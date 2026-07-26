Galaxy Z Flip8 : voici comment l'obtenir au meilleur prix chez Samsung

Du 22 juillet au 6 août 2026 inclus, Samsung ouvre les précommandes pour son nouveau smartphone pliable à clapet, le Galaxy Z Flip8. Pour accompagner ce lancement, le constructeur met en place un ensemble d'avantages cumulables comprenant des remises immédiates sur le stockage, des réductions via PayPal ou par reprise matérielle, ainsi que des cadeaux d'accompagnement.

Rémi Deschamps - publié le 26/07/2026 à 12h15
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Trois smartphones Samsung Galaxy Z Flip8 présentés sur un fond bleu nuit avec le logo Galaxy AI.

Jusqu'au 6 août 2026, l'accumulation de baisse de prix au panier et de remises immédiates permet de réduire la facture globale sur le nouveau modèle pliable compact de la marque, le Galaxy Z Flip8.

Galaxy Z Flip8 : le format clapet réinventé

Fidèle à sa conception historique, le Galaxy Z Flip8 propose un format agréable en main comme dans la poche. Plié, il donne accès à un écran externe qui permet d'interagir directement avec les notifications, les widgets et les outils de prise de vue sans ouvrir l'appareil. 

Dépliée, sa grande dalle AMOLED affiche un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Sous le châssis, l'intégration de la dernière puce Snapdragon apporte beaucoup de puissance indispensable pour exécuter les applications exigeantes et garantir un comportement réactif sur la durée. Cette base matérielle robuste assure d'ailleurs la pérennité de l'appareil face aux futures versions du système d'exploitation, puisque Samsung propose 7 ans de mises à jour !

Le volet photographique progresse également avec la présence d'un capteur principal de 50 Mpx doté d'une grande ouverture optique et d'une stabilisation optique.

 

100 € de réduction immédiate sur la version 512 Go

À l'occasion de cette phase de précommande, Samsung applique une remise automatique sur le modèle disposant d'un espace de stockage plus étendu.

Ainsi, pour toute commande d'un Galaxy Z Flip8 réalisée entre le 22 juillet et le 6 août 2026 (tous coloris confondus), la déclinaison de 512 Go bénéficie directement de 100 € de réduction immédiate

Remise PayPal ou bonus de reprise : deux formules au choix

En complément de la remise sur le stockage, Samsung propose deux moyens distincts de faire baisser le prix. Ces deux formules ne sont pas cumulables entre elles :

  1. Offre de reprise et paiement Floa : en faisant estimer un ancien smartphone (comme un Galaxy Z Flip7), il est possible d'économiser jusqu'à 571 € au total. Cette somme associe la valeur de reprise maximale de l'appareil (jusqu'à 471 €) à une remise additionnelle de 100 € accordée pour l'adoption du paiement échelonné via Floa. Il est possible de faire évaluer jusqu'à 3 équipements usagés (smartphones, tablettes ou objets connectés).
  2. Réduction PayPal : réservée aux 10 000 premières commandes, la sélection de PayPal au moment du règlement permet d'obtenir 100 € de remise immédiate au panier sur le Galaxy Z Flip8. L'avantage s'applique automatiquement à l'étape du paiement, mais n'est pas compatible avec la reprise d'anciens matériels.
Le Galaxy Z Flip8
Le Galaxy Z Flip8 couleur graphite

Services offerts, délai étendu et réductions sur l'écosystème Samsung

Outre les remises tarifaires sur le smartphone, la précommande du Galaxy Z Flip8 sur le site officiel et l'application Samsung Shop inclut plusieurs avantages additionnels :

  • Services Google inclus : un accès de 6 mois à Google AI Pro offert (valeur estimée à 132 €).
  • Écosystème à tarif préférentiel : l'achat du smartphone permet d'obtenir 10 % de remise immédiate sur les montres Galaxy Watch8 Classic, Watch9 ou Watch Ultra2, ainsi que sur les écouteurs Galaxy Buds4 et Buds4 Pro. Une sélection d'accessoires bénéficie également de 30 % de réduction.
  • Délai de rétractation étendu : la période de retour passe de 14 à 60 jours à compter de la réception du produit (hors commande avec offre de reprise).
  • Assurance et protection : les 3 premiers mois d'assurance Samsung Care+ mensuelle sont offerts, et la souscription ajoute une coque transparente gratuite au panier.
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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