Galaxy Z Flip 6 : avec 10€ tous les 100€ d'achat, Samsung vous arrose de billets pour Noël

Vous l'avez vu dans le titre, le smartphone sur lequel il faut jouer ces remises est, entre autres, le Samsung Galaxy Z Flip 6, un des tout derniers smartphones de la gamme Z sorti par Samsung. Chez Samsung la gamme Z est celle des téléphones pliants. Elle se divise entre les Fold et les Flip qui se déplient respectivement verticalement (comme un livre) ou horizontalement (comme un téléphone à clapet).

Si les smartphones pliants vous ont toujours intrigué, c'est le moment de faire une affaire !

Une petite pépite de technologie...

La première chose à laquelle on s'intéresse chez un tel modèle, c'est bien évidemment son écran et pour cause, il en a deux.

D'abord, un écran principal AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2640 x 1080 pixels, offrant une densité de 446 ppp. L'écran externe, quant à lui, mesure 3,4 pouces avec une résolution de 730 x 748 pixels. Cette configuration assure une expérience visuelle immersive et une excellente lisibilité, même en plein soleil.

Niveau autonomie, le Galaxy Z Flip 6 dispose d'une batterie de 4000 mAh, bien meilleure par rapport à ses prédécesseurs. À luminosité maximale, il peut tenir jusqu'à 16 heures et 20 minutes en streaming vidéo HD en Wi-Fi contre seulement à peine 10 heures pour le Z Flip 5. On est donc là sur un modèle parfait pour tenir une journée, voire plus selon votre utilisation.

Enfin, côté caméra, de par son ergonomie unique, le Z Flip 6 offre une expérience photographique absolument exceptionnelle. Équipé d'un double capteur arrière, comprenant un objectif principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx. À l'avant, une caméra de 10 Mpx permet des selfies de qualité. Cette configuration offre une polyvalence accrue en photographie, avec des images détaillées et des couleurs fidèles dans diverses conditions d'éclairage.

Pour sublimer tout ça, le Z Flip 6 intègre la toute dernière version de Galaxy IA, l'Intelligence Artificielle de Samsung. Cela implique toutes les dernières fonctionnalités telles que le Portrait Studio, les Suggested Replies et le Sketch to Image. Autant d'options qui révolutionnent l'expérience. Plus impressionnant, il y a l'application "Interpreter" qui utilise l'IA pour fournir des traductions en temps réel quelle que soit la langue.

En bref, le Galaxy Z Flip 6 est un smartphone performant, intelligent et polyvalent qui mérite toute votre attention.

Accompagnée de multiples remises !

Avec un prix initial de 1199€, le Galaxy Z Flip 6 se place parmi les smartphones haut de gamme. Pour vous en faire bénéficier, Samsung a développé une multitude de programmes promotionnels cumulables qui font que vous pouvez en fait l'avoir pour 659,10€ :

Pour l'obtenir à ce prix-là, rien de plus simple :

Avant tout, installez l'application de Samsung Shop. En passant par cette dernière, vous obtenez 10€ de remise. soit presque 120€ de réduction dans un premier temps. En plus de ça, si le smartphone que vous achetez est bien le Galaxy Z Flip 6, vous obtenez gratuitement une Galaxy Watch7 d'une valeur de 319€. Ensuite lors de votre achat, il faut que vous entrez le code suivant : HIVER10. Grâce à celui-ci, vous allez obtenir 10€ de remise tous les 100€.

Toutes ces remises cumulées, vous êtes déjà tombés à 979,10€, et vous avez gagné 319€ en montre connectée. Vous pouvez encore faire baisser le prix jusqu'à 320€ de moins si vous faites reprendre votre appareil par Samsung. Ainsi, votre Galaxy Z Flip 6 est maintenant à seulement 659,10€.

Si cette somme est toujours trop importante à avancer pour vous, vous pouvez en plus de ça payer jusqu'en 24 fois selon les conditions Samsung. Bref, n'attendez plus et venez prendre votre Galaxy Z Flip 6 !