung Galaxy A57 supporte une charge filaire de 45 W, mais fait l'impasse sur le sans-fil. En conclusion, le Xiaomi 17 est le plus "premium" du lot, le Pixel 10a est le roi de l'IA logicielle, et le Galaxy A57 le champion du grand format abordable.

